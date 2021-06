Jiří Baťa: Sám jste se ztratil v množství svých hlubokých filozofických úvah

reklama

Pane Tomáši Klusi, již poněkolikáté jsem se setkal s Vašimi pozoruhodnými názory, postřehy, „odbornými“, neřku-li fundovanými hodnoceními a závěry ke kauzám, které jiní nejsou schopni věrohodně a faktograficky vysvětlit a doložit, zatímco Vy, kupodivu, je bravurně, tzv. „levou zadní“ řešíte a máte v nich zcela jasno.

Nebudu se vracet k těm Vašim starším případům, rád bych ale zareagoval na to Vaše poslední sdělení světu, ve kterém se vyjadřujete k vytváření mlhy, resp. k vytváření různých verzí, které mají důkladně mást českou veřejnost před událostmi a skutečnostmi. Tak si to zopakujme popořádku.

Podle Vás dezinformátoři vyrábějí mlhu, aby zakryli oficiální verzi vrbětických událostí. Podle Vás je možné dezinformátory lze poznat je podle toho, že s oblibou citují představitele Ruska nebo si dovolí kritizovat BIS. Takto nějak jste stručně a přehledně vysvětlil svým poněkud nevděčným posluchačům kauzu Vrbětice. Nevím zda jste také seznal, že jste tím mnohé své příznivce zklamal. Ale to už je riziko populismu, který svými výstupy jen potvrzujete. Jak informují Parlamentní Listy.cz, video, ve kterém veřejnosti sdělujete své „odborné“ poznatky začíná tím, že sledujete projev prezidenta Zemana k vrbětickému výbuchu. Nesouhlasně vrtíte hlavou a když prezident řekne, že se pracuje se dvěma policejními verzemi, z Vašeho počítače se prý začne kouřit. Musím ocenit Vaši představivost, kterou prezentujete to Vaše „mlžení“, kterým se má, podle Vás, zakrýt tzv. nezpochybnitelná pravda.

Z Vašeho postoje je zřejmé, že s konstatováním, které vyslovil prezident o dvou verzích vyšetřování, zásadně nesouhlasíte. Z hlediska demokratického máte na to právo, nicméně bych Vás chtěl decentně , ale důrazně upozornit, že jde pouze o prezidentův názor, nikoli o nějaké bezpodmínečné tvrzení. Nicméně dáváte také najevo své závěry a sice, že stejnou mlhu prý vaří i dezinformační weby. Například neúspěšnou otravu Sergeje Skripala a jeho dcery r. 2018 podle Vás, dokázali prý dezinformátoři vymyslet celkem 70 verzí příběhu. A toto číslo jste získal kde, pane detektive? Jakkoliv denně čtu nebo sleduji nejpodstatnější události a zpravodajství jak na domácí, tak i zahraniční scéně jsem nezaregistroval, že by se kolem zmíněné Skripalovy báchorky vyskytlo až 70 různých verzí příběhu. Takže, nejste nakonec ten, který sám tuto dezinformaci vytváří a šíří, pane Klusi?

Oceňuji Vaše hluboké analytické schopnosti pane Klusi když konstatujete, že „Tehdy, stejně jako u vrbětického výbuchu, nejde propagandě ani tak o to, aby nás přesvědčila o něčem konkrétním. Jde o to zahltit publikum takovým množstvím protichůdných a rozporných informací, aby se v nich lidé ztratili!“ Z jistého úhlu pohledu máte pravdu, neboť jste to Vy osobně, který vyjadřujete vlastní pohledy, názory nebo spíše silně nadsazené domněnky, které jsou tím, čemu říkáte trendy, v nichž se mají lidé (názorově a fakticky) ztratit. Mám však obavy, že jste se sám ztratil v množství svých hlubokých filozofických úvah, jejichž validita se bohužel rovná nule.

Zmínil jste rovněž, že jste vycházel z nějaké analýzy firmy Semantic Vision jistého pana Vrábela ze které konstatujete, že hned po tiskovce pánů Babiše s Hamáčkem dezinformátoři „přesedlali z tématu covid na téma výbuch“. Nezdá se Vám to to tvrzení za poněkud mimo mísu? To to by ti Vaši „dezinformátoři“ se jako měli místo o výbuchu bavit o tom, jak komu dupou králíci? Asi jste nesprávně pochopil, špatně vysvětlil Babišovo a Hamáčkovo „sdělení“ národu o tom, že existuje pouze jedna jediná verze vyšetřování. To lživé tvrzení o jediném vyštřovací verzi bylo totiž téma těch dezinformátorů, kteří takové pojetí vyšetřování, jak jej vyslovili oba pánové, nemohli uznat za relevantní, resp. pravdivé, protože neodpovídá skutečnosti. Z Vašeho pohledu však nešlo o vyjádření nepravdy, ale o činnost tzv. dezinformátorů (alias Vašich kolegů)! Apropó, to stejné se odehrálo v případě, jak jste sám správně poznamenal, neúspěšného pokusu o otravu Skripala a jeho dcery „novičokem“! Rozdáváte rozumy, dáváte rady, oplýváte spekulativními úvahami, provokativními názory, ale zkusit zapojit do svého uvažování svůj rozum a racionalitu, naprosto eliminujete. Proto jen tvrdíte, či přesněji řečeno papouškujete názory, které posílí Vaši karmu, potažmo popularitu.

Sebevědomě říkáte, že účelem je, stejně jako v minulosti, „zpochybnit oficiální verze incidentu“ a jako příklad tohoto zpochybnění jste jmenoval generála Andora Šándora. Znovu musím opakovat, že Vaše názory nemají racionální jádro, je to pouze snaha něco říkat, co se zalíbí Vašim známým, Vašim příznivcům, všem těm, kteří mají potřebu jít proti pravdě. To je také případ prezidenta Zemana a lidí, co nejsou těmi, co jedí chléb těch, co jejich písně pějí!

Dále také tvrdíte, že dezinformační verze se podle Vás mají poznat podle toho, že napadají BIS. Opravdu pozoruhodný názor, pane Klusi zvláště, když si k tomu dosadíme jméno pana plukovníka Koudelky, kterého pan prezident stále odmítá jmenovat generálem! Domníváte se, že generálskou tornu a hůl si za případ Vrbětice pan Koudelka zaslouží? Za něco, co pokud je to pravda a o čemž nejen já silně pochybuji, trvalo 6 let navzdory tomu, že jedno bezprostřední vyšetřování bez účasti BIS již proběhlo, výsledky byly projednávány soudem, který konstatoval příčiny, ve kterých se však žádný argument nebo možnost teroristického útoku neprojevil, natož účast ruských agentů GRU? Za to a další jeho kauzy a faux pas, kterými proslul ve ve dení BIS by měl být jmenován generálem?

Tvrdíte, že Vaše video není protiruské, že dokonce máte Rusy moc rád, jen Vám na nich vadí ta jejich rozpínavost režimu, který už zase neví, kde má hranice! V této souvislosti si dovolím se Vás zeptat \ rozubrado, pokud vám tolik vadí rozpínavost ruského režimu, který už zase neví, kde má hranice, odpovězte mi na tyto otázky:

Kde a jakým způsobem vidíte ruskou, předpokládám, že máte na mysli vojenskou, rozpínavost mimo jeho hranice ve srovnání s USA?

Rozpínavost amerického režimu Vám asi nevadí i když je známo, kde všude USA expandují, kde všude mají vojenské základny, kde všude uplatňují svůj politický a ekonomický (o vojenském už ani nemluvě) vliv, viz například Ukrajina atp? A v neposlední řadě, kolik to stálo zbytečných životů?

Nechci opakovat jednu vyslovenou otázku, proto Vám jen připomenu, že jeden Váš bohužel Vámi ne zrovna nadšený příznivec napsal, že „ Jak vidím, jste asi velký odborník, tak bych poprosil o odkaz (sdělení), kde se konečně dozvím, jaká je tedy ta oficiální verze otravy Skripalových“ a dodává, že by prosil takovou odpověď kde bude všechno věrohodně sedět, bude známa časová osa i způsob otrávení, a budou tam jasně zmíněné „dezinformace“ vyvráceny.

Jiná Vaše posluchačka Vám zase vzkazuje: „Já jsem Vás měla fakt hodně ráda, ale co jste začal řešit politiku, už mi Vaše tvorba nic neříká, zaprodané umělce fakt nemusím!“ Tak co Vy na to, pane umělče Klusi? Sdělíte nám, obyčejným prostým, hloupým naivním občanům, kteří se nechávají ovlivňovat dezinformační mlhou, jak se ty věci mají, jaká je pravda a skutečnosti jak v případu Skripala, tak Vrbětic? Respektive kde je skutečná opravda? S velkým (nepochybně marným) očekáváním Vaší odpovědi na tento dopis se těší ani ne Váš posluchač, už vůbec ne Váš příznivec či obdivovatel, ani Váš nepřítel, ale jen logicky, střízlivě a racionálně uvažující občan.

