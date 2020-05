Jiří Paroubek: Obskurní boje na radnici Kolářovy Prahy 6

reklama

To, že to může být zcela pragmatický kalkul, který je založen na poznání, že určitá část pražské veřejnosti prostě projevuje animozitu ke všemu ruskému, čínskému, případně všemu, co prošlo byť zdálky kolem komunistů či levice, ukazuje postup Pirátů na radnici Prahy 6. I když zástupci této podařené strany v zastupitelstvu Prahy 6 hlasovali před časem pro starostův (Kolář z TOP 09, dříve blízký spolupracovník K. Schwarzenberga) návrh na odstranění Koněvovy sochy z veřejného prostranství na Praze 6, nyní mají velkou starost o to, že to komplikuje vztahy s Ruskem. No, to si ale chlapci měli uvědomit už před časem, že se to stane. Takže teď pro změnu kritizují starostu Koláře za to, že drží politické pozice, které mu sami pomohli vytvořit. No, komedie...

To starosta Kolář je jinačí číman, ale zároveň také troškař. Se svým kamarádem ze studií na proslavené Právnické fakultě plzeňské univerzity se domluvil, že udělá jakýsi víceméně nesmyslný právní posudek, který mohlo udělat právní oddělení úřadu jeho městské části, a mohlo tak v klidu ušetřit 240 tisíc korun za honorář, vyplacený Kolářovu kámošovi. Tento neobratný pokus nechat kamaráda ze studií vydělat nějakou korunu ovšem skončil fiaskem. Když se celá věc provalila, kámoš vrátil 240 tisíc korun zpátky radnici. V zásadě tak přiznal, že práce, které provedl, byly hodny tak maximálně nějakého absolventa druhého ročníku právnické fakulty UK a možná i z té proslavené plzeňské vysoké školy.

Lavičku Ferdinanda Vaňka Praha 6 instalovala za 850 tisíc, samotné dílo stálo 500 tisíc korun. Také tento počin vzbudil mnohé kontroverze.

(foto Facebook)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

