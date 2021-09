Jiří Paroubek: Posedlost STAN a spol. Andrejem Babišem

reklama

Rozhovor je zajímavý, neboť je určitou sondou do duše předsedy STAN v politicky spřáteleném deníku, což jej povzbuzuje ve vyjádřeních k velké otevřenosti.

Z rozhovoru je patrné, že si představitelé koalice PirSTAN uvědomují, že obě dvě pravostředové koalice, pokud jde o podporu veřejnosti, jaksi ztratily dynamiku. Rakušan sice mluví o tom, že se jim podařilo zastavit pokles preferencí a že „dokonce máme drobný nárůst“ a že „cesta k 25 % a víc, je určitě otevřená“. Pokud se ale dívám na výsledky jiných průzkumů, nežli které produkují obě dvě „televizní“ agentury (Kantar CZ a Data Collect), nemohu sdílet Rakušanův optimismus. Obě dvě pravostředové koalice podle všeho nejsou v souhrnu schopny ve volbách překročit hranici podpory dvou pětin voličů. A tak se ukájejí představou, že v příští sněmovně nebudou ani sociální demokraté ani komunisté. A že tedy bude možné hnutí ANO snadněji obklíčit, protože hnutí Přisaha, s ohledem na to, že nemá žádný program, může jít vlastně do koalice s každým. Myslím, že je to předčasný optimismus předsedy STAN a že přání je v tomto případě otcem myšlenky: Ze sněmovny vypadnou obě dvě pravici nepříjemné politické strany (ČSSD a KSČM).

Kampak se ale asi ztratí potenciál hlasů levice, to už pan předseda neřeší. Je málo pravděpodobné, že skalní voliči obou levicových stran zůstanou při volbách doma.

Je zajímavé, že STAN, ústy svého předsedy, a tedy vlastně i Piráti zcela vylučují koalici s hnutím ANO, byť by A. Babiš vzdal myšlenku stát se znovu premiérem. Ostatní čelní představitelé hnutí ANO (Schillerová, Havlíček a Brabec) podle Rakušana „selhali“. Vlastně podle něj „fatálně selhalo celé hnutí, nejenom Babiš“. Pan předseda Rakušan zkrátka dokonale ovládá černobílé vidění světa.

Když se pak dívám do jeho rozhovoru dále, kde se podrobněji zabývá A. Babišem, který je podle něj prvopříčinou všeho zla v zemi a jejím okolí, je mi ho trochu líto. Zkrátka, podle Rakušana by A. Babiš měl na Mikuláše chodit strašit děti místo čerta…

Rakušan a PirSTAN chtějí rozpočtový chaos

Vít Rakušan ve svém rozhovoru vrší nejrůznější, většinou plané myšlenky, pátou přes devátou. Ale jednu nebezpečnou věc je potřeba zvlášť vypíchnout, aby vynikl avanturismus předvolební koalice PirSTAN. Rakušan totiž tvrdí, že v případě sestavení pravostředové anebo spíše protibabišovské vládní koalice „bychom museli tu hru hrát tvrdě“. Co to znamená? Alespoň podle vyjádření předsedy STAN to znamená nekonečné trápení Babišovy vlády v demisi, kterou by obklíčila většinová pravostředová koalice do té doby, nežli by vznikla pravostředová vláda.

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 23% Není 58% Nevím / Je mi to jedno 19% hlasovalo: 62768 lidí

Takže, jinak řečeno, pokud M. Zeman, coby prezident, pověří sestavením nové vlády po volbách předsedu ANO, Babiše, poté když jeho strana vyhraje sněmovní volby a protibabišovské strany budou mít většinu, bude pravice hrát „tvrdě“. Tedy nekompromisně týrat vládu, a to v jakékoliv otázce. A co je ještě horší, všichni občané republiky, jejichž většina buď nepřijde k volbám, anebo nebudou volit pravici, by se v případě vítězství pravice (pánbůh chraň) stali rukojmími ve hře ctižádostivých antibabišovců. Na Babišovu vládu by padaly šrapnely. A co ještě horší, Rakušan nám v článku v případě vítězství pravice slíbil rozpočtové provizorium.

PirSTANu se zdá schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 390 miliard korun vysoký. No, souhlasím, vysoký je, ale já jsem si nevšiml, že by třeba STAN přišel s konkrétně formulovanou nabídkou úprav státního rozpočtu ve výdajové i příjmové části. Daně se prý, pokud to nebude nutné, nebudou zvyšovat.

Takže se vlastně budou zvyšovat, protože to nutné bude. Ale STAN a další pravicové strany nám jen nechtějí sdělit, které daně to budou. Pokud jde o výdaje státního rozpočtu, je pravda, že STAN i Piráti jsou v této věci méně militantní nežli třeba ODS. Ta mluví o rychlé úspoře výdajů státního rozpočtu ve výši několika desítek miliard korun. Prostě chiméry.

Pokud se pravice pustí do dobrodružství rozpočtového provizoria, zkomplikuje to běžné a zejména investiční výdaje státu na počátku příštího roku. Tedy přesněji do doby, než bude schválen nový státní rozpočet. Ale představa, že během několika týdnů ekonomičtí experti pravice vydestilují nějaká zázračná řešení, kterými zredukují rozpočtové výdaje a posílí rozpočtové příjmy, je nerealistická. Je z říše Pohádek tisíce a jedné noci. A pokud nebude schválen státní rozpočet do konce tohoto roku, bude to znamenat značnou komplikaci také pro reputaci České republiky v zahraničí. Ze zkušenosti vím, protože jsem rozpočty dělal vlastně celý život, že v takto krátkém čase a v koaliční vládě pěti stran (či případně šesti stran) prostě nemůže dojít k rychlé dohodě, které výdaje škrtnout.

Vít Rakušan je jen v zajetí svého hlubokého mindráku z A. Babiše a také, bohužel, což bych u bývalého starosty středně velkého města nečekal, také ideologického vidění světa.

Kdyby se z božího dopuštění snad opravdu stalo, že po volbách budeme mít vládu pravice (což nepředpokládám), přátelsky bych chlapcům a děvčatům z pravice poradil, aby s rozpočtem na rok 2022 už nehýbali. Pokud jej kosmeticky mírně pozmění a bude to přitom znamenat několik týdnu rozpočtového provizoria s velkými komplikacemi ve vztahu výdajové části státního rozpočtu, je otázka, zda to stojí za to. Tedy, zda to stojí za to držet národ coby rukojmí jejich antibabišovského zápalu.

Zajímavý je postoj V. Rakušana k sociální demokracii. Je zřejmé, že by si přál, aby v čele této strany stáli lidé, kteří si představují “moderní levici“, o které tak rádi bezobsažně žvaní, jako takovou poněkud sociálněji zaměřenou TOP 09. Chápu, že Petříčkova ČSSD by se lídrům pravice velmi hodila do jejich plánů. Jenže upřímně, pokud by v čele strany stál T. Petříček, ČSSD by nikdy neprošla přes pět procent. S J. Hamáčkem a J. Maláčovou má reálnou šanci dostat se na úroveň volebního výsledku ČSSD před čtyřmi lety.

„Vlastně proti všem“

V rozhovoru V. Rakušan popisuje, s kým vlastně PirSTAN nemůže jít do bližší, respektive vládní spolupráce. Jsou to obě dvě levicové strany, je to SPD, ale je to vlastně také hnutí ANO. Takže možnosti pravice nejsou velké. A upřímně, rozšířit koalici pěti stran na šest např. o hnutí Přísaha, které nemá vůbec žádnou zkušenost ze správy státu, by vedlo jen k stupňování chaosu.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Proč většina stran v sněmovně nechce dostupné bydlení? Jiří Paroubek: Jedna pozitivní zpráva pro ČSSD Jiří Paroubek: Proč vlastně média útočí na sociální demokracii? Jiří Paroubek: Fialový hnus na zahájení kampaně hnutí ANO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.