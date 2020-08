Jiří Paroubek: Přátelé lidu na pražské radnici

reklama

Předseda pražské organizace ČSSD se ovšem raději věnuje prověřování údajné čistoty kandidátky ke krajským volbám v jiném kraji. Dva měsíce před krajskými volbami, spolu s určitou standardní skupinou funkcionářů ČSSD (Chovanec, Zaorálek ad.) se naváží do předsedy Hamáčka. Není to hezké a není to ani chytré. Jako by těmto lidem ani nezáleželo na volebním výsledku ve volbách za dva měsíce. Praha naštěstí volbám do městského zastupitelstva letos uniká, neboť ty proběhnou až za dva roky. Ale pokud má dojít k velkému návratu ČSSD na pražskou radnici, musí pražská organizace vystoupit z ilegality. Jinak řečeno, musí využít velkého prostoru, který jí svou chaotickou a asociální politikou poskytuje současná městská rada.

Ještě před volbami pražského zastupitelstva před dvěma lety, když jsem viděl nevábnou nabídku stran aspirujících na to, dostat se do pražského zastupitelstva, jsem veřejně říkal, že ta nová městská rada po volbách, bude ještě horší, než ta předchozí. Toto mé malé proroctví se, bohužel, naplňuje. Řeknu otevřeně, že tomu nejsem rád.

V čele města jsou dnes lidé, kteří o Praze po nástupu do vedení města o Praze mnoho nevěděli a ani za dva roky ve funkcích na radnici se úroveň jejich poznání, bohužel, příliš nezlepšila.

Zatímní výsledky radniční koalice jsou velmi chudičké. A tak o jeden z mála pozitivních bodů se více než primátor Hřib zasloužil premiér Babiš, když nabídl Praze spolufinancování při dokončení vnitřního městského okruhu ze státního rozpočtu. Primátorovi sice trvalo skoro rok, než přistoupil na premiérem navrhovanou výměnu investic na okruh za pozemky v Letňanech na výstavbu vládní čtvrti, ale stalo se a je to dobré rozhodnutí. Městu se uvolní ruce ve finanční oblasti, když stát převezme závazek za výstavbu dokončované vnitřního okruhu buďto celý anebo z velké části, takže město může takto „ušetřit“ ze svého rozpočtu 40 možná 50 mld. Kč. A to je vždycky dobrá zpráva. Městská rada však poněkud šetří dalšími koncepčními kroky v oblasti dopravy. Výstavba metra stagnuje. O výstavbě nového mostu či mostů v Praze si můžou Pražané nechat zdát. Za celé čtyřleté volební období se pravděpodobně opraví jen jeden most přes Vltavu. Když se dívám, jakým způsobem se vleče výstavba lávky v Troji přes Vltavu, chce se mi plakat. Italům u Janova před rokem spadla část autostrády s mostní konstrukcí. V srpnu se bude tato náročná investice, a to jak finančně, tak i technicky, uvádět do provozu.

Naprosté fiasko doznali náměty na výstavbu komunálních bytů tak, jak je předložila městské radě radní Marvanová...

Město nic nedělá pro to, aby omezilo Airbnb a další podobné služby, jejichž provoz způsobuje, že sporadický cestovní ruch, který do Prahy přichází, z velké části dnes absorbují právě majitelé ubytovacích zařízení typu Airbnb a nikoliv hotely a penziony. Vedení města nedělá nic pro ochranu podnikatelů v cestovním ruchu, jejichž ubytovací zařízení platí řádně daně jak státu tak poplatky za ubytování do městské kasy.

Zřízení restauračních předzáhrádek na nábřeží u Národního divadla před Parnasem a u Slávie znamená vyloučení provozu automobilové dopravy na jedné straně tohoto úseku nábřeží. Nevím, kdo si na tyto zahrádky chodí sednout, ale v každém případě se tito životní optimisté se při sezení na zahrádce nalokají automobilových splodin, protože v druhé části ulice nerušeně probíhá provoz. Městská rada i řada městských částí dělá vše pro to, aby zužovala prostor pro automobilovou dopravu. K tomu přistupují chaotické uzavírky komunikací, které znamenají, že dostat se do některých částí města (Radotín, Velká Chuchle) je dosti složité i pro Pražany. Pokud ale přijedou řidiči z venkova, tak ti se v tom chaosu špatně značených objížděk jen těžko vyznají. Výsledkem je jejich bloudění po městě. Prostě rozjelo se příliš mnoho oprav pražských komunikací v zásadě na poměrně malém prostoru. Pokud tyto opravy nebudou dokončeny do začátku nového školního roku, čeká nás v Praze s větším počtem řidičů v září nevídaný dopravní chaos.

A kolosální chybou bylo také, když členové městské rady začali nahlas a přes média uvažovat o navýšení ceny jízdného v pražské MHD.Úvaha o zvýšení ceny celoroční jízdenky na MHD o 2 000 Kč jsou opravdu na paličku.

