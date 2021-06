Jiří Paroubek: Dětské nápady Pirátů

Nemám potřebu urážet Pirátskou stranu tak, jak to činí A. Babiš. Nepovažuji tyto chlapce a děvčata za neomarxisty či nebezpečné levičáky. Nejsou ani jedno, ani druhé. Je to jen parta elitářů. Lidí bez velkých životních zkušeností, kteří vesměs nikdy nic neřídili.

Prototypem typického funkcionáře a představitele Pirátů je primátor Hřib. Bez potřebných zkušeností a znalostí o hlavním městě je už dva a půl roku v čele české metropole. Faktické výsledky jeho práce jsou tristní.

Umělecký dojem, díky médiím, které milují politiky, kteří sdílejí jejich nenávist k A. Babišovi a také k Rusku a k Číně, je ovšem nejvyšší možný. Vedení pražské radnice nebylo schopno postavit ani tolik slibované nové mosty v Praze, ani opravit ty rozpadající. Není ani schopno naznačit, kdy bude dostavěn vnitřní městský okruh. Odborníci tvrdí, že nejdříve za deset let (při tomto tempu přípravných prací). Sedm nových stanic metra má stát přes 50 mld. korun a budou se stavět bezmála deset let. To znamená, že konečná výše investičních nákladů se dostane někam k 70 mld. Kč. Město ztratilo schopnost investovat. Prostě kolosální neschopnost.

Nicméně ti mladí muži a mladé ženy z Pirátů se za téměř čtyři roky ve sněmovně naučili mluvit jako kniha. Ostatně podobně jako Feri (TOP 09). To byl jejich klon. I když zcela marketingový.

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 10% Ne 86% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11598 lidí

Piráti se nesou na nenávisti určitých společenských vrstev vůči A. Babišovi a politické levici. Teď ještě ke všemu chtějí reorganizovat ministerstva. Chtějí zlikvidovat např. ministerstvo pro místní rozvoj a nahradit jej ministerstvem pro digitalizaci. Souhlasím s potřebou vytvořit úřad digitalizace, ale na úřadu vlády, jako útvar podřízený přímo předsedovi vlády. Fantazírování o nějakém ministerstvu veřejné správy, které by řídilo digitální transformaci a soustředilo by pod sebe další související procesy ostatních resortů, je plán lidí, kteří nevědí nic o chodu centrální české státní správy. Problematika digitalizace není politická problematika, ale čistě technokratický problém, který je nutný řešit s velkou politickou podporou všech.

Na ministerstvu místního rozvoje (dále MMR) je soustředěno několik významných agend, které se nutně stanou, při případné delimitaci z MMR popelkou v jiných ministerstvech. Připomenu jen, že všichni mluvíme o potřebě výstavby bytů. Komunálních, sociálních a družstevních. To vyžaduje velkou podporu z jednoho resortu. Spíše než ministerstvo digitalizace by to chtělo ministerstvo bytové politiky či veřejných prací tak, aby se toto ministerstvo nezabývalo už jinými agendami. Na MMR je ovšem, vedle agendy bydlení, stále ještě agenda administrátora evropských fondů. MMR se zabývá také problematikou stavebních řízení a územního rozvoje. MMR se zabývá rovněž regionálním rozvojem, což není právě nevýznamná problematika a tomu by měli rozumět alespoň lidé z hnutí STAN. Jejich plácnutí do vody, že regionální rozvoj se dělá stejně na krajích, to může říct jen politický indolent, který neví nic o potřebě řídit regionální rozvoj z jednoho centra. Spíš to chce dát vládnímu zmocněnci pro informační technologie Dzurilovi, jenž odvádí solidní práci, k dispozici určitý administrativní aparát.

To poslední, co republika teď potřebuje, je chaos plynoucí z neuvážených reorganizací státní správy.

Ještě se zastavím u jednoho blouznivého nápadu koalice Pirátů a STAN v oblasti státních financí. Domnívají se, ostatně inspirováni M. Kalouskem z roku 2007 a A. Babišem z roku 2014, že se jim podaří zlikvidovat daňové výjimky ze zákona o dani z příjmů. Prý se jedná až o 300 mld. Kč, kterými je možné obohatit bez velkých problémů příjmy státního rozpočtu. Je potřeba říci, že neexistuje daňová úleva sociálního charakteru, jejíž ztráty by si příjemci zatraceně rychle nevšimli...

Posuďte sami. Pokud jde o výši každoročních daňových úlev sociálního charakteru u DPFO:

základní sleva na dani pro poplatníka, jedná se o daňové úlevy v celkové výši až 120 mld. Kč

osvobození dávek a služeb z důchodového pojištění, jedná se nejméně o 65 mld. Kč

osvobození plnění ze všeobecného zdravotního pojištění, jedná se o cca až 40 mld. Kč

daňové zvýhodnění na děti, to představuje každoročně částku 30 mld. Kč.

Nemalé jsou také osvobození dávek státní sociální podpory, osvobození dávek z nemocenského pojištění, osvobození dávek sociální péče a příjmu plynoucího z péče o blízkou osobu. Ale také třeba úroky z úvěrů pro financování bydlení etc.

Celkově každoročně představují daňové úlevy u DPFO až přes 500 mld. Kč.

V roce 2018 byly daňové úlevy u DPH 191 mld. Kč, u DPFO 318 mld. Kč a u DPPO 11 mld. Kč...

Jinak řečeno, Piráti s hnutím STAN tak trochu podvádějí voliče. Říkají něco, co musí i při své kvalifikaci vědět, že není realizovatelné. A ještě jinak řečeno, budou muset sáhnout do daní a zvýšit daně. Ničím jiným, nežli zvýšením daňových příjmů, se to prostě nemůže povést. Ale to Piráti se STAN, ale ani pravicově konzervativní koalice SPOLU, nechtějí voličům otevřeně říct. Jak to kdysi řekl někdejší předseda ODS M. Topolánek: „Kdybychom otevřeně řekli voličům, co po volbách uděláme, nikdo by nás nevolil“. Lidé jsou teď na pravici až na výjimky jiní než za Topolánka, ale politika zůstává stejná. Je založena na oblafnutí důvěřivých voličů.

