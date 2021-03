Jiří Paroubek: Šibalové v ČSSD v Ústeckém kraji

reklama

Po vynikajících volebních výsledcích v letech 2006 – 2010, tedy, když jsem byl v kraji volebním lídrem ČSSD, nastal pomalý, ale jistý odliv voličů od ní.

Čím to bylo způsobeno? Byly to jednak skandály finančního charakteru, způsobené někdejšími vedoucími funkcionáři ČSSD v kraji: hejtmankou Vaňhovou a jejími náměstky Fišerou a Koudou. Ale tihle lidé nebyli sami. Tihle lidé ovládali velmi početné členské základny ve svých „okresech“ a manipulovali s nimi. Nyní jsou všichni bývalí členové vedení kraje, respektive krajského hejtmanství za ČSSD (a také za ODS) souzeni v procesu evropských dotací Severozápad.

Ale nepochybně ti výše jmenovaní byli hlavními viníky morálního rozkladu krajské organizace. Ne ovšem jedinými. A tak ještě donedávna krajskou organizaci ČSSD v krajské radě zastupoval radní, který se smutně proslavil tím, že svým automobilem zabil neopatrného chodce. Soud jej sice neshledal nevinným, ale vzhledem k tomu, že si krajský soud přehazoval celý případ soc. dem. radního tam a zpátky s rozdílnými stanovisky (okresní soud ho osvobodil a krajský soud s tím nesouhlasil), jaksi uplynula lhůta podle zákona stanovená k ukončení kauzy a žádný rozsudek soudu vynesen nebyl. A bývalý radní se chová, jako by se nic nestalo. Naštěstí již není členem ČSSD. Jistě by se tam ale rád vrátil.

Dalším výtečným činitelem krajské organizace ČSSD na Ústecku je člen celostátního předsednictva ČSSD, Kamil Havelka. O něm se před pár lety psaly, v seriózních médiích jako je např. server Aktuálně.cz anebo tn.Nova, velmi nehezké články. Posuďte jen nadpisy těchto článků: „Kdo teď řídí Litvínov? Podsvětí a byznys“, „Litvínov ovládá mafie a touha po moci“, „Vymahač dluhů a politik ČSSD zastrašuje novináře“.

Mám-li celou věc shrnout, v zásadě jde o to, že Kamil Havelka měl před lety firmu na vymáhání dluhů, která postupovala velmi tvrdě. Jeho osobnostní konfigurace je taková, že by neměl nikdy dělat politiku a určitě by neměl být členem vrcholného orgánu ČSSD mezi sjezdy. Tedy předsednictva ČSSD. Je dobré také připomenout, že Havelka na podzim minulého roku vlastně organizoval volební kampaň strany „Lepší Sever“, což byl konkurenční volební projekt vůči ČSSD. Přesto se stále tváří jako velký straník. A patří mezi dva hlavní organizátory podpory pro Petříčka v Ústeckém kraji.

Tím druhým výtečníkem, členem předsednictva ČSSD za Ústecký kraj, je JUDr. Jan Růžek. Ten se v minulosti ve své lounské organizaci ČSSD proslavil přijímáním členů s kriminální minulostí. Jakýsi pan Střeštík, odsouzený za pokus o vraždu na deset let, jenž byl v roce 2012 podmíněně propuštěn, byl přijat do lounské ČSSD. Jeden z Růžkových lidí se k tomu vyjádřil, že „nyní na něj pohlížíme jako na bezúhonnou osobu“. Ted už je prý Střeštík znovu v nápravném zařízení, naštěstí nikoliv za nějaký hrdelní zločin. Lounská ČSSD, a to je to smutné na celé věci, mu sloužila jako jakási ozdravovna od jeho kriminální činnosti. Nepovedlo se. To, že JUDr. Růžek zastupoval bývalého senátora za ODS, Alexandra Nováka, odsouzeného za přijetí úplatku tuším ve výši 40 milionů Kč, nijak zvlášť nenapadám. Žít se musí. Každý děláme nějakou práci.

Co je ovšem vážnější, to jsou současné problémy doktora Růžka. Před necelými dvěma lety byl policií obviněn ze spáchání trestného činu. Letos, počátkem roku byla po sesbírání všech potřebných důkazů státním žalobcem připravena pro soud obžaloba. Podle mých informací proto, že Růžek osočil soudce Nejvyššího soudu z kupčení s rozsudky. Prostě silně přestřelil a měl by za to nést následky. Proti této obžalobě, zpracované okresním státním zástupcem, Růžek podal stížnost ke Krajskému státnímu zastupitelství. Nepočítám s tím, že by mohl být se svým rozkladem úspěšný.

V době, kdy jsem byl předsedou ČSSD, jsem velmi důrazně uplatňoval princip presumpce viny. To znamená, že kdo byl obviněn z trestného činu, vyletěl ze strany na oběžnou dráhu jako Sputnik. Bylo mu pozastaveno členství, výkon stranických funkcí atd. Prostě byl mimo stranu, protože byl toxický a mohl by touto svou toxicitou stranu nakazit. Sobotka tyto zavedené pořádky poněkud změnil. Stanovy ČSSD z roku 2007, v nichž byl princip presumpce viny obsažen, sice dál platily, ale byly účelově využívány případ od případu. Když někdo nebyl kamarád Sobotky, Pokorného a bisonů, bylo mu pozastaveno členství. Když naopak někdo kamarád byl, jako např. Karel Březina, tak člověk spjatý se Sobotkou členství v ČSSD neztratil. Trestný čin se bagatelizoval tak dlouho, až byl jmenovaný nejprve obviněn, pak obžalován, pak dostal trest, pak se odvolal. A abych to zkrátil, nakonec dostal trest a tím to skončilo. Řeklo se, že už není potřeba stranického trestu. Pokud se dnes Petříček a spol. diví, že mají v Praze volební preference mezi 1 – 2%, je to mj. také díky případům, jako byl jako ten Karla Březiny. Prostě se chlapci a děvčata ve vedení pražské ČSSD vysmívali svým voličům.

Zpátky k JUDr. Růžkovi. Nyní patří mezi hlavní opory Petříčkova týmu v Ústeckém kraji. Růžek s Havelkou organizují Petříčkovi hlasy na sjezd. Okresní konference a krajská konference v kraji měly tolik závad a nedostatků, soudě podle stížností, které delegáti předávají ústředí, že se dá mluvit o zmanipulování převážné většiny z nich.

Divím se předsedovi Hamáčkovi, který přece musí vědět, že na krajské konferenci měl otevřený přístup do jejího jednání on-line jeho protikandidát Petříček. A kdo mu to umožnil? No, přeci naši dva staří braši – Kamil Havelka a Jan Růžek.

Pokud budou politiku v krajské ČSSD určovat takové typy lidí, jako jsou tito dva, nemá krajská organizace ČSSD šanci vymanit se z krize a strašlivých volebních debaklů, které v nedávné minulosti zažívala. Připomeňme, že podle červencového průzkumu agentury pro výzkum veřejného mínění SANEP měla ČSSD na Ústecku 2% preferencí a v krajských volbách získala 3,2% hlasů. Teď na podzim to může být ještě horší.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

