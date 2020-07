Jiří Paroubek: Proč by ústečtí soc. dem. měli mlčet?

Po sedm let v letech 2006 – 2013, tedy po dvě volební období, bylo Ústecko při volbách do sněmovny mým volebním krajem. ČSSD v tomto kraji v roce 2006 pod mým vedením získala ve snemovních volbách téměř 36 % hlasů. A já jsem získal přes 31 tisíc preferenčních hlasů.

Bylo to vynikající vítězství v jediném českém kraji (ČSSD zvítězila v roce 2006 ve sněmovních volbách ve všech moravských krajích). V roce 2010 ve volbách, po štvanici, která byla pořádána na soc. dem. a na mě osobně, získala sociální demokracie stále ještě vynikajících téměř 26 % hlasů. V červnu 2010 po vítězných volbách jsem oznámil, že už nechci dál vést sociální demokracii, také proto, abych nemusel vyjednávat s Věcmi veřejnými o případném ustavení menšinové vlády vedené ČSSD.

Skupina tehdejších funkcionářů ČSSD v kraji to pochopila jako možnost začít uplatňovat své materiální zájmy. Ani jednoho z nich jsem si nevybral. Měli již pevné politické pozice v kraji před mým příchodem. Poté co v lednu 2011 z funkce předsedy kraje odešel můj politický spojenec Petr Benda, tato skupina v rámci „odparoubkování“ předvedla, co v ní je. Jeden z nich, bývalý náměstek hejtmanky je ve vězení, řada ostatních sociálně demokratických členů rady včetně hejtmanky je obviněná či dokonce obžalovaná ze závažných trestných činů a partner hejtmanky byl zavražděn. Jediný, kdo nezaznamenal úhony ze strany orgánů činných v trestním řízení je Petr Benda, můj někdejší politický spojenec.

Současné vedení ČSSD v Ústeckém kraji zůstalo ve svých funkcích i přes volební katastrofu ve volbách do sněmovny před téměř dvěma lety. Nikdo nevyvodil osobní odpovědnost, všechno jede dál močálem kalným.

A tak mě ani nepřekvapilo, když v průzkumu veřejného mínění na jaře t.r. podle agentury STEM, která zkoumala volební potenciál ČSSD v jednotlivých krajích, by ČSSD získala na Ústecku necelých 2,9 % hlasů. Pokud je takto nízký potenciál ČSSD půl roku před volbami, musí vedení strany zasáhnout. A také zasáhlo. Překvapuje to jen pány Havelku, který de facto celý kraj neformálně řídí a také nominálního předsedu kraje Andrta. Tito dva pánové zorganizovali jakousi koaliční kandidátku, ve které se soc. dem. de facto rozpustila. Na předních místech této kandidátky se objevili jen dva sociální demokraté. Kandidátka sdružuje různé figury, třeba i bývalé exponenty ODS a je velká pravděpodobnost, že s ohledem na nízkou popularitu dvou soc. dem. nominantů (Klika, Andrt) v první desítce této kandidátky, by se sociálně demokratičtí zástupci vůbec do zastupitelstva kraje nemuseli dostat.

Předseda morálně zbankrotované organizace ČSSD v Ústeckém kraji Andrt si dokonce předvolává členy politického grémia strany do kraje k podání vysvětlení, proč jeho podivná kandidátka, plná podivných figur, byla politickým grémiem ČSSD odmítnuta. Politické grémium dalo jasně přednost tomu, aby nosnou silou kandidátky, kterou schválilo, byli sociální demokraté. A to je politicky správný postup.

Zpupnost Andrta a jeho politických spojenců, kteří dovedli ČSSD na Ústecku do dnešní situace s miniaturními volebními preferencemi, nezná opravdu mezí. Pánové nebyli schopni ani svolat krajskou konferenci, kde by "svou“ kandidátku s podivnými politickými subjekty byli schopni obhájit. Je to příklad kabinetní politiky a je podivné, pokud se Andrt a spol. odvolávají na demokratické principy. Sami je přitom naprosto pošlapali.

Měli by toto rozhodnutí politického grémia nejen respektovat, ale vyvodit z něj i určité politické závěry. To znamená odejít z politiky a věnovat se např. sběru motýlů, brouků, chytání ryb, včelaření anebo chodu čmeláků na svých zahradách. Do politiky se tito lidé nehodí. A ČSSD v kraji by to pomohlo.

