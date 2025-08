Zdeněk Jemelík: Ministerská hora porodila myš

A to s nikterak překvapujícím výsledkem, totiž že ministerstvo nemělo bitcoinový dar přijmout. Ve zprávě se cudně označuje jako pachatel nepřístojnosti ministerstvo, ač za ni jsou odpovědné konkrétní osoby, jež svou odpovědnost nemohou zastřít, tedy především bývalý ministr Pavel Blažek , jeho náměstek Radim Daňhel a případně další, méně významní úředníci.

Vydání zprávy předcházelo ukončení působení na ministerstvu „koordinátora“, bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře, jež vyvolalo ve veřejnosti zmatek, spekulace a znepokojení, jež se nevyhnulo ani panu prezidentovi republiky Petru Pavlovi.

Věcný obsah všech zpráv, jež se v těchto souvislostech dostaly na veřejnost, svědčí o tom, že všechna politikou poznamenaná opatření ministryně Evy Decroix k odvrácení ušpinění tváře koalice Spolu, nebo spíše ODS, byla zbytečná. Zveřejněné závěry byly od začátku jasné a náklady na jejich „objevení“ jsou peníze, vyhozené z okna.

Kauza mě zaujala kvůli nepochopitelnosti počínání bývalého ministra Pavla Blažka, který patří dlouhodobě k mým oblíbencům mezi ministry. Vážím si ho pro vysokou inteligenci, sečtělost a právnickou zdatnost. O případu jsem psal poprvé 20. května 2025 (ZDE), pak 9. června 2025 (ZDE), dále 18. června 2025 (ZDE), 5. července 2025 (ZDE) a 11. července 2025 (ZDE). Mé úvahy se od draze zaplacených úředních zjištění neliší.

Nezbývá mi, než pochválit paní ministryni Evu Decroix za to, že konečně začala bourat nákladná, politizací ovlivněná opatření, a vyklidila pole orgánům činným v trestním řízení. Podle mého laického názoru měla hned na začátku aféry podat trestní oznámení. Otevřela by tím profesionálům PČR prostor ke objektivnímu zjištění, co se vlastně stalo a kdo co zavinil. Bývalému ministrovi Pavlu Blažkovi a náměstkovi Radomíru Daňhelovi by se tak dostalo možnosti buď uhájit nevinu, nebo se připravit na přijetí přiměřeného trestu.

Jen pro zajímavost uvádím, že jeden z mých stálých čtenářů vyslovil domněnku, že Pavel Blažek mohl být k přijetí daru přinucen vydíráním. To je ale spíše podnět pro úvahy BIS.

Vše souvisí se vším. Osoba bývalého ministra Pavla Blažka spojuje bitcoinovou aféru s případem skandálního jednání GIBS a státního zastupitelství ochranou pachatelů brutálního vydírání zlínských podnikatelů Ladislava a Jana Lebánků. Píši o něm v seriálu Zločinci pod záštitou státu (např. ZDE). Neblahému vývoji možná mohl předejít ministr, kdyby se o situaci dověděl včas. Jenže při mé návštěvě u něho dne 23. srpna 2022 se ukázalo, že jeho fraucimor nedbal jeho výsadní pravomoci, utajil před ním stížnosti poškozených a vedl s nimi korespondenci jakoby z jeho pověření. Nikdy mě už pak k sobě nepustil, takže jsem ho nemohl do věci zasvětit.

Ze všech uveřejněných zpráv vyplývá, že zůstává nezodpovězená otázka „proč?“. Bývalý ministr Pavel Blažek je zkušený muž, převyšuje inteligencí některé z jeho předchůdců i členů vlády a je odborně vyspělý. Je proto nepochopitelné, že si zjevně nezákonným jednáním snadno a rychle zlikvidoval pověst skvělého odborníka a vybudovanou politickou kariéru. Není vidět protihodnota, již by za šílený kousek dostal a v nejhorším případě ani žádnou nezískal. Nemohu se ho na to zeptat, protože se mnou nemluví.

