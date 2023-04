Jiří Paroubek: Šmardovo blouznění…

reklama

České noviny přinesly článek, který je popisem vyjádření současného předsedy ČSSD Šmardy. Jeho nejbližších záměrů, aby se z této druhdy nejsilnější strany v zemi, dnes politické hvězdné pěchoty, stala opět parlamentní strana.

Šmarda sdělil Českým novinám, že chystá „změny v komunikaci a představení nových tváří“ na plzeňském sjezdu soc. dem. v červnu.

Nevšiml jsem si, že by nyní k nějaké změně v komunikaci této strany docházelo. Pokud nějaká komunikace probíhá v Lidovém domě, tak je ezoterická - nikdo o ní neví. Veřejnosti je činnost této strany utajena. Současní lídři strany používají v zásadě iluzionistickou terminologii, když mluví - jako teď Šmarda - o „odpovědné alternativě“ vůči populismu (tím myslí Babiše a Okamuru) a vůči politice pětikoalice.

Má základní otázka zní, zda tento boj proti všem není nad současné síly této pidistrany? Snad by se to chtělo soustředit jen a především na boj proti antisociální politice současné vlády. A že by se každý den dalo něco v činnosti vlády ke kritice najít, to je prostě jistota.

Bartovy průzkumy kartelu agentur pro výzkum veřejného mínění tu a tam přisuzují ČSSD možnost získat 5 % hlasů v příštích volbách do poslanecké sněmovny. Volby jsou ovšem tak vzdálené, že si to tyto agentury mohou dovolit, aniž by příliš riskovaly svůj kredit. Tedy mohou si dovolit poněkud fabulovat.

Když vezmu poslední průzkum veřejného mínění agentury Kantar CZ, ten je příkladem takové fabulace. V situaci, kdy se podpora veřejnosti vládě (podle agentury CVVM) pohybuje kolem jedné čtvrtiny, tak podle agentury Kantar CZ získalo pět vládních stran v souhrnu 44 % volebních preferencí. Neuvěřitelné. Naopak strany parlamentní opozice by získaly v souhrnu pouhých 38 %.

Zpět k Šmardovu blouznění: „Plán strany pro návrat na výsluní obsahuje: úklid, restart, nové tváře, návrat“.

No, není mi moc jasné, ve které fázi svého plánu se teď šmardovci nacházejí. Jestli k „úklidu“ patří také politická likvidace Šmardovy sjezdové protikandidátky paní Tvrdoňové, tak nevím, nevím. Předpokládal bych, že k „úklidu“ by mělo patřit především vyčištění strany od kmotrů, od těch různých Pocheů, Havelků, Špačků a jak se všichni jmenují… V každém kraji bych mohl jmenovat alespoň jednoho. A to jsou ty žáby na pramení.

Je-li Šmarda nyní ve fázi „restart“, tak je to poněkud dýchavičný výkon. Pokud jde o program, má Šmarda jasno. Bude to programové desatero, do kterého se zřejmě vejdou všechny hlavní programové záměry této kdysi slavné politické strany. Jak může pár měsíců před sjezdem už tak neomylně vědět, že to bude desatero a ne dvanáctero nebo patnáctero? Program by neměl být věcí marketingu či marketingových doporučení Barty a spol., ale měl by vycházet z hluboké analýzy společenské situace a také z odpovědné diskuze členské základy, která ovšem příliš už neexistuje. Tedy ani ta diskuse, ani ta členská základna.

Korunu všemu ovšem Šmarda nasadil, když charakterizuje změnu stanov jako „radikální krok k demokratizaci strany“. No, likvidace okresních výborů, okresních sekretariátů, celkově okresních struktur strany a její nahrazení jakýmisi teritoriálními organizacemi, u nichž se ani nepředstírá, že by členská základna měla vliv na chod strany, tak tento postup vydávat za demokratizaci, je opravdu vrcholné eskamotérské číslo. Pokud tyto stanovy na červnovém sjezdu šmardovci schválí, je to definitivní konec této nejstarší politické strany v zemi, a to i když bude disponovat s miliardovým majetkem, který bude pomaličku rozpouštět, živořit ještě dalších dvacet let...

