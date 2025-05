Jiří Halík: Alenka z UTAHU si z nás UTAHUje?

Vyznává se, že je původem ze Slovácka, z podhůří Bílých Karpat. A jednou se vrátí domů.

Moje pochopení a definice brogerství:

Mazaný jedinec vydělávající na hlouposti jiných. Legálně.

Co nám, kteří nechceme války, tedy ani tu na Ukrajině, tato „chytrá“, osoba ve své jasnozřivosti vzkazuje? Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2970 lidí

Blogerka Alena Boninská se opřela do části české společnosti, která je očividně vyčerpaná z rusko-ukrajinského válečného konfliktu. Odmítá argumenty, že v jeho důsledku se snižuje jejich životní úroveň. „Do vaší natažené dlaně bych s chutí plivla,“ vzkazuje Čechům volajícím po ukončení války.

Říkám si, vlastně máme štěstí, že nám tato osoba neplivne přímo do tváře. I když symbolický plivanec do tváře to je.

Sama přiznává, že není už delší dobu v česku, takže vlastně neví, jak se nám tady žije a občas si potřebuje pokecat. O dění má zprostředkované informace, přesto by po nás plivala. Když nám chce Alenka poplivat naši nataženou dlaň, tak potom, by podle svojí filosofie měla uprchlíky z Ukrajiny poplivat od hlavy až k patě.

A co 100 000 dezertérů z Ukrajinské armády. Neměla by Alenka stát v čele popravčí čety, jako Amazonka a za dezerci nechat ty kluky zastřelit?

Když svět pomáhá, neměli by bojeschopní Ukrajinci a Ukrajinky, místo migrace a schování se v zemích, které jim pomáhají bránit svoji zemi za tu zemi bojovat? Ať už na frontě, nebo svojí prací pro obranný průmysl v týlu? Ne jen volat „Slava Ukrajině.“

Ví Alenka, že z veřejně dostupných zdrojů:

Od začátku invaze ruské armády na Ukrajinu uprchlo před válečným konfliktem již přes 14 milionů lidí, z toho přes 6 miliónů překročilo hranici do dalších zemí.

Podle odhadů je v EU na 650 tisíc bojeschopných Ukrajinců. (Půjde je Alenka poplivat?)

Aktualizováno 12 dubna, 2024

„V České republice se nachází 94 643 mužů ve věku od 18 do 65 let, kteří mají dočasnou ochranu v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ uvedla Hana Malá z odboru tisku ministerstva vnitra.

24 února, 2025

Češi jsou stále solidární: na pomoc Ukrajině poslali 7 miliard……

Alenka nezná dějiny, ani ty z 2. sv. války.

Když občané a hlavně mladí muži za války emigrovali, tak se neprojížděli v bezpečí cizích zemí drahými auty a nebyli upřednostňováni přijetí na školu, nebo ve špitálech. Nebraly žádné dávky. Museli pracovat, nebo bojovat v armádě příslušné země.

Čechoslováci, Poláci, Maďaři a další emigrovali tam, kde mohli bojovat proti Německu a fašismu. Ne se schovávat. Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 4% Nepřijímám 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 24682 lidí

Ženy v bombardované Velké Británii pracovali na těžké práci, která byla spíše mužskou, zejména ve zbrojním průmyslu a zázemí. Jako kuchařky, pomocné zdravotnice a jinak. Muži nebyli. Ti pokládali svoje životy za osvobození.

Po válce na odstraňování sutin nebyla technika. Tak hlavně zase ženy, na obou stranách války, odstraňovaly sutiny v Berlíně, Drážďanech, Varšavě, tehdejším Leningradě, atd.

Na svém kresleném obrázku, ve svojí osvícenosti, nám Alenka ukazuje vztyčení prostředníček, tedy u nás známé jako „jeden Topolánek.“

Cituji z veřejně dostupných zdrojů význam tohoto gesta:

Poznávací znamení islamistů: vztyčený ukazovák velí k džihádu. Že by byla Alenka tak hloupá?

Na znalost tohoto významu mi nepřipadá Alenka dostatečně inteligentní. Spíše se kloním k tomu evropskému významu.

„Zdvižený prostředník“ je vulgární gesto. Gesto je obvykle známé pod označením „vykuř“, „jebu tě“, „naser si“ nebo anglické „fuck you“, do hovorové češtiny přejato jako fakáč. Na Středním východě je to rouhačský symbol.

Říká o sobě, že je Česká investorka, která se věnuje především zahraničnímu obchodu. Bez bližšího vysvětlení, do čeho investuje. Tedy kromě svých cest a s čím obchoduje, když nám zrovna nevyhrožuje popliváním, nebo neoblbuje svoje posluchače přes blog.

Nepochopil jsem jedno. Proč žije ve státě Utah v USA a tam odsud podniká své „spanilé jízdy“.

Proč, když je rozhořčena nad tím, že mnoho občanů ČR chce, aby pro českou vládu, byli na prvním místě občané ČR nežije doma, aby měla pravdivé informace z první ruky?

Realistický blog na dané téma přece může napsat jen přímo z center dění. A ta jsou v ČR, kde by nebyla vystavena přímé válce, nebo nejlépe na Ukrajině.

Aby byla věrohodná, měla by už být v maskáčích na Ukrajině. Třeba jako paní markytánka, matka pluku.

Tak, jako bloggerka Alenka se k nám, co jsme měli jiný názor, chovali komunisté. Kdo nesouhlasil, toho "poplivali." „Kdo nejde s námi, je proti nám,“ bylo jejich heslo.

Nyní nám ho nahradilo úderné heslo SPOLU: „Díky vám všem, kteří se nebojíte stát na správné straně“.

Obsahově stejné.

Ti, kterým chce Alenka plivat do dlaní, ti jí nic nepošlou za její "práci". Ti na to nemají.

Alenku, zřejmě při rozjímání a nedostatku možností si s někým pokecat, jak říká, napadla myšlenka. Anketa Vážíte si politické zkušenosti a moudrosti Miroslavy Němcové? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11415 lidí

Blogerka dostala nápad, jak vyšplouchnout Babiše. Navrhuje, aby každý volič obdržel částku 1000 Kč za svůj hlas. Ať to „hodí“ komukoliv. Ona, ve své naivitě věří, že ti, kdo dostanou peníze, to „hodí“ proti Babišovi .

Alenka zřejmě nezná zákony ČR a ani možnosti rozpočetu ČR?

Do státní kasy nesahá už ani náš ministr financí Stanjura, protože by riskoval pracovní úraz zlomení ruky, protože by narazil na prázdné dno.

Pokud by chtěla přispět na kampaň svojí milované straně, tak může.

Alenka nechce platit ze svého. To by tak scházelo.

Ale pro ni je stát, tak jako hlupáci, kteří jí přispívají na nákladný život, jen dojná kráva.

Její nenávist končí u její kapsy.

Podle pravidla "Z cizího krev neteče", navrhuje, aby stát z peněz daňových poplatníků vyplatil každému, kdo se zúčastní voleb 1000 Kč.

Alenka zřejmě v UTAHU upadla na hlavičku s většího balvanu a UTAHUje si z nás.

Podle Alenky si občané, kteří mají volební právo, sami ze svých daní zaplatí 1000 Kč za to, že půjdou k volbám?

Takže si za to, že budou někteří volit Alenkou nenáviděného Andreje Babiše, tedy ne jeho, ale hnutí ANO 2011, budou platit, že jdou k volbám?

Matematika není Alenčinou silnou stránkou.

Posledním volbám do EU - Celkový počet voličů ve volebních seznamech byl 8 316 737,

8 316 737 voličů x 1000 Kč/os = 8 316 737 000 Kč.

Vzhledem k Alenčině, inteligenci slovy: osm miliard, tři sta šestnáct milionů, sedm set třicet sedm tisíc, Korun českých

Když to půjde z vašeho, navrhujte si koupit co chcete, v mezích zákona.

A kdo tady natahuje ruku?

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka - Češi prý dostali víc peněz než Ukrajinci od MPSV:

Ministr Jurečka nám lže, nebo neumí počítat. Na moje dotazy nereaguje….

Jurečka: Ukrajincům šlo 10,2 miliardy Kč, Čechům 108 miliard Kč

Česká republika měla k 31. prosinci 2022, v době jeho prohlášení, 10 533 399 obyvatel.

Publikováno:3. 4. 2023

V Česku například podle nejnovějších údajů z toho data,Ministerstva vnitra reálně pobývá asi 325 tisíc uprchlíků.

Částka pro Ukrajince 10 200 000 000 / 325 000 počet Ukrajinců = 31 385Kč/os.

Částka pro občany ČR 108 000 000 000 / 10 533 399 počet občanů ČR = 10 253 Kč/os.

Občané ČR, kteří odvádějí daně, pracují, dostali 3x méně, že uprchlíci z Ukrajiny!!!!!!! Kdo to má......

Roky války na Ukrajině nás stály miliardy korun.

My jsem fuj, ale 35 % mužů, tedy těch bojeschopných, z celkového počtu uprchlíků v ČR to není FUJ.

113 750 mužů - Ukrajinců, kterým je Ukrajina ukradená - to už je síla.... 5 a půl divize

Každý, si o této „dámě“ uděláte svůj názor. Pro mne, je to arogantní, egocentrická osoba s nízkým IQ, možná s vysokou školou, ale nedovzdělaná. S pocitem moci. „Mám peníze, tak mám moc.“

Prosím, Alenko, udělejte hodně pro občany ČR. Už se nevracejte.

Další vaši zprávu očekávám ze zákopů na Ukrajině.

