Jiří Paroubek: Opozice jen hledá hůl na vládu

Počty nemocných Covidem-19 v nemocnicích jsou ovšem stále vysoké a stejně tak je stále vysoký počet těžkých případů a bohužel také počet úmrtí na tuto nemoc.

Zdá se, že nouzový stav, který platí a významná omezení pohybu obyvatel po území státu, vedly k žádoucímu vývoji. Přitom je třeba si uvědomit, že počty nakažených již zachycují také nakažené osoby z testování v rámci velkých zaměstnavatelů. „Vychytávání“ nakažených není jen statistickou veličinou, ale v zásadě omezuje počty nakažených do budoucna. Dá se říci, že jdeme správnou cestou.

Možná, že by vláda, respektive epidemiologičtí odborníci, kteří jí doporučují opatření, neměla tak tvrdošíjně trvat na některých věcech. Myslím, že by stálo za to zvážit, zda neumožnit lidem z měst víkendové pobyty na chalupách a chatách. Z epidemiologického hlediska by to možná bylo lepší, než to, k čemu dochází obecně ve všech českých městech. Parky jsou zaplněné lidmi, často spíše přeplněné, roušky se moc nepoužívají a lidé se druží. Ostatně družnost je věcí, které se nelze divit. Tohle, myslím, stojí za zvážení a stejně tak doporučení, aby „měšťáci“, kteří navštěvují své venkovské chaty a chalupy, nenakupovali v místních obchodech a aby se nestýkali s místními lidmi. Koneckonců, podobně tomu bylo i vloni na jaře a fungovalo to.

Na tiskové konference jednotlivých opozičních sil (pravicové strany už nevystupují jednotlivě, ale sdruženě v rámci svých předvolebních koalic) je tristní pohled. I když každý trochu kriticky uvažující člověk musí vidět, že republika má dobře našlápnuto k likvidaci této, zatím poslední vlny pandemie anebo alespoň k jejímu významnému omezení v příštích několika týdnech, opozice kašle (až na výjimky) na obecné dobré. Jako by to bylo jen starostí vlády, srazit počty nemocných a zejména statistiky mrtvých.

Ve sněmovně bude pravděpodobně uplácán kompromis, že nouzový stav bude prodloužen o nějaké dva týdny a pak začne nechutné projednávání bez odpovědnosti většiny stran opozice, znovu. Zdá se, že však poněkud konstruktivnější přístup zvolili Piráti, kteří vyžadují od premiéra a ministerstva zdravotnictví další podpůrná data pro své rozhodnutí. A to je, myslím, správný přístup.

Opozice jako celek, ovšem nemohla nevyužít k frontálnímu útoku na vládu politicky stupidní zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). V této zprávě se hodnotily, světe div se, chaotické nákupy ochranných prostředků pro občany na počátku pandemie, kritický nedostatek zásob ochranných prostředků na začátku pandemie a absence pandemických plánů na začátku pandemie. Vláda prý selhala.

No, chtěl bych se pánů a dam z opozice zeptat, zda by mohli oni ukázat své pandemické plány z let např. 2010 – 2013, kdy účinkovala poslední pravicová vláda. Myslím, že měli k dispozici stejné protipandemické torzo, jako vláda současná. Těžko mobilizovat proti nepříteli, kterým je epidemie či pandemie, pokud nevíme, jaká bude, zda bude a kdy bude.

Nikdo, tím méně představitelé opozice, si počátkem března 2020, tedy na začátku pandemie v Česku, neuměl představit, co vlastně nastane.

A že stát neměl dostatek ochranných prostředků? Který stát je v té době měl? Možná Čína a z té jsme, zaplať pánbůh, nakupovali, jinak by tisíce našich lidí umíraly již minulý rok na jaře.

Opozice stále blábolí o tom, jak je potřeba využít domácích výrobců k zajištění potřebných ochranných prostředků. O tom už blouznila před rokem, kdy výrobní kapacity českých podniků v tomto směru byly téměř nulové. Nyní jsou větší, ale určitě nemůžeme pokrýt 100% či většinu potřeb obyvatelstva.

Je zábavné vidět, jak představitelé opozičních stran vyzývají vládu, aby utrácela na podporu pandemií postižených a o něco později zase mluví o rozhazování peněz daňových poplatníků. Byla to před rokem nejen česká vláda, ale vlády prakticky všech zemí, možná s výjimkou čínské vlády, které nakupovaly ochranné prostředky chaoticky, protože prioritou bylo je prostě zajistit. Zkrátka nebyla to jen Česká republika, ale prakticky všechny vyspělé státy světa, které měly podobné problémy při nákupu a zajištění potřebných ochranných prostředků.

V Hospodářských novinách se dnes dále objevila zaručená informace, podle které ministerstvo zdravotnictví či vláda, daly údajně chybné zadání Evropské komisi, v důsledku kterého byly sníženy – zkráceny počty objednaných dávek vakcín pro Česko. Ministerstvo zdravotnictví a vláda jako celek by rychle měly na toto obvinění reagovat. Pokud tomu tak bylo, mělo by to mít za následek odchod příslušných pracovníků ministerstva zdravotnictví, včetně ministra z funkce. Pokud ne, tak by se HN měly omluvit.

V každém případě se ukazuje, že pravdu měl prezident, když se dožadoval dodatečných objednávek ruské či čínské vakcíny proti koronaviru. Jde opravdu o to, aby zhruba dvě třetiny české společnosti byly naočkovány již na začátku prázdnin.

Bláboly evropského komisaře Brettona, že EU (tedy ani ČR) nepotřebuje dodávky ruské vakcíny, jsou poněkud předčasné. Bretton stejně jako český ministr zdravotnictví počítají, že západní farmaceutické firmy prostě splní své dodávky vakcín tak, jak mají. Po zkušenostech, které jsme s dodávkami západních vakcín udělali, to ovšem vůbec není jisté. Proto by se republika měla zajistit. Ostatně zejména Německo ústy svých ústavních činitelů vyzývá agenturu EMA, aby urychlila certifikaci ruského Sputniku V pro Evropskou unii.

Nezajímavý není ani krok Maďarska a jeho premiéra, který vedle ruské a čínské vakcíny a samozřejmě západních vakcín, uvedl do Maďarska ještě druhou čínskou a jednu indickou vakcínu. To je myslím správné rozhodnutí, které ve svých důsledcích přináší své plody. V Maďarsku je již proočkováno, aspoň jednou vakcínou, 16% všeho obyvatelstva. A to je nejvíc ze všech 27 států EU. Jen odpadlík z EU, Velká Británie, má úspěšnost ve vakcinaci obyvatelstva vyšší. Ale pokud by Evropská komise uvalila včas embargo na vývoz vakcín mimo EU, nebyla by čísla Británie tak uspokojivá. Ze států EU totiž Velká Británie dovezla přes 9 milionů vakcín.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

