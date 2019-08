Jiří Paroubek: Dvojí mluva Donalda Trumpa

Trump se v předchozích měsících rád chlubil tím, že americké akcie rostou jako nikdy předtím v historii. Když se ovšem podíváme na čísla, tak v poslední době americké akciové indexy a tedy i akcie skutečně dosáhly nebývalé výše. Ale hodnota amerických akcií rostla prakticky setrvale i za předchozího prezidenta Obamy. Trumpova vystoupení z poslední doby, kdy americká delegace po ultimativním jednání v Šanghaji s čínskými protějšky o nové obchodní dohodě mezi oběma zeměmi, rozpoutala turbulence na světových finančních trzích. To by možná Trumpovi tolik nevadilo, ale v tomto týdnu ve středu došlo k mimořádně silnému propadu hodnoty amerických akcií. Řekněme si otevřeně, desítky milionů Američanů mají uloženu část svého majetku právě v cenných papírech. Pochopitelně nechtějí prodělat, to znamená, že určitě nechtějí přijít o významnou část svého majetku. Všichni, kdo se věcmi kolem finančních trhů zabývají, se obávají, že obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, tedy dvěma nejsilnějšími ekonomickými mocnostmi světa, může přinést ekonomické propady a tedy hospodářskou depresi. Přitom hlavní indikátory charakterizující současný stav americké i čínské ekonomiky, zatím nic takového nenaznačují. Dostáváme se tak do situace, kdy je zdání více než skutečnost.

A tak zejména pro mezinárodní veřejnost i Čínu zmírnil Trump tón vůči ČLR. S ohledem na situaci na amerických finančních trzích se on a jeho administrativa dostávají do choulostivé situace a vlastně pod tls. A proto Trump mluvil o potřebě telefonického hovoru s čínským prezidentem Ši v nejbližší době a také o tom, že obchodní válka mezi oběma zeměmi bude „dosti krátká“. A kromě toho, ani ta desetiprocentní cla na čínské zboží od září nebudou.... Toto jsou slova zaměřená kromě Číňanů také na americké finanční trhy a k investorům do cenných papírů. Stejně tak překotná snaha vyjednavačů USA a Velké Británie o vyjednání obchodní dohodě mezi oběma zeměmi, která by vstoupila v platnost 1. listopadu. Tedy den poté, co Británie 31. října 2019 opustí EU, má být signálem k uklidnění finančních trhů (co na tom, že Británie je až sedmý největší obchodní partner USA).

Prostě investoři začali stahovat své peníze investované do amerických akcií a začali je větší měrou investovat do zlata a dlouhodobých amerických dluhopisů. Důsledkem je růst ceny zlata na šestiletá maxima a pokles výnosu z dlouhodobých amerických státních obligací. Jinak řečeno, investoři se začali chovat, jako by již začala ekonomická krize a Trumpova rétorika tvrdě zaměřená vůči Číně by mohla poničit především americké akciové trhy a peněženky Američanů. Trump ještě na svém twitterovém účtu neopomenul dodat, že očekává, že prezident Si Ťin-pching bude nepokoje v Hongkongu řešit „humánně“.

Ve čtvrtek večer ovšem Trump hovořil před svými republikánskými stoupenci na velkém shromáždění v jednom z volebního hlediska klíčových států, New Hampshire, poněkud jinak. Velmi tvrdě. Neváhal říci, že současná krizová situace v obchodě mezi Čínou a USA oslabuje Čínu a naopak posiluje Spojené státy. Za frenetického nadšení svých stoupenců popsal, že jeho vyjednávací týmy neudělaly v jednáních s Čínou jedinou chybu a že zájem Číny, jejíž lídři udělali naopak celou řadu chyb, je, by jednání byly rychle ukončeny za podmínek stanovených Washingtonem. A poté prý nastane nebývalý rozkvět Spojených států. Co dodat? Donald Trump včera v New Hampshire zahájil svou cestu za znovuzvolením do úřadu amerického prezidenta. Kampaň Trump začíná v situaci, kdy by jej podle průzkumů veřejného mínění porazilo v prezidentských volbách, pokud by proběhly nyní, dokonce několik kandidátů z řad demokratické strany. Samozřejmě do voleb začátkem listopadu příštího roku je ještě dlouhý čas. Může se stát leccos a D. Trump jistě udělá vše pro to, aby zvrátil tuto politickou situaci, která se pro něj zatím nevyvíjí dobře. Má výhodu, oproti demokratickým kandidátům, že může v klidu jezdit po Spojených státech a prezentovat se jako jediný kandidát jím sjednocené republikánské strany. Naopak jeho demokratický vyzyvatel bude politicky v mnohem složitější situaci. Musí projít martyriem tvrdých soubojů v primárních volbách, kde se hraje o prezidentskou nominaci mezi zhruba dvěma desítkami potenciálních kandidátů. Je dobře, že demokratická strana, kromě dvou svých veteránů Bidena a Sanderse, kteří by Trumpa podle průzkumů mohli porazit, má i mladší kandidáty, kteří by to podle průzkumů také svedli. Pokud tedy demokratická strana vybere na nominačním sjezdu jednoho staršího a jednoho mladšího kandidáta, tedy dvojici kandidující na prezidentský a viceprezidentský úřad, není bez šance. Ten mladší kandidát může být pro voliče zárukou budoucnosti.

To, co podle mého názoru v tuto chvíli bude proti Trumpovi hrát nejvíce, může být nepříznivý vývoj na amerických akciových trzích. Pokud příliš mnoho Američanů utrpí na amerických akciových trzích velké ztráty, bude to pro Trumpa velmi nepříznivý faktor. Ve volbách vždycky rozhoduje peněženka. A vyprávění prezidenta o skvělých makroekonomických číslech USA sice nikoho nezarmoutí, ale na druhou stranu nikoho nepotěší v situaci, kdy přijde o významnou část svých vlastních peněz.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV