Zdeněk Jemelík: Co zbylo po Blažkovi kromě bitcoinové ostudy

Stojí za námahu všimnout si, co kromě tohoto skandálu zbylo po působení Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti. Především sám Pavel Blažek si odnesl poznatek, že „žádný strom neroste do nebe“. Dosud mu všechny kulišárny procházely, ale na té poslední si zničil pečlivě budovanou kariéru. Nelze ovšem vyloučit, že skrytá odměna od darknetové mafie by mu za to stála, i když by se jejím přijetím vyloučil ze společenství slušných lidí.

Naproti tomu pánové Petr Fiala a Zbyněk Stanjura se přesvědčili, jak škodlivá může být politická korektnost či přehnaná společenská slušnost, která jim nedovolila Pavla Blažka zastavit dříve, než svou nepřístojnost dokonal, popřípadě, pokud proti němu nezasáhli dříve, než drzá novinářka vynesla ostudu na světlo boží. Kdyby na místě Petra Fialy a Zbyňka Stanjury v danou chvíli seděli Andrej Babiš a Alena Schillerová, určitě by Pavlu Blažkovi nedali možnost takto se rozvinout. Přesto si myslím, že váhavost zmíněných představitelů Spolu není důvodem k demisi vlády.

Za pozornost by stál stav vnitřního administrativního řízení ministerstva, v kterém Pavel Blažek úřad zanechal. To ale není téma pro nezasvěcenou veřejnost. Chtěl jsem jej ještě před propuknutím aféry na základě mých úřednických zkušeností upozornit na určité problémy, ale neumožnil mi to. I když jsme v době jeho prvního mandátu spolu dobře vycházeli a naše jednání dne 23. srpna 2022 proběhlo v pohodě, od té doby mě k sobě nepustil mimo pár minut ve Sněmovně dne 5.prosince 2024. Písemné výstrahy by neměly smysl, protože by je za něj jako nesmysl vyřídili úředníci, o jejichž kompetentnosti pochybuji, jichž se ostatně mohly týkat.

Velmi nepříjemným pozůstatkem jeho působení je asociální postoj k finančním požadavkům příslušníků Vězeňské služby. Psal jsem o tom již 14. května 2025 a znova 16. května 2025 v článku Ministr nemá signály (ZDE) a v podstatě nemám co dodat. Pavel Blažek v odtržení od všedního života nepochopil, že hlučné dobývání zvýšení platů pro vojáky a policisty ministryní Janou Černochovou a ministrem Vítem Rakušanem probudí příslušníky Vězeňské služby, kteří se rovněž přihlásí se svými požadavky. Nic pro ně neudělal. Práce příslušníků Vězeňské služby je namáhavá, nepříjemná a důležitá pro vnitřní bezpečnost státu. Vězeňská služba má nedostatek zaměstnanců a dnes díky nezájmu o jejich nároky její příslušníci utíkají do jiných profesí.

Jednoznačně asociální je jeho spokojenost s dekriminalizací zanedbání povinné výživy. Chlubení, že se tím uleví přeplněným věznicím, je nesmysl. Počet vězňů se sníží přibližně o tisíc osob, což nemá zásadní význam. A na jejich místa brzy nastoupí někdo další. Po Klausově amnestii se věznice vyprázdnily, ale brzy znova zaplnily. Na druhé straně trestnost neplatičství plnila funkci odpuzování, takže neplatičů bude do budoucna více. Odnesou to bezbranné děti.

Zůstává trestné zanedbání povinné výživy pouze v případě, že se prokáže, že se vyživované dítě dostalo do stavu nouze. Ale díky příznačnému legislativnímu lajdáctví se neví, kdo bude zjišťovat, zda dítě utrpělo újmu, kdo takové šetření vyvolá a jaká budou kritéria nouze. Nejspíš se rozšíří pravomoc nějakého úřadu obtěžovat rodiny opuštěných dětí a možná bude muset kvůli tomu nabrat další úředníky.

Poslanecká sněmovna novelu propustila. Jedinou nadějí na nápravu je senát, který ji bude posuzovat, a po něm případně prezident republiky. Spolek Chamurappi z.s. se obrátil na Ústavně právní výbor s výhradami, ale žádné reakce se nedočkal.

V dobrém nebudou na Pavla Blažka vzpomínat předkladatelé zamítnutých podnětů ke stížnosti pro porušení zákona nebo podnětů, jež čekají na vyřízení i několik let. Stížnost pro porušení zákona je výsadním osobním právem ministra spravedlnosti jako ústavního činitele. Podle mých poznatků reálnou moc ale měli úředníci, kteří rozhodovali, o kterém podnětu budou ministra informovat a jak budou jeho obsah hodnotit. Sám jsem se při návštěvě 23.srpna 2022 přesvědčil, že Pavel Blažek nevěděl o podnětu ke stížnosti pro porušení zákona, který jsem podal před měsícem. Znám jiného zájemce, který po jednání s úředníky žije již dva roky v přesvědčení, že ministr má stížnost pro porušení zákona v jeho prospěch na stole a pouze sbírá odvahu ji podepsat. Krátce před vypuknutím bitcoinového skandálu jsem obdržel z ministerstva vyrozumění, že pan ministr nevyhoví mému podnětu, který jsem podal před dvěma lety. Dávno jsem na něj zapomněl. Pak jsem zjistil, že se týkal odsouzeného, jenž je již několik měsíců na svobodě.

O poměrech na ministerstvu za panování Pavla Blažka mohou špatně smýšlet stěžovatelé, kteří se na ministra obraceli podáními „do vlastních rukou“, na která „z pověření pana ministra“ odpovídali úředníci. Znám případ obsáhlé korespondence, která měla malou vadu krásy: Pavel Blažek o ní nevěděl.

Nezbývá než doufat, že pod vládou ministryně Evy Decroix nebudou nešvary pokračovat, a to ani v tom případě, že by působila jako ministryně vlády v demisi.

