Jiří Paroubek: Rusožrouti ve sněmovně ostrouhali

Česká pravice včetně Pirátů je bezpříkladně rusožroutská. Rozčílila ji, a stejně tak mnohé putinožroutské komentátory, cesta předsedy sněmovny Vondráčka do Ruska. Vondráček se v Moskvě setkal s předsedy horní i dolní komory ruského parlamentu a to jsou prý osoby na sankčním seznamu těch ruských politiků, kteří přispěli k anexi Krymu v roce 2014.

A Vondráček prý toto nerespektuje. Česká pravice se snaží vykreslit situaci tak, jako by Rusko bylo zcela v mezinárodní izolaci (a zcela pomíjí výsledky plebiscitu, v němž drtivá většina obyvatel Krymu rozhodla o připojení Krymu k Rusku; pomíjí zcela také to, že naprostá většina obyvatel poloostrova jsou Rusové) , ale tak tomu přece není. S Ruskem jsou v kontaktu i političtí představitelé jiných zemí. A dokonce navštěvují i Moskvu. Koneckonců v tomto týdnu byl v Moskvě také zahraničně politický poradce prezidenta Trumpa, což v americké administrativě není vůbec nevýznamná šajba. A dal by se předložit celý seznam západních politiků, kteří Moskvu od zpětného připojení Krymu k Rusku navštívili. Česká pravice, včetně Pirátů, bojuje minulé bitvy a nechce se zabývat perspektivou.

Pravdu měl Vondráček, když řekl, že by tito dobří lidé byli spokojeni jedině tehdy, když by v Moskvě vyhlásil Rusku válku. O tom, že se Vondráček při své návštěvě Moskvy setkal s českými podnikateli, kteří působí v Rusku, a podpořil je, česká média mnoho nenapsala. Je to škoda., bylo by to objektivní. V zemích s autoritativním vládcem jako je Rusko, je potřeba hospodářské vztahy tu a tam podpořit návštěvou vysokého ústavního činitele.

Prostě útoky na Vondráčka byly trapné a dlužno říci, že tento mladý představitel hnutí ANO zachoval jako předseda sněmovny klid i důstojnost a prošel nepříjemným jednáním sněmovny s přehledem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV