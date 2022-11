Jiří Paroubek: „Geniální“ strategie vlády…

reklama

Ve zprávách ČT ministr dopravy Kupka s velkou pompou vyhlásil, že si České dráhy berou od Evropské investiční banky (EIB) dlouhodobý úvěr ve výši 170 miliard korun na opravy zastaralé železniční infrastruktury.

Pokud jsem dobře rozuměl vyjádření páně ministra, pak český stát bude za tento úvěr ručit. Jinak řečeno, tato částka – 170 mld. Kč – by pak stejně byla součástí závazků českého státu a promítla by se do jeho bilance aktiv a pasiv. A de facto by zvyšovala jeho zadlužení...

Udivilo mě, že při kusém informování ministra Kupky a zástupkyně EIB na páteční tiskové konferenci nebyly vůbec zveřejněny parametry (délka splatnosti, doba odkladu splátek, úroková míra apod.) tohoto úvěru. Prostě české veřejnosti se dostalo informace, že si půjčíme nějaké peníze na opravu železničních stanic, kolejí, celé železniční infrastruktury a přitom nevíme, jak budou ty peníze drahé. To je prostě úplně skandální. K utajování se na tiskové konferenci propůjčila dokonce i přítomná reprezentantka EIB, Pavlová. Na přímý dotaz jednoho z novinářů, zda úvěr bude s úrokem 5%, byl novinář odkázán na tajnost takové informace. Nevím, jestli je to rozumné, utajovat takové informace, na které mají občané ze zákona o informacích plné právo. Vždyť jednou budou oni i jejich děti splácet tento obří úvěr.

Nic proti záměru rekonstruovat celou železniční infrastrukturu, která se od časů císaře Františka Josefa I. změnila jen parametricky.

Ale co bychom potřebovali ze všeho nejvíce, to je, aby stát vykoupil minoritní akcionáře ČEZ, kterých je 30% a cenu akcií oněch 30% bych odhadl někde mezi 150 až 200 mld. Kč. Když by stát vykoupil minoritní akcionáře, může bez problémů donutit ČEZ, aby při stanovení cen pro spotřebitele – domácnosti i podnikatele, stanovil na úrovni výrobních nákladů plus velmi přiměřený – nízký zisk. A takový postup by ochránil české obyvatelstvo a české podniky před drahotou. Naopak by vedl k postupnému poklesu cen dalších komodit, zboží i služeb. Prostě vláda neumí jít metodou hlavního článku. A z epizodního jednání s Českými drahami, které si nicméně vynutí přijetí závazku státu v obří výši 170 mld. Kč, to prakticky vyloučí výkup malých akcionářů ČEZ.

Od projevu premiéra Fialy, kdy dramaticky před pár měsíci líčil tuto možnost jako východisko ze zuřivě narůstajících cen plynu a z přicházející recese, uplynulo sice jen pár měsíců, ale vláda už o tom neví... a jde jinou cestou.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

