Jiří Paroubek: Rudým hadrem na Zemana

Staněk se vlastní neobratností (a patrně ve snaze vyhovět prezidentovi) dostal do kauzy, na kterou mediálně naprosto nestačil. Šéf Národní galerie, kterého Staněk odvolal, má spoustu kamarádů mezi umělci. Stačilo by jen zveřejnit seznam uměleckých děl a jména umělců, od kterých nakoupila NG za účinkování pana Fajta umělecká díla. Myslím, že to je klíč k celému problému i k jeho řešení. Nicméně demise ministra je na stole a prezident by měl konat.

Předseda ČSSD Hamáček mu však celou věc zrovna neulehčuje. Jeho nominantem na pozici ministra kultury Michal Šmarda, přítel B. Sobotky, který s sebou táhne celé Sobotkovo zázemí, tj. Pokorného a Bisony. Ti mu mohou dělat mediální krytí. To je jistě cenné, jak pro nového ministra, tak pro stranu, ale je to nepříjemná zpráva jak pro prezidenta, tak pro předsedu vlády. Ti lidé, kteří způsobili do značné míry kolaps koaliční spolupráce mezi ČSSD a hnutím ANO za Sobotky, za Sobotkova premiérství, se tam mají vrátit. M. Šmarda je jistě mimořádně úspěšný komunální politik. Ale organizovat národopisné dýchánky na Vysočině v rámci desetitisícového města není tou nejlepší průpravou pro vedení poměrně složitého resortu. Spoléhat jen na mediální krytí s využitím všech možností R. Pokorného a Růžičky, není tím nejlepším kvalifikačním předpokladem.

Na druhé straně J. Hamáček musí upevnit své vnitrostranické pozice po katastrofální prohře v evropských volbách. Být ovšem na místě Hamáčka volil bych jiné řešení. V. Jandák, bývalý dlouholetý poslanec za ČSSD, již ministrem kultury byl a úspěšným ministrem ve vládě pod mým vedením, s vynikající celostátní popularitou. Vláda a zejména ministři za ČSSD potřebují novou vzpruhu. Někoho, kdo je schopen se stát jejich tváří. Ať se na mě J. Hamáček nezlobí, ale tou charismatickou tváří on prostě není. Slávka Jandáka zná každý. To, že bude polovina kulturní fronty proti němu, nic neznamená. Druhá polovina jej bude podporovat. Na resortu pracoval, pracuje v rozhlasové radě, takže je nasaditelný okamžitě. Prezidentu Zemanovi, ani premiéru Babišovi by jistě nevadil.

Pokud jde o předsedu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Krejčího, byl by jistě také možnou a dobrou volbou, jakkoliv nemá celostátní reputaci. To je ve srovnání s V. Jandákem jistý handicap. Ale je to člověk, který by byl přijat minimálně polovinou umělců dobře. Ta druhá polovina blízká pražské kavárně bude útočit na jakéhokoliv ministra Babišovy vlády. Myslím, že M. Zeman, pokud má zažít politickou porážku, a tou je odchod ministra Staňka z jeho funkce, jistě nebude chtít být ponížen dvakrát. Myslím, že J. Hamáček a M. Šmerda by měli celou věc znovu zvážit. I pro budoucí dobré vztahy s prezidentem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Mohl bych se smát… Jiří Paroubek: Očekávatelné zemětřesení Jiří Paroubek: Britská premiérka končí 7. června Jiří Paroubek: Andreji, jděte do té debaty!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV