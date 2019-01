Jiří Paroubek: ČSSD? Další velké téma uniká

Když jsem před dvěma a půl lety, před krajskými volbami, navrhl zhruba patnáct programových témat, které by ČSSD mohla převzít do svého programu, očekával jsem alespoň nějakou reakci. Z těch témat nepojala do svých programových dokumentů strana prakticky nic a nezabývala se vážněji vlastně ani dalšími zhruba pěti tématy, se kterými jsem přišel ve svých článcích v posledních dvou letech.

Chce se, jak jsem pochopil, zabývat tématy souvisejícími s rozvojem například automobilového průmyslu, což je téma, které jistě silné zajímá velmi významnou asociaci výrobců automobilů a možná také pár tisíc zaměstnanců v automobilovém průmyslu, kteří jsou ovšem na české poměry zaměstnavateli vesměs výtečně placeni.

Nemohu ale nezmínit jedno z témat, které už promrhal tehdejší premiér a předseda ČSSD Sobotka. Jednalo se o podporu politiky silné koruny. Takový programový cíl by se okamžitě dostal do rozporu s tehdejší měnovou politikou vedení ČNB. Je pravda, že jsem byl se svou kritikou politiky slabé koruny Singerovým vedením ČNB v listopadu 2013 hned po jejím spuštění dosti osamocen. Tehdy, v listopadu 2013, jsem přivedl před ČNB dokonce několik desítek demonstrantů, ale toto téma nikoho nezajímalo. Dnes už se moudře vyjadřují o tom, jaká to byla scestná politika vedení ČNB i ekonomičtí beletristé typu Kovandy a spol.. Pozdě, ale přece.

Ale co bylo ještě horší, je to, že B. Sobotka při návštěvě ČNB tento postup vedení ČNB výslovně podpořil. Takže strana se de facto vyjádřila pro drahé dovolené a pro odklad eura na neurčito, což sice lidé ve své většině neželí, ale nebylo to právě v jejich zájmu. Rád bych věděl, kdo z poradců tehdy Sobotkovi tuto „moudrost“ poradil. Zda to byl Pokorný anebo někdo z firmy Bison & Rose. To už se asi nikdy nedozvíme...

Mezi dalšími programovými cíli, které jsem navrhoval, byla otevřená podpora sňatků homosexuálu, a to v myšlenkové kontinuitě politiky ČSSD, která pod mým vedením v roce 2006 prosadila zákon o registrovaném partnerství. Pamatuji si dobře, s jakým opovržením se v interních debatách o tomto zákonu na jaře 2006 vyjadřoval B. Sobotka. A B. Sobotka, jako skrytý katolík, udělal vše pro to, aby sociální demokracie, pokud jde o rozvoj práv homosexuálů, pod jeho vedením neudělala vůbec nic. Přitom je to téma, které patří do oblasti lidských práv a žádná jiná strana ve svém popisu práce nemá zakotvenu již historicky podporu lidských práv tolik jako právě sociální demokracie. Vždyť sociálně demokratické hnutí na konci 19. století vzniklo především jako emancipační hnutí obrany lidských práv a svobod tehdy perzekuovaných či utiskovaných vrstev obyvatel.

Nyní již podporují sňatky homosexuálů podle průzkumů CVVM a Medianu tři pětiny českých občanů. A dovoluji si tvrdit, že tato podpora se v krátké době ještě zvýší. Sociální demokracie mohla být s tímto zákonem bytostně spjata, pokud by se jej odvážila otevřeně podpořit a nenechávala to alibisticky jen na osobním přístupu každého z poslanců. Prostě v politice se oceňuje odvaha a naopak body nesbírá ten, kdo postupuje alibisticky. Je mi to líto, ale sociální demokracie promeškala příležitost se postavit za další velké téma české společnosti a získat tak politické body. Blábolení o tom, že homosexuálové podporu registrovaného partnerství stejně nijak neocenili a v roce 2006 nehlasovali pro ČSSD, je jen a opět alibistickým blábolením. Díky své principiálnosti při prosazování zhruba stovky zákonů a novel zákonů v období, kdy jsem byl předsedou vlády v letech 2005 – 2006, ČSSD uspokojila svým přístupem celou řadu zájmových skupin a vrstev české společnosti. Zcela nepochybně k nim patřili alespoň z významné části také homosexuálové.

Konec konců ČSSD ve volbách do sněmovny počátkem června 2006 dosáhla téměř na třetinu hlasů voličů, což byl historicky nejlepší volební výsledek, kterého kdy v těchto volbách dosáhla. A jen připomenu, že třináct měsíců předtím byla v průzkumech veřejného mínění ČSSD jen s 10% podpory. Takže, chce to odvahu a principiálnost a zájem voličů se oživí. Možná by stálo za to, alespoň v této fázi otevřeně podpořit sňatky homosexuálů, například i proti vetu prezidenta republiky, pokud taková situace nastane.

Jiří Paroubek

