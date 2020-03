Jiří Baťa: Pozoruhodná kritika ještě nedávného zpravodaje ČT v Číně, t.č. neurvalého Etzlera

reklama

To jsou slova, jak výše uvedeno, bývalého zpravodaje ČT v Číně, Tomáše Etzlera. Jsem naprosto zděšen, že místo slušného, kultivovaného, intelektuálního novináře se ve veřejnoprávních médiích setkáváme s ultranevychovaným, neurvalým a etiky neznalým hovadem, které nejenže si nevidí do nevymáchané huby, ale ještě se ukájí natolik pejorativními výrazy, že si člověk musí myslet, jestli mu „nej**lo“. Nechce se věřit, že by pobyt v Číně až natolik ovlivnil jeho myšlení a rozum, že se směrem k veřejnosti neumí ovládat a vyjadřovat v intencích slušného člověka, jak by se dalo od českého novináře očekávat (otázkou je, zda po nich nechceme moc). Že se podobným jazykem vyjadřuje např. Hřebejk, Novotný, Navrátil, Hrzánová, koloběžka Štěpánová, je méně překvapující, protože to jsou umělci s jiným trendem společenského chování. Oni totiž (údajně jako demokraté) mohou vše. Jisté pochopení, ale nikoli omluva je, že podobných výrazů užívají také jiní, co si říkají novináři, např. Šafr, Fendrych apod.

Etzlerovo vyjadřování je ale něco, za co by mezi „chlapy“ za jistých společenských okolností, v jistých společenských prostorách asi dostal „přes držku“! Jenže prezident Zeman, jakkoliv je to muž, rozhodně není tím „chlapem“, který by se mohl postavit jinému chlapovi, a hovado Etzler, jakkoli má sice vizáž chlapa, „chlapem“ není, protože opravdový chlap, potažmo kultivovaný novinář, se chová a vystupuje jinak. To „jinak“ znamená, že se mohl vyjádřit jako např. pan Honzejk, který s projevem prezidenta Zemana také nesouhlasil, nicméně forma jeho kritiky má zcela jinou formu a úroveň. Je snad něco tak strašného pro hovnoblijce (sorry, k povaze jeho výroků nenacházím lepší slovo) Etzlera, aby svůj kritický nesouhlas s obsahem prezidentova projevu také vyjádřil eticky stejně přijatelnou formou, jako pan Honzejk?

Není tajemstvím, že Etzler je dlouhodobě všestranně vysazený proti prezidentu M. Zemanovi, což ale neznamená, že potřebuje-li se k prezidentu kriticky vyjádřit, vleze do novinářské žumpy, kde loví slova prezidentovy kritiky. Jedna věc je demokratická svoboda slova a vyjádření názoru, jiná věc však je, jak je kdo kultivovaný, aby tento princip demokracie také pochopil a praktikoval. Je opravdu velkou škodou, že byl zrušen trestný čin pomluvy či urážky hlavy státu, za kterou by v daném případě šel Etzler za katr, až by smrděl, jak ty jeho „sra**ky“ z huby.

