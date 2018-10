Jiří Paroubek: Půjde Bakala bručet?

Dnes jsem dostal od Vrchního státního zastupitelství v Olomouci slušný dopis, že předávají mé trestní oznámení k vyřízení Státnímu zastupitelství v Ostravě. No, tak uvidíme.

Uvidíme také, s čím přijde vyšetřovací parlamentní komise ke kauze OKD, která má zjistit okolnosti privatizace OKD od roku 1997 až do bankrotu této společnosti. Zatím jsou výsledky práce komise poněkud rozpačité, přitom ale komise má slušnou šanci stanovit osobní odpovědnosti person, které v celé kauze figurují. Členové komise by si měli být vědomi, že pokud bude stanovena odpovědnost některého z vrcholných politiků za škodu vzniklou státu, která vyplývá z rozdílu mezi cenou, kterou stát obdržel za prodej minoritního podílu státu v OKD novému nabyvateli v roce 2004 a zjistí, že tato cena měla být vyšší a že byl nesprávně použit určitý odhad pro její propočet, měla by komise podat Státnímu zastupitelství trestní oznámení na některého z politiků, či dokonce politiky. Vznikla by prostě státu škoda. A pokud budou podána tato trestní oznámení, zcela nepochybně to bude znamenat diskomfort také pro Bakalu.

Bakala je totiž americký občan, byť žijící na břehu Ženevského jezera, ale pokud se celá kauza posune do pozice trestních oznámení nebo dokonce sdělení obvinění za trestný čin korupce, skočí po Bakalovi, jako americkém občanovi, okamžitě FBI a američtí prokurátoři... Myslím, že se v tuto chvíli jedná spíše o úvahu nebo dokonce o spekulaci, ale nepochybuji o tom, že zejména oněch více než 100 000 nájemníků bytů OKD, kteří dnes platí i několikrát do roka zvyšované tržní nájemné, by Bakalovi takovou komplikaci v životě přálo.

Za necelého půl roku má parlamentní komise ukončit svou činnost. Vzhledem k tomu, že už termín k ukončení své činnosti jednou prodlužovala, měla by zintenzivnit svou práci. Zatím na dálku se zdá, že předseda komise, Pirát Černohorský, si tak úplně není vědom toho, o co tu jde. Tradiční politické strany si, pravda, zaslouží nějaký výprask v této kauze, ale tím hlavním cílem by měl být Bakala a jeho „povedená“ transakce s OKD a také zpochybnění legality prodeje téměř 44 000 bytů OKD.

Jiří Paroubek

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

