Jiří Halík: Fiala opět lže a chlubí se cizím peřím

Pro ty, co neznají fakta. Transalpský ropovod (Transalpine Pipeline, TAL) je ropovod vedoucí přes Alpy, propojující Itálii, Rakousko a Německo. Ropovod byl uveden do provozu v roce 1967. To bylo v době vlády jedné strany KSČ. Výstavba stála přibližně 192 milionů USD. Ropovod zásobuje ropou Německo a Rakousko.

Lehká ropa z Ázerbájdžánu, USA nebo Libye, dovezená tankery do přístavu Terst, je ropovodem TAL přepravena do Německa, odkud může pokračovat do Česka prostřednictvím napojeného ropovodu IKL (Ropovod Ingolstadt – Kralupy nad Vltavou – Litvínov). Lehkou ropu, přivedenou ropovodem z Terstu, zpracovává v Česku rafinérie v Kralupech (od roku 2005 je majoritním vlastníkem polská společnost Orlen Unipetrol RPA).

Ropovod IKL začíná v bavorském Vohburgu an der Donau (SRN), kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu, která je dopravována po moři do terminálu v italském Terstu. Ve Vohburgu se dále nachází tankoviště o skladovací kapacitě 200 000 m3, které slouží jako krátkodobý mezisklad pro ropu, která je ropovodem IKL přepravována do centrálního tankoviště ropy u Nelahozevsi.

A teď krátce odbočme od ropovodu TAL, na který navazuje ropovod IKL. Ropovod IKL byl vybudován jako alternativní cesta k ropovodu Družba. Byl zprovozněn v roce 1996 a v době svého vzniku patřil k nejmodernějším a nejbezpečnějším zařízením svého druhu v Evropě. To bylo za dvou vlád Václava Klause ODS v koalici z KDS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998. Ropovod IKL má významný přínos pro energetickou bezpečnost České republiky, od svého zprovoznění přepravil do České republiky 38 druhů ropy z celkem 16 zemí.

Jedna ze lží Fialovy vlády je, že ČR nemá vybudovaný zdroj jako alternativu k ropovodu Družba. Od roku 2012 vlastní v ropovodu TAL česká státní firma Mero podíl 5 %. Dalšími podílníky jsou společnosti OMV, Shell, ENI, C-Blue, Exxon, Rosněfť, Connoco a Total.

Takže to PLUS u ropovodu TAL spočívalo v tom, že státní společnost MERO vybrala dodavatele technologií a komponentů pro připravované rozšíření kapacity evropského ropovodu TAL. Dodají moderní pumpy, čerpadla a další techniku. Cena projektu je přibližně za 1,6 miliardy korun. Od roku 2025 má zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně.

Z výše uvedeného vyplývá, že vláda premiéra Fialy nevybudovala žádný ropovod, co se týká rozvodů a napojení. Zajistila pouze technologie ve formě pump, čerpadel, průtokoměrů, frekvenčních měřičů a bezpečnostních uvolňovacích ventilů. Co je tedy to PLUS u vybudovaného ropovodu TAL z roku 1967?

Projekt TAL+: Co už je hotové

2015-2016: Studie proveditelnosti intenzifikace ropovodu TAL a jednání o investici. V době studie tady vládla koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM. Tedy žádná ODS, TOP 09, lidovci, a už vůbec ne STAN. Co objektivně vedlo k tomu PLUS?

V únoru 2022 Rusko napadlo Ukrajinu a najednou se v březnu probudila vláda premiéra Fialy, zvolená v roce 2021, a začala jednat. A teprve v květnu roku 2024 se začalo s instalací technologií.

březen 2022: Jednání s podílníky

červen 2022: Aktualizace studie proveditelnosti

červenec 2022: Získání povolení od bavorské vlády k vyššímu výkonu TAL

listopad 2022: Souhlas vlády ČR s investicí

listopad 2022: Schválení projektu TAL-PLUS na zasedání nejvyššího orgánu konsorcia TAL

květen 2023: Uzavřena smlouva s konsorciem TAL

červenec-prosinec 2023: Zasmluvnění dodavatelů

duben 2024: Dokončena úprava řídícího systému na ropovodu IKL

květen-prosinec 2024: Instalace nových čerpadel, motorů, postupné zvyšování přepravní kapacity TAL

září-prosinec 2024: Instalace nových průtokoměrů na všech dodacích místech

Průběžně: Stavební úpravy na tankovištích ve Vohburgu a v Nelahozevsi

Ty lži naší vlády, týkající se ropovodu TAL, mají další trhlinu. Dodavatelem ropy do ČR není stát, ale od koho se bude nakupovat, si určí Orel Unipetrol, kde největším akcionářem ne český, ale polský stát. MERO jen poskytuje ropovody Unipetrolu. Na Unipetrol se totiž nevztahují ani unijní sankce.

Co říci na závěr Pinokia premiéra Fialy. Další lež, další Potěmkinova vesnice... Použiji citaci bývalého ministra Klausovy vlády Vladimíra Budinského: „Co rozšířili? Vyměnili čerpadlo?“ (ZDE) „Musíme to vnímat jako čistou předvolební kampaň. Tu fyzickou trubku ropovodu TAL postavila Klausova vláda, byl jsem ministr, když jsme ji v roce 1996 spouštěli. Před třiceti lety! Tu náhradní rouru máme třicet let, to ještě nikdo nevěděl, že nějaké SPOLU bude existovat.“

Dostupnost surovin si podle Budinského řeší firmy samy. Poukázal na u nás hojně přítomnou petrochemickou společnost Orlen, která patří polskému státu. „Za to, že máme dost ropy, bychom tedy měli děkovat polskému státu. A plyn jsme prodali za Zemana Němcům. Takže český stát a česká vláda nemá na tyto ropné suroviny prakticky žádný vliv.“

Petr Fiala mluví o rozšířeném ropovodu TAL, který má zajistit nezávislost Česka na ruské ropě. Budinský si není jistý ani tím, že Česko zvyšuje svou nezávislost na ruské ropě: „Ta ropa se přečerpává na moři z jednoho tankeru do druhého a nikdo už neví, odkud je. Nakonec ten tanker s ruskou ropou může připlout do toho Terstu a poslat nám ji sem tím TALem, stejně jako nám může přijít ruský zkapalněný plyn ze Západu. Je to prostě komodita, ta se obchoduje a přeprodává.“

(zdroje: ZDE, Wikipedia, mero.cz, seznamzpravy.cz)

