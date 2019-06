Jiří Paroubek: Minikrize ve vládní koalici

Sdělovací prostředky, zejména ty babišožroutské, s velkou chutí a potěšením informovaly o nejnovější „vládní krizi“. Ta vznikla tak, že se předseda ČSSD Hamáček pozastavil nad podporou kandidáta SPD do Rady ČTK Semína, při nedávném tajném hlasování ve sněmovně poslanci hnutí ANO.

Předseda klubu hnutí ANO v Poslanecké sněmovně J. Faltýnek dnes ráno v ČT24 nepopřel to, že z vedení klubu ANO ve sněmovně odešla členům poslaneckého klubu této strany SMS zpráva před prvním kolem volby členů Rady ČTK, kde jim bylo doporučeno volit do Rady ČTK Semína. Nad jménem Semína se zhrozil nejen předseda ČSSD, ale také například židovské organizace, které jej považují za zcela nevhodného člověka pro členství v Radě ČTK.

Jan Hamáček zcela správně upozornil na tento problém, kdy za zády ČSSD, která tvoří s hnutím ANO vládní koalici, si hnutí ANO dohodne s SPD v jakési „stínové koalici“ podporu kandidáta, který zřejmě konvenuje nejen SPD, ale také a zejména Andreji Babišovi. Pokud by toto sociální demokracie, byť jako juniorní partner ve vládě, tolerovala, byl by to případ politického trumbelínství první třídy.

Je dobré si vyjasnit vztahy v situaci, která je pro celou koalici pro hnutí ANO, ale zejména pro ČSSD mimořádně delikátní. Pravicové opoziční strany se dohodly na hlasování o nedůvěře vládě, což sociální demokracii, ať si to přeje či nikoliv, ještě více připoutá k vládě A. Babiše. A kromě toho, v neděli se očekává největší protivládní protest od sametové revoluce proti kabinetu, v němž je sociální demokracie zastoupena. Sociální demokracie potřebuje k rekonstrukci své politické pozice „klid na práci“, který ovšem nepřichází. Tentokrát to není její vinou…

ČSSD jde o to, v nastalé situaci ztratit co nejméně politických bodů, když už se nepodaří s určitostí žádné další získat.

