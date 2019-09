Jiří Paroubek: Soukupovi se to drolí pod rukama

Časopis Instinkt, který nebyl právě ozdobou české žurnalistiky, se nejprve na jaře stal z týdeníku měsíčníkem a teď to vypadá, že si redaktoři (anebo alespoň jejich část) budou muset najít jiné angažmá než v médiích J. Soukupa. Je otázka, jak je na tom s nákladem týdeník Týden. Ten ovšem zatím vypadal dost na Soukupovi nezávisle a z celé skupiny Soukupových médií byl nejserióznější. Zato TV Barrandov nelze nazvat jinak nežli superbulvárem. A myslím, že si Soukup ani na nic jiného ve svých četných pořadech na teto televizi ani nehraje. Staví se do role přítele lidu, který bojuje proti údajným nepravostem i skutečným lumpárnám v zájmu široké veřejnosti. No, zkrátka hotový tribun lidu.

Jak jsme se z médií dozvěděli, nejsou jeho ambice v politice nijak malé. Chce se dokonce stát prezidentem republiky a v jeho hlavě doutná myšlenka, že by po Miloši Zemanovi převzal jeho levicový elektorát. V naší zemi není nic nemožné, neboť velká část důchodců, kteří si zrovna nemohou vyskakovat se svým nízkým důchodem, volí nadšeně miliardáře Andreje Babiše a jeho hnutí. A. Babiš v zásadě vyzobal velkou část elektorátu, o který se dřív opírala sociální demokracie a komunistická strana.

Někdy z kraje tohoto roku se v publicistickém pořadu České televize, 168 hodin N.Fridrichové, objevila informace, že Soukupova skupina, koncern, má závazky krátkodobé i dlouhodobé (rozuměj dluhy), blížící se 1,25 mld. korun.

To a možná ještě některé další věci se jistě nelíbí čínským spoluvlastníkům Soukupova mediálního impéria, což je dnes ostřílená mezinárodní firma CITIC, která působí v desítkách zemí celého světa. Tohle nejsou žádní nazdárkové, které by někdo mohl opít rohlíkem. Z toho důvodu si u soudu vynutili, aby měli přístup do hospodaření těch Soukupových firem, které se Soukupem spoluvlastní. Asi nebudou zrovna nadšení, protože čtení účetních závěrek některých těchto firem může připomínat smolné knihy středověku.

Další smutná věc Soukupa postihla v tomto týdnu, když jsme se dozvěděli, že mu ministerstvo vnitra může zavřít krám, včetně jeho politické strany ve stádiu pokusu, pod názvem List Jaromíra Soukupa. Soukup by měl podle regulí a zákonů, které jsou v této oblasti platné, svolat v určitém datu ustavující sjezd své strany. To se ovšem zatím ještě nestalo a možná že už ani nestane, protože mu ministerstvo vnitra může zavřít krám. A strana List Jaromíra Soukupa může zaniknout ještě dříve, nežli podle zákona vznikla. Když se nedaří, tak se prostě nedaří.

Jak se zdá, neměl Jaroslav Tvrdík při akvizici mediální skupiny J. Soukupa pro Číňany zrovna šťastnou ruku. Uvidíme, jak budou vypadat další investice, do kterých čínskou firmu CEFC zapojil. U Soukupa to vypadá na vysokou ztrátu, což jistě Číňany nepotěší.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Zaorálek – bubák na Babiše? Jiří Paroubek: Klimatická konference OSN Jiří Paroubek: Nová zkušenost z Číny Jiří Paroubek: Je obrazoborectví normální?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV