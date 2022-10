Jiří Paroubek: Elon Musk se odvážil být mírotvorcem…

reklama

Nelze se divit byznysmenům typu Elona Muska, že už mají dost nesmyslné války na Ukrajině. Válka přibližuje na dosah riziko jaderné konfrontace mezi Ruskem a Spojenými státy.

Svět tak balancuje nad propastí jaderného konfliktu. I kdyby tohoto rizika vůči světovému míru nebylo, stačil by růst cen prakticky všech surovin, nezbytných pro průmyslovou výrobu i zemědělství, který je produktem této války. A z tohoto růstu cen komodit plynoucí pádící inflace v zemích Západu.

Čím dál více je patrné, že Rusko nelze porazit vojensky takovým způsobem, aby si nechalo vnutit bezpodmínečnou kapitulaci. Vojenská síla Ruska je větší, nežli se v tuto chvíli může zdát. Nejen v oblasti konvenčních zbraní, ale ono má bohužel ještě také jaderné zbraně. Kdyby tomu tak nebylo, nejspíš by už vojska NATO byla na Ukrajině. Ale ono to tak je, je to realita. Kromě toho Rusko mobilizovalo. Teď už se pozornost západních médií přesouvá od hranic Ruska, odkud prý prchají do Gruzie, Mongolska a já nevím, do kterých zemí ještě ruští branci, jinam. K chybám při mobilizaci a výcviku vojáků...

Již 200 tisíc ruských odvedenců, je cvičeno a jsou obnovovány jejich návyky z doby základní vojenské služby. Za pár týdnů již mohou být ruská vojska na Ukrajině posílena o vojáky, kterými Rusko disponuje v jiných regionech státu, má jich přes milion. Ale také přecvičenými odvedenci. Prostě tím, že Rusové vrhnou na Ukrajinu další početné kontingenty vojáků, se představa amerických stratégů, že Růžové budou vyhnáni z Ukrajiny, stává nerealistickou.

Elon Musk proto na twitteru navrhl tříbodový mírový plán ohledně Ukrajiny. A navíc o něm nechal hlasovat uživatele této sociální sítě. Vzhledem k tomu, že u nás nebyl výsledek tohoto hlasování zveřejněn, lze předpokládat, že dopadlo ve prospěch tohoto mírového plánu.

Součástí Muskova plánu mají být volby na okupovaných územích (s ohledem na to, že na těchto územích je většina ruskojazyčného obyvatelstva, lze ovšem očekávat, jak volby dopadnou), Krym zůstane v Rusku a Ukrajina se stane neutrální zemí. Musk je jedním z nejvýznačnějších podnikatelů ve Spojených státech, je vizionářem a je úžasné, jakých úspěchů ve svém životě zatím dosáhl. Vyslání rakety do vesmíru jeho firmou, masová výroba elektromobilů, úžasná schopnost využívat nejskvělejší technická řešení. A skutečné světoobčanství, které mu umožňuje uzavírat vzájemně výhodné obchody třeba s Číňany. To, že se do něj pustili lidé, stojící blízko ukrajinského prezidenta Zelenského nijak nepřekvapuje. Nepřekvapuje ani nechutný slovník, který vůči tomuto výjimečnému muži volí. Rychle zapomněli, že Musk na počátku války dodal Ukrajině stanice satelitního systému Starling, pomocí kterého komunikuje ukrajinská armáda, úřady a instituce. V prvních týdnech ruské invaze pomohl tento systém udržet ukrajinský stát vůbec v chodu. Vděčnost ale neexistuje. Místo toho se Muskovi nyní dostává urážek a zesměšňování ze strany ukrajinského vedení. Nemohu to charakterizovat jinak, než jako propagandu goebbelsovského typu. Vždyť E. Musk jen sdělil svůj návrh, který konečně není daleko od návrhu již před řadou měsíců formulovaného H. Kissingerem. Prostě, nesmyslná válka musí skončit.

Tuto myšlenku je třeba podporovat. A konečně, návrh na ukončení konfliktu nepřednesl severokorejský vůdce Kim, ale jeden z lídrů amerického byznysu.Človek s mimořádným vlivem na mladé lidi a podnikatelský sektor nejen v USA, ale na celém světě.

