Pavel Foltán: Decroix aneb Pýcha předchází pád?

Eva Decroix (dlouholetá politička ODS, toho času patrně „na vrcholu“ své politické i profesní kariéry) nedávnou shodou okolností ve vládně koaliční aféře, zvané BitcoinGate, byla předsedou Strany & vlády Petrem Fialou navržena a hned poté prezidentem Petrem Pavlem jmenována do funkce ministryně spravedlnosti. A i v tom je tak trochu háček, nicméně postupně se dostaneme i k tomu, co na to říká vox populi. A ten má spoustu dalších (státem ignorovaných) výhrad k Decroix, atd.

A tahle Decroix z titulu toho úřadu ministryně „na spravedlnosti“, jak teď „řeší“ ty příčiny, okolnosti, atd. oné vládní aféry BitcoinGate, aktuálně (na sociální síti) veřejnosti sdělila např. i to, že – cituji: „Přiznám, že se směju.“ Inu, parafráze na jiné lidové rčení praví, že „kdo se směje naposled, ten se směje poslední“. Což je fakt. A faktem je i přiléhavá faktická poznámka z vox populi, že je otázkou, kdo a k jaké formě smíchu tady má oprávněný a relevantní důvod. Objektivně i subjektivně.

Nejspíš jde především o tu snahu strany & vlády fialové pětikoalice, podle vox populi, ale už i jiných na vládě nezávislých zdrojů, že Decroix byla do té funkce na tu „spravedlnost“ účelově dosazena, aby tu vládní aféru do voleb odkláněla od pozornosti médií a celé veřejnosti a nějak (asi jakkoliv, ale hlavně rychle) zametla pod koberec. Přizvala si k tomu dokonce jednoho exústavního soudce, coby jakéhosi koordinátora, či co? Za nějakých údajně 360 tisíc korun. No a ten zhruba po měsíci (prý asi tak v půlce jeho mise) tu práci najednou složil a odjel na dovolenou do zahraničí s tím, že k tomu ani nemá co říct. (Dle vox populi ale nebylo a není známo nic o tom, že by ten právník v té své misi na té „spravedlnosti“ byl v režimu přísně tajné či tajné, nebo alespoň v režimu důvěrné, apod. – nic z toho.)

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 93% Nebyl 3% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6302 lidí

Inu, veřejnost asi nemá právo na informace, přestože si tu vládu, tu ministryni a všechno kolem toho platí, resp. přeplácí, a to velmi bohatě (a kdožvíproč – a čím dál, tím víc). A není ten „smích“ té Decroix spíš výsměchem? Přímo do očí lidu, národu, občanům, voličům a daňovým poplatníkům? Ptá se logicky správně vox populi. Ono té Decroix (a nota bene za ty prachy, co tam každý měsíc bere za to svoje ministrování) je už tzv. šumafuk i to, jak ten rezort oné „spravedlnosti“ pod tím jejím vedením vypadá v očích veřejnosti?

A to rychlé, tiché, nezdůvodněné a nekomentované vymizení koordinátora prý nepochopil ani prezident republiky, resp. údajně mu nerozumí (prý podle jeho slov). Zdá se, že na Hradě nemají právníky, co by to rychle analyzovali, a pak to vysvětlili prezidentovi tak nějak metodicky „po lopatě“, aby tomu rozuměl. A když to ti hradní právníci doposud nezvládli, tak snad by alespoň mohli znát v podhradí právníky, co by to zvládli za ně (a nějaký ten statisíc na jejich palmáre z hradní kasičky – ergo z peněz daňových poplatníků = z našich peněz).

Vždyť přeci ten prezident právě tu Decroix nedávno jmenoval do té funkce na tu „spravedlnost“ – že ano? A tak by si to měl nějak vyhodnotit a nějak adekvátně na to zareagovat (bez nějakých zbytečných odkladů). A totéž platí i pro předsedu Strany & vlády, co tu Decroix sám navrhl (podle té politické štábní kultury) do funkce, platí to i pro jeho právníky na tom jeho úřadu tam v té Strakovce, ale platí to i pro vládu „an sich“ (jmenovitě pro přímo dotčené ministry – např. financí, vnitra, aj.) a platí to i pro jejich polit partaje, atd.

A jestliže teď Decroix tvrdí např. toto: „…Všichni nyní narážíme na limity trestního řízení ... není co dalšího zjišťovat a šetřit, dokud nebude objasněn původ prostředků z daru ...“, pak by to kdekoli kdokoli mohl vnímat i jako snahu Decroix přehrát míček pouze na pole působnosti kriminální policie, čili na OČTŘ – v první fázi vyšetřující a vyhledávající složky PČR, pak na státní zástupce a pak eventuálně na trestní justici, což trvá dlouho, někdy i dlouhá léta, a po celou tu dobu běžně bez možnosti o průběhu informovat veřejnost (až do soudního řízení a prvního veřejného jednání před soudem, přičemž je tu ale i možnost vyloučení veřejnosti ze soudních jednání; známe to aktuálně i z jednoho případu před několika dny u jednoho soudu v Praze, rovněž zjevně s politickým podtextem, respektive s politickým pozadím a zájmem).

A o to zdržení v důsledku procesních průtahů tady ministryni Decroix & spol. asi právě primárně jde, jakož i o to, aby během těch průtahů byla veřejnost bez informací, což je v příkrém rozporu s veřejným zájmem. A navíc paní ministryni Decroix tady každý erudovaný (odborně vzdělaný a z dlouholeté praxe zkušený) právník řekne i to, že také v téhle kauze a konkrétně v této její aktuální fázi vývoje se tu vůbec nemusí „čekat“, až tu ty OČTŘ (včetně policejních vyšetřovatelů) zjistí a řeknou, jestli byla nebo nebyla platná smlouva o převodu těch bitcoinů na stát (co podepsal tehdy ještě Pavel Blažek, coby ministr spravedlnosti).

Tady vůbec není relevantní ani rozhodující, co k platnosti té smlouvy řekne policie, coby trestněprávní složka. Totiž ta smlouva byla uzavřena mezi občanem (dárce, převádějící) a státem (obdarovaným příjemcem = ministerstvem, coby orgánem státní správy) a z toho pohledu se na tuto smlouvu musí pohlížet při zkoumání její platnosti, či neplatnosti jak z hlediska typu / druhu té smlouvy, jejího právního režimu, jejích smluvních vad, její dubiozity, apod. A to ministryně spravedlnosti Decroix jistě velmi dobře ví, coby právnička i s povinně státem předepsaným a úplným vzděláním v oboru právo, a jistě to právě ona ví také coby osoba, která dříve po dobu několika let provozovala osobně advokátní praxi ve své advokátní kanceláři, na základě oprávnění udělené jí k tomu Českou advokátní komorou (ČAK).

Vox populi se tedy i zde diví, že Decroix má snahu přehrát na policii dílčí pasáž celé problematiky vládní aféry „BitcoinGate“ ohledně platnosti smlouvy, když v tom si může udělat právní jasno ministerstvo spravedlnosti samo. Je ústřední orgán státní správy a vlády ve svém oboru, je k tomu kompetentní, a mělo by to tedy umět (má na to jistě celou řadu odborných úředníků ve stavu i fondu mezd a platů).

Lze předpokládat, že každý nezávislý zkušený právní analytik, a také každý nezávislý zkušený advokát by ve svém odborném posudku řekl ministryni spravedlnosti při této její potřebě také to, zda ta smlouva na bitcoiny byla platná, či neplatná. Ostatně už na počátku vzniku dotčené problematiky „BitcoinGate“ to měl už před podpisem oné smlouvy poznat a odborně vyhodnotit i tehdejší ministr spravedlnosti Blažek (ODS), coby vystudovaný doktor práv (s doktorátem také ze správního práva) a dlouhodobě praktikující advokát. A ministrem spravedlnosti byl už i dříve v Nečasově vládě, poté co byl z postu ministra odvolán Jiří Pospíšil (dříve mladý ÓDéeSák).

Takže právě ten Pavel Blažek coby zkušený advokát i zkušený ministr spravedlnosti měl všechny předpoklady a možnosti (včetně aparátu na jím řízeném MSp) k tomu, aby činil pouze čisté a platné právní úkony a nepodepisoval za stát např. ani ty dubiózní či neplatné smlouvy (typu té, co tady odstartovala vládní aféru „BitcoinGate“).

Kdekoli kdokoli si teď logicky může myslet, že ten koordinátor řekl ministryni Decroix, že ta smlouva je neplatná „ex tunc“ (čili už od jejího samého počátku), a proto jeho koordinační mise rychle a v informační tichosti skončila. Navíc údajně snad hlavně na střechách jak v Praze, tak i v Brně už si prý pár dní vrabci štěbetají cosi v tom smyslu, že se do ČR vrátil problém s prohranou arbitráží v cause Diag Human (krevní plazma, atd.) a republice hrozí zaplatit Šťávovi údajně až 17 miliard korun. A tato kauza by prý mohla připomenout i nějaké reminiscence na nějaké minulé Blažkovy právní hříchy, což by asi trochu zkomplikovalo situaci jak ministryni Decroix „na spravedlnosti“, tak i celé ODS a tomu jejímu SPOLU v nynější předvolební kampani.

Dost možná, že prý ani tohle pod ten koberec jen tak nezametou. Je to přeci jen 17 miliard korun, a nota bene právě teď, při té bídě s nouzí a při tom Stanjurově rozpočtovém schodku a s tou bilancí 1,5 bilionu státního dluhu za tohle jejich 5-1 vládně koaliční období, co jim už za dva měsíce skončí. Z vox populi zní, že snad už konečně s pomocí Boží skutečně skončí. Ale kdo to za ně bude platit? Kdo? My a naše děti, a jejich děti, a jejich děti…

A to teď tahle vláda k aféře BitcoinGate údajně velmi pravděpodobně té příští vládě zanechá ještě další danajský dar ve formě řady arbitráží lidí, co si od téhle vlády koupili právě ty špinavé bitcoiny. Zeptá se na to opozice sněmovní, senátní, ale i ta neparlamentní ještě do voleb? A co jí na to tahle vládní 5-1 koalice odpoví? A odpoví vůbec něco? A voliči si to všechno budou muset rychle srovnat v hlavě, u volebních uren 3. a 4. října si připomenout a před samotnou volbou velmi dobře všechno vyhodnotit, zvážit a dobře se rozhodnout, komu dají svůj hlas (a možná, že i právě ten rozhodující).

Vox populi a lid, čili občané, voliči a daňoví poplatníci, teď mají jak na srdci, tak i na jazyku řadu otázek. Takže logicky správně čekají na odpovědi. A na vysvětlení těch afér, od začátku do konce, věcně, přesně, konkrétně, jmenovitě. Včetně vyvození odpovědnosti (zejména té osobní), a to bez odkladu a vytáček, čili ještě do voleb. A je evidentní, že ani lid ani vox populi se tu ani v případě aféry BitcoinGate už nedá opít rohlíkem. Totiž ty sladké doby politických hrátek s čertem už jsou dávno pryč.