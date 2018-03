Jiří Baťa: Podobnost čistě náhodná?

V rámci vyšetřování se objevila celá řada verzí důvodů pádu letadla, např. že letadlo nebylo sestřeleno pozemní raketovou technikou, ale že sestřelení mohlo být také způsobeno vzdušnými silami, tedy vojenskými letadly a to letadly UA, tj. ukrajinské armády, když jak bylo zjištěno, zainteresovaní osoby a aktéři krátce po incidentu údajně náhle zmizeli (byli uklizeni) do zahraničí.

Na vyšetřování se (svým způsobem) podílelo i Rusko, které mj. po holandské straně, která vedla vyšetřování, žádalo poskytnutí vzorků sestřeleného letadla, resp. části kabiny, kam byl veden útok, který vedl k pádu letadla, případně také přímou účast na vyšetřování. Přes několikerou žádost Ruska však nebyly vzorky vyšetřovacím orgánům RF vydány a nebylo umožněno ruským vyšetřovacím orgánům osobně se účastnit a podílet se na vyšetřování této tragedie.

Značně dlouhou dobu, po kterou se vedlo vyšetřování, jedna z oficiálních verzí byla také již výše zmíněná údajná účast Ruska na sestřelení letadla MH 17 navzdory tomu, že k tomu nevedly ani žádné konkrétní a prokazatelné indicie, stejně jako nikdy nebyl uveden důvod a účel, proč by mělo být letadlo MH 17 sestřeleno právě proruskými separatisty, tedy lidmi, podporovaných Ruskem, aby tak mohl být prokázán zájem Ruska na tomto incidentu.

V březnu t.r. bylo oznámeno, že ranou z pistole ukončil svůj život ukrajinský pilot Vladislav Vološin, kterého Rusové obvinili ze sestřelení letadla z letu MH17. Důvody jeho činu zatím nejsou známy. Vološin po vypuknutí války na východě Ukrajiny podnikl třiatřicet bojových misí v letounu Su-25, s nímž útočil na bojové pozice proruských separatistů. Rusové ho obvinili, že v polovině července sestřelil Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines, v jehož troskách zahynulo 298 lidí. Vološin tvrdil, že osudný den žádný let neabsolvoval. Nicméně jeho bývalý kolega z armády Jevgenij Agapov, strojní inženýr, tvrdil že Vološinův letoun nesl střely pro letecké souboje, Vološin však trval na tom, že létal pouze se střelami vzduch – země. Asi bychom byli hodně naivní si myslet, že by se pilot Vološin přiznal, že jeho letoun nesl střely pro letecké souboje. Nicméně v jeho tvrzeních ho podpořila i ukrajinská tajná služba SBU (ta ani vzhledem k situaci nemohla jinak), zatímco Vyšetřovací výbor Ruska, (obdoba americké FBI), označil za věrohodné svědectví Agapova. Tvrzení strojního inženýra Jevgenije Agapova jsou však z pohledu mezinárodního týmu vyšetřovatelů nepravdivé, protože podle jejich (zřejmě neomylné) verze bylo letadlo Boeing 777 letu MH 17 sestřeleno raketovým systémem BUK pocházejícím z Ruska z oblasti, kterou měli pod kontrolou proruští povstalci. Toto tvrzení však žádnými důkazy neodložili. Pravdou je pouze to, že raktey BUK jsou ruského původu, avšak ještě „za dobrých časů“ dodaných ukrajinské armádě.

Od tohoto tragického incidentu již uběhly téměř čtyři roky, oficiální výsledky vyšetřování de facto či spíše zatím nejsou žádné a vyšetřování případu se pomalu ale jistě ztrácí v parách a odéru profláknutých provokací, které měly jediný cíl, svalit na bojující proruské separatisty vinu, resp. zdiskreditovat samotné Rusko z účasti na tomto incidentu a tak znovu dostat Rusko do pozice, která by vedly k dalším aktivitám USA a NATO k posílení opatření vůči Rusku. To na straně jedné.

Na druhé straně je to případ s údajnou otravou ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery, který se udál v Salisbury ve Velké Británii a který má několik shodných aspektů s případem sestřeleného letadla MH 17 nad Ukrajinou. Především to je, vzhledem k tradičním zvyklostem kriminálního vyšetřování (a světoznámý Scotland Yard určitě není v tomto směru žádným „vořezávátkem“), že bez bližších poznatků či důkazů bylo zcela bezprecedentně veřejně obviněno Ruska jako strůjce tohoto činu, navzdory tomu, že britská strana nesdělila smysl, cíl, resp. „coi bono“, tedy komu to v případě, že pachatelem je Rusko, asi poslouží? Jak napsal jeden ze čtenářů NR, tento člověk /Skripal/ coby "nepohodlný dvojitý agent" už dávno nebyl agentem, protože byl ze své funkce degradován, odseděl 6 roků vězení v Rusku, načež jej vyměnili za „nedvojité“ agenty s Američany. Od té doby uplynulo již 7 roků. Pro Rusko je osoba agenta Skripala naprosto bezvýznamná figurka, k tomu, aby hrála ještě nějakou roli.. V neposlední řadě se nabízí otázka , proč se někdo snažil usmrtit i dceru Skripala, která s jeho činností nemá, resp. neměla nic společného, tím více po tolika letech?

Ale v tomto mezinárodně pojatém provokativním případě je celá řada naprosto nelogických, těžko vysvětlitelných a nepochopitelných faktů a skutečností. Především fakt, že obě oběti byly údajně nalezeny na lavičce v parku, kam byly osobním autem dopraveny z letiště známým člověkem, kde je otrávené, resp. přiotrávené prý našel nějaký anglický „bobík“, tedy policista. Ten prý cca po 4 minutách upadl do bezvědomí (kómatu). Nalezené osoby na lavičce, tedy S. Skripal a jeho dcera, napadeni bojovým plynem Novičok, však byly na živu přesto, že by podle všech skutečností měli být po napadení zmíněným plynem usmrceni, neboť za

a) zmíněný plyn Novičok působí bezprostředně, tedy okamžitě, neboť člověk po několika vteřinách umírá, jediná protiobrana je podání jistého prostředku, který musí být aplikováno do 15, max. 30 vteřin po napadení jedovatým plynem, přesto však za

b) anglický policista upadá do kómatu „až“ po 4 minutách, údajně po lékařském zákroku a ošetření byl (po blíže nespecifikované době) propuštěn důmů, kam údajně „odkráčel po svých“, zatímco za

c) obě oběti se nacházely ve vážném, resp. v kritickém stavu, který ohrožoval jejich životy (tento stav údajně trvá dosud).

Britové po neskutečně krátké době měli naprosto jasno o co jde tedy, že obě osoby byly napadeny bojovým plynem typu Novičok, resp. A-234, a protože jej kdysi dávno vyráběli v SSSR, bylo pro britskou stranu a hlavně pro premiérku T. Mayovou nad vší pochybnost jasné, že za útokem na Skripala a jeho dceru není nikdo jiný, než Rusko. Britové vůbec nevzali v úvahu skutečnost, že tato látka Novichok, alias A-234 byla za

dávno, ještě v dobách SSSR zničena pod dohledem a kontrolou expertů z USA, za že na výrobě se podílely i jiné státy (mj, i bývalá ČSFR, Švédsko, ale i samotná Velká Británie) a jak ruská strana sdělila, tato látka tedy může pocházet také z těchto států, ale také, že za buďto Britové věděli předem o tomto útoku a účinně se na něj protilátkou připravili, čímž de facto oběma napadeným obětem zachránili život, nebo za vůbec nešlo o prezentovanou bojovou látku Novičok, ale o bojový plyn jiného typu, který nemohl způsobit bezprostřední smrt po jeho použití. Tomu také nasvědčují skutečnosti, že Skripal i jeho dcera žijí, byť údajně stále ve vážném zdravotním stavu, ale na druhé straně to téměř bez úhony přežil anglický Bobík!

Je logické, že Rusko odmítlo nejen nařčení, ale i údajnou vinu a odmítají jakoukoliv účast na tomto incidentu. Je proto také zcela pochopitelné, že Moskva požádala Velkou Británii o poskytnutí vzorku z místa činu v Salisbury, Londýn však byl a je na tuto žádost hluchý, resp. všechny požadavky pokrytecky odmítá.

V tomto momentě se nám oba případy, tedy výše uvedené sestřelení letadla MH 17 nad Ukrajinou v červenci 2014 a případ přiotrávení Skripala a jeho dcery, evidentně prolínají. I v případě sestřelení letadla Boeingu 777 letu MH 17, kdy bylo Rusko obviněno ze spoluúčasti, když prý dodala proruským separatistům střely, resp. rakety BUK, totiž ruská strana žádala o poskytnutí vzorků kabinové části letadla za účelem vlastního vyšetřování, její žádosti však nebylo vyslyšeno, natož pak vyhověno.

Dosavadní výsledky vyšetřování otravy Skripala a jeho dcery, lze-li vůbec o nějakém kvalifikovaném vyšetřování mluvit, protože v případě regulérního, kriminalistickým zásadám a postupům odpovídajícího šetření, by rozhodně v tak krátké době nemohly být známy fakta a skutečnosti, na základě kterých by bylo možné jednoznačně a hlavně odpovědně určit pachatele, ale i vznést obvinění proti konkrétnímu subjektu. Přesto britská strana jako taková, ale i samotná britská vláda, potažmo její, do případu velmi zainteresovaná premiérka Theresa Mayová zcela bezskrupulózně z činu přímo obvinila Moskvu a ministr zahraničních věcí Boris Johnson tomu nasadil korunu když prohlásil, že tento čin byl spáchán na přímý pokyn ruského prezidenta Putina. Že by Johnson měl svého agenta přímo v blízkosti prezidenta Putina když tvrdí, že on dal příkaz k tomuto činu? V tomto případě o zdravém rozumu a logickém myšlení B. Johnsona lze zcela oprávněně pochybovat. Ostatně ta jeho vizáž...!

Moskva, potažmo prezident Putin, jakékoliv nařčení, resp. vinu, samozřejmě naprosto kategoricky odmítají, na vyšetřování případu však mají zájem spolupracovat. Žádají britskou stranu, aby jim poskytla vzorky bojové látky, kterou měli být údajně napadeny oběti, aby tak mohli pomoci při určení jejího výrobce, případně distributora, který by mohl vyšetřovatele zavést na stopu k pachateli. Avšak i v tomto případě je odpověď jednoznačně zamítavá, Britové nejsou ochotni vzorek plynu vydat. Jen naprosto hloupý člověk nepochopí, proč poskytnutí vzorku Britové tak urputně brání.

Suma sumárum, nedávno to bylo sestřelené letadlo Boeing 777 let MH 17 nad Ukrajinou, ze kterého bylo viněno Rusko v lepším případě z napomáhání, resp. poskytnutí rakety BUK, kdy také Rusko žádalo holandské vyšetřovací orgány o poskytnutí vzorků letadla a na spolupráci ve snaze napomoci vyšetřování, ale požadované vzorky i nabízená pomoc byly odmítnuty.

V situaci, kdy je Rusko obviněno z útoku bojovým plynem na osobu bývalého ruského dvojagenta Skripala a jeho dceru v Salisbury, Londýn žádost Moskvy o poskytnutí vzorků použitého plynu i v tomto případě britská strana odmítá. Jde o podobnost čistě náhodnou, nebo to má společného jmenovatele? Za B je správně. Je to evidentní snaha americké militantní administrativy a evropských spojenců v NATO v další provokaci proti Rusku v očekávání, že Rusko bude neadekvátně reagovat a USA a NATO tak budou mít další důvody k vojenskému opatřením proti „hrozbě Ruska“. Z tohoto pohledu to lze komentovat slovy Sherlocka Holmese : „Jak snadné Watsone!“

Škoda, že to nelze říct o poctivém, čestném a v rámci pověstné anglické perfektnosti odborně vedeném vyšetřování a výsledku jejich šetření (které je v tomto případě přesnější nazývat nešetření), které zřejmě záměrně a provokativně vede sama premiérka T. Mayová. Ta se zatím zmohla jen velkpohubě obvinit Moskvu, ale pozapomněla, že z hlediska justičního práva někoho obvinit lze až tehdy, jsou-li k dispozici nezvratná fakta. Copak to ale „komisařku“ Mayovou zajímá?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

