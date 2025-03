Jiří Paroubek: Otázky Václava Moravce? Přehlídka fanatismu a hlouposti

Hosté byli zajímaví. Musím říci, že perfektně připraven a seriózní jako vždycky byl místopředseda hnutí ANO R. Vondráček. Poslance J. Foldynu znám dlouho, vím jaké má limity a jeho včerejší výkon musím hodnotit celkově pozitivně.

Ti ostatní účastníci debaty byli kvalitou příšerní. V. Moravec potřebuje velmi nutně vyměnit, coby moderátor pro ČT nejprestižnější debaty. Je dogmatický, netolerantní, zásadně nenechá jemu "protivné" debatéry dokončit myšlenku. A stává se z něj čím dál více hádavé individuum. Přitom kdokoliv vystoupí proti jím zjeveným pravdám, kdokoliv z diskutérů by se snad snažil otřást představou světa, který si tento tlampač liberální pražské kavárny vysnil, je podezřelý. Anebo rovnou nepřítel.

Vzhledem k zásahu nového amerického prezidenta D. Trumpa do světového dění, poněkud ubývá ve světě nepřátel. Ale pražská a brněnská kavárna nepřítele ke svému životu potřebuje jako sůl. Před lety byl tím vnitřním nepřítelem dlouho M. Zeman, poté řadu let já. A teď už dlouho plní funkci bête noire (černého zvířete) A. Babiš. Antibabišovský zápal přátel pražské kavárny a liberálních sil vůči A. Babišovi neutuchá, ale je přeci jenom menší a vyčpělejší než před čtyřmi lety. Strany současné vládní koalice plus Piráti se svým neschopným vládnutím naprosto zkompromitovali. Ale V. Moravec to stále vidí jinak. Ve svých pořadech, které v ČT páchá (nejsou to jenom Otázky V. Moravce) si vybírá do diskuzí stále stejnou sortu debatérů, kteří tak jako on, zvěstují jenom ty správné názory.

Ale upřímně, od V. Moravce se už objektivita nedá očekávat a je k němu třeba přistupovat, jako k osobě raněné slepotou.

Ale to co předvedli v nedělní debatě, vydatně podporováni V. Moravcem, další dva debatéři, zastupující zájmy vládní koalice, to už bylo přímo do nebe volající. Tedy pro člověka, který ovládá něco, čemu se říká kritické myšlení.

J. Lipavského vlastně silně znepokojuje politika našeho hlavního spojence, Spojených států amerických pod vedením D. Trumpa. Evropa by se prý měla po zuby ozbrojit proti fiktivní ruské hrozbě. Měla by se oddělit od Spojených států a hlavně kdejakou pitomost, kterou USA už nehodlají cálovat, zaplatit ze svého.

USA se zbavují zbytných výdajů svého rozpočtu. Ať už to byla korupce středo- a východoevropských politických elit, žurnalistů a „kaváren“ všeho druhu, prostřednictvím USAID. Anebo nyní např. vysílání Rádia Svobodná Evropa, kteréžto americké daňové poplatníky stojí každoročně v posledních letech v přepočtu 4 miliardy Kč. Přičemž vysílání tohoto reliktu studené války probíhá z Prahy. Je přímo s podivem, že jsme se v Praze ještě nestali předmětem teroristického útoku. Možná ale, že ta účinnost vysílání do zemí našich „nepřátel“ není zas až tak velká, jak si ministr Lipavský vysnil.

Na dnešním setkání ministrů zahraničí EU se Lipavský bude dožadovat, abychom tento relikt studené války platili ze svých daní my, evropští občané. Nevím, k čemu by to vlastně bylo dobré. A nevím, k čemu by bylo dobré, např. to, abychom se vyzbrojili vůči Rusku v poměru 6:1. Chceme snad na Rusko kolektivně zaútočit? Už nyní vojenské výdaje evropských zemí NATO násobně převyšují ruské vojenské výdaje. A pořád je to málo.

Lipavský s europoslankyní Nerudovou, vytvořili opravdu silné duo zcela dezorientovaných neználků zahraniční politiky. I když to otevřeně neřeknou, je vlastně D. Trump pro ně nepříjemnou skutečností. D. Trump totiž rozmetává jejich představu uspořádání světa, který už v zásadě před lety skončil a přežil se. Řádění dua Lipavský – Nerudová ve včerejším pořadu Otázky V. Moravce, bylo hrůzným představením rádobypolitiků, kterým sebrali hračky.

Svůj výkon Danuše Nerudová ve zmíněném pořadu korunovala konstatací, že prý republiku v roce 1945 osvobodili Američané a ne (v převážné většině území) Sovětská armáda. Její oponenti ovšem zachovali klid a jenom jí připomněli, že to osvobození americkou armádou platí v plném rozsahu pro Plzeň.

Tento duševní výron D. Nerudové byl příkladem neuvěřitelného fanatismu a ignorance. A tak vyznělo i představení obou představitelů vládní koalice a moderátora ve včerejším diskusním pořadu České televize.

Jiří Paroubek