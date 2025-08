Vladimír Ustyanovič: Jak se stát ze zarputilého rusofila agresivním rusofobem

Zločinů válečné agrese se v drtivé většině případů dopustily USA. Pro připomenutí, Irák a miliony civilních obětí, Libye, Sýrie, kde islámští džihádisté, podporováni administrativou držitele Nobelovy ceny míru Obamy, použili pod taktovkou CIA chemické zbraně, což potvrdil profesor Seymour Hersh v knize Nezákonné války od Daniela Gansera.

Petr Pavel by se možná lépe cítil v roli prezidenta automotoklubu, a ne státu. Jak pravil analytik Jan Schneider, na dobu funkčního období Petra Pavla bude ČR vzpomínat jako na dobu temna. S čímž mohu souhlasit. Myslím, že to má s prezidentováním jako se zážitkovou dovolenou. Rovněž je zajímavé, že Pražský hrad nekomentuje kauzu proti bývalému prezidentu Baracku Obamovi. Kauzu Russiagate zvedla šéfka zpravodajských služeb USA Tulsi Gabbardová a sdělila, že v současné době bylo vše předáno ministerstvu spravedlnosti. Jedná se o Obamou uměle vytvořenou kauzu, v níž měli prezidentské volby v USA v roce 2016 ovlivňovat Rusové.

V novém videorozhovoru Stephana Gardnera s plukovníkem Macgregorem je ukázáno video, ve kterém je Trump naštvaný na Zelenského, protože krade peníze daňových poplatníků, ale podstatná souvislost tohoto rozhovoru je ta, že plukovník Macgregor se vyjadřuje k Obamou vytvořené kauze, která prostřednictvím tajných služeb znemožnila fungování demokracie ve státě. Rovněž ale hovoří o tom, že Obamova imunita je natolik široká, že nečeká, že by šel do vězení. Dovoluji si dodat, že tento režim okrádání daňových poplatníků se nazývá kleptokracie. Přeloženo do češtiny, pokud hřebík není přibitý, tak se ztratí. Nechci nikomu vnucovat svůj názor, ale Obama je zodpovědný za válečné zločiny, viz můj předchozí článek, a řadí se do kategorie válečných zločinců a navíc laicky řečeno mezi vlastizrádce. Co na to Pražský hrad?



Dovolím si poznámku. Petr Pavel dobře ví, co je potřebné pro výstavbu české armády, proto je pro mne nepochopitelné, proč jako vrchní velitel ozbrojených sil ČR toleruje předražené nesmyslné nákupy ministryně války Černochové, jako například nakoupené německé leopardy, šroty, které byly vyrobeny v 70. letech. Jako příklad mohu uvést tankový prapor Přáslavice, kde jsou tyto tanky místo modernizovaných tanků T-72, které byly odeslány na Ukrajinu. Vojáci, kteří byli na leopardy nalákáni, odešli do civilu. Veškerý drahý servis je v Německu, a ptám se, proč se nevyužijí kapacity českých opravárenských firem? To už nehovořím o polních kuchyních za 400 tisíc korun. Věřím, že Černochová za tyto stamiliardové nepotřebné věci bude sedět až zčerná.



Nad bitcoinovou kauzou kroutí hlavou i prezident, ale většina občanů kroutí hlavou nad prezidentem. Silný prezident by tuto vládu vypráskal ze Strakovy akademie, a ne kroutit hlavou. Mohl přizvat desítky poradců, kteří by mu navrhli postup, ale jak je známo, inteligence není věc nakažlivá.

Protiopoziční operace, ve které byly zneužity armádní složky kybernetického boje proti opozičním stranám, by svým charakterem nevymyslela ani státní bezpečnost StB v 50. letech. Je to klasická metoda pro boj s vnitřním nepřítelem. V případě, že tento neexistuje, tak se musí vyrobit. Díky Řehkovi je česká armáda známá po celém světě, tak si položím otázku, zda Řehka není agent cizí moci, který působí ve prospěch ruské propagandy, protože takovou pitomost by nikdo soudný nemohl vymyslet. Možná by se mohl Koudelka podívat na rublový účet generála Řehky. To je samozřejmě bonmot. Fáma, že šlo o cvičení, byla vyvrácena.

Kromě toho, že Ukrajina vytvořila nový druh průmyslu, tím myslím státem řízenou korupci, tak jediný, kdo trpí, jsou běžní ukrajinští občané. Jak se vyjádřil polský ministr zahraničí Radoslav Sikorski, zkorumpovaná Ukrajina nemá v EU místo a vzhledem k minimálně deseti dalším státům, které si nepřejí Ukrajinu v EU, je falešné dávat Ukrajincům naději. Jak se 25. 7. na svém kanále vyjádřil bývalý poradce Zelenského Alexandr Arestovič: „Zelenského diktatura na Ukrajině je nekontrolovaná korupce a za jiný názor Zelenskyj tyto oponenty uvězní, tak se chovají fašisté, pardon nacionalisté.“

Tak se ptám, jak může naše vláda v čele s prezidentem podporovat zločinecký režim na Ukrajině, který adoruje válečné zločince, staví jim pomníky a nemá zájem o zastavení zbytečné války? Nyní vydal Zelenskyj dekret, že ukrajinská armáda může povolat do služby i více než 60leté muže. To je úplné šílenství, které známe z 2. světové války, kdy Hitler povolal do zbraně 15leté děti a 60leté starce. Mnoho prominentních válečných zločinců uprchlo do Argentiny. Má Zelenskyj zabalený kufr? Můj názor je ten, že vlády, které se nesnaží vyjednat mír v jakékoliv válce na světě, mají krev na svých rukách. Uvědomme si, že Ruská federace Evropu tak zásadně nepotřebuje. Jen pro příklad, Indie odstupuje od nákupu amerických stíhaček F-35, raději podpoří vlastní zbrojní průmysl, nakoupí SU-35; zdroj premiér Naréndra Módí. Také si od USA nenechá vnutit sankce za dovoz ruské ropy.



Paul Craig Roberts ve svém příspěvku napsal, že Putin je slabý. Válka na Ukrajině je válka mezi Ruskem a USA. Donalda Trumpa Roberts nazývá velkým bojovým kohoutem a že jediné, co ho může vzpamatovat, je přistání Orešniku v Yellowstonském národním parku. Je to názor, který nebudu komentovat, protože pohledy lidí za velkou louží jsou mnohdy zavádějící. P. C. Roberts byl členem Reaganovy administrativy.

Spíše mě zajímá, proč Ursula von der Leyen přijala ve Skotsku od Donalda Trumpa smlouvu absolutně nevýhodnou pro EU? Trump se setkal s Leyenovou na golfovém hřišti a během svačiny bylo hotovo. Tato zkorumpovaná osoba asi musí poslouchat, protože trumfy v rukou má FBI nebo CIA. Na nákupy zbraní neměla tato tetka z Bruselu a bývalá gynekoložka mandát.