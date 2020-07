Jiří Paroubek: Starosti Českého rozhlasu jsou poněkud nepřípadné

reklama

Mají velkou starost o to, zda a jak moc neformální poradce si může vybírat předseda ČSSD. Některá média (Info.cz a Právo) došla ve svých útocích tak daleko, že Petr Benda musel zaslat šéfredaktorům těchto médií dopisy, v nichž žádá o omluvu, respektive napříště o korektnost. Jen tak mimochodem, Petr Benda má dobře deset let bezpečnostní prověrku, nejprve na stupeň důvěrné a v posledních letech na stupeň tajné, vydanou NBÚ. Pro méně informované uvádím, že NBÚ při uskutečňování takovéto prověrky analyzuje podrobně nejen finance dotyčného, ale také jeho vazby, vztahy a kontakty ve společnosti. Pokud by finance prověřovaného byly nejasné a tento člověk by navazoval vztahy s podezřelými osobami, bezpečnostní prověrku by dotyčný neobdržel. Jinak řečeno, všechny bláboly na téma jakýchsi podivností kolem Petra Bendy jsou výmysly, lži a polopravdy, které prefabrikovala ona výše nejmenovaná agentura již zhruba od poloviny roku 2007 nejméně do roku 2011.

Rozhlas se jaksi pustil do kádrování, které mu poněkud nepřísluší.

Když jsem byl ve funkci předsedy ČSSD – a podobnou praxi měli všichni předsedové ČSSD přede mnou – měl jsem 20 – 30 neformálních poradců z různých oblastí života společnosti. Nevzpomínám si, že by někdo z nich byl placený. Na některého z nich jsem se obracel často, byli jsme třeba i v denním osobním styku, jiné konzultanty jsem viděl či slyšel po telefonu jednou za čtvrt roku. Byli to samozřejmě lidé vesměs podobných názorů, jaké jsem na věci měl já. A podobným způsobem postupuje zřejmě také současný předseda ČSSD Hamáček. Zkrátka, koho si předseda ČSSD vybere jako svého poradce, je jeho věc a celkem nikdo do toho nemá co strkat nos. Důležité je, aby to mělo efekt pro stranu.

Já sám nemám potřebu zveřejňovat, v čem spočívá obsah mé práce, jak pro předsedu Hamáčka, tak zejména pro jiné funkcionáře ČSSD. Činnost je neplacená, je z čirého idealismu, protože nemám zájem na tom, aby ČSSD byla v budoucnu neparlamentní stranou. Někteří funkcionáři ČSSD se nezdrželi, ve vztahu k mé spolupráci s předsedou Hamáčkem a dalšími, svých úvah. Jak to řekl klasik o francouzské aristokracii, vracející se po pádu Napoleonova císařství do země: „Nic nezapomněli a nic se nenaučili“. Když jsem vedl ČSSD, byl jsem velkorysý ve vztahu k lidem jiných názorů a „pěstoval“ jsem různé platformy a názorové proudy. Věděl jsem, že velká strana potřebuje pluralitu názorů a zajímavé a barvité osobnosti.

Za Sobotkova vedení, jehož velmi aktivní součástí byl např. senátor Štěch, byly některé barvité osobnosti jako nadbytečné vypuzeny z ČSSD. Mám na mysli především Vítězslava Jandáka, dlouholetého úspěšného poslance ČSSD a také bývalého ministra kultury za ČSSD. Díky Sobotkovi a Štěchovi se podařilo to, že je dnes V. Jandák, stále populární a stále ve formě, ale je kandidátem hnutí ANO. Kandiduje právě proti Štěchovi v jeho volebním obvodu (Pelhřimov), kde je senátorem již 24 let. A protože Jandák kandiduje za hnutí ANO a protože je to Jandák, bude mocně podpořen financemi a také mediálně. Jinak řečeno, Štěch si krátkozrakou politikou, na které se aktivně podílel, vyrobil zdatného soupeře pro souboj ve volbách do Senátu. Pokud Štěch obhájí svůj mandát, určitě se při tom zapotí více, nežli tomu bylo kdykoliv v minulosti. A bylo to tak zbytečné, jen to chtělo Jandáka neposílat předčasně do urnového háje. Prostě ve vedoucích pozicích ve stranách by měli být nemalicherní, velkorysí lidé.

Ještě doušku závěrem. Od Rozhlasu, kde jsem byl před třemi lety v rozhovoru atakován jakýmsi amatérským moderátorem, nabrífovaným nejmenovanou marketingovou agenturou tak silně, že jsem musel v průběhu rozhovoru odejít ze studia, představuje tento komentář nicméně jistý pokrok.

Elitní redaktor Českého rozhlasu Hoffman někdy v téže době, kdy probíhal nepodařený interview (červen 2017), ve svém komentáři tvrdil, že prý mně musí být za každou cenu zabráněno ve vstupu do sociální demokracie, neboť jinak strana v podzimních sněmovních volbách v roce 2017 nezíská ani 20% hlasů. Díky zákulisním trikům jsem tehdy opravdu nebyl přijat do ČSSD, byť mé přijetí schválila místní organizace ČSSD v Cerhenicích. Sociální demokracie ve volbách na podzim 2017 získala jen něco málo přes 7% hlasů a ne oněch Hoffmanových vysněných 20%. Ptám se, kde je etika a soudnost některých redaktorů při prosazování lobbistických zájmů určitých šíbrů? Mladá redaktorka Rozhlasu, která toto pásmo o mně redigovala, např. neváhala v tvrdit, že: „co ČSSD může Praoubek, který po volebním neúspěchu skončil ve vysoké politice před deseti lety přinést?“ a dále: „Zda jí naopak spojení s jeho jménem nemůže před krajskými volbami v očích veřejnosti poškodit?“. Pro informaci paní redaktorky chci uvést, že jsem ve vysoké politice neskončil po „neúspěchu“ ve sněmovních volbách, jak se domnívá, ale po volbách, ze kterých sociální demokracie vyšla jako vítězná strana s vícenež 22 % hlasů. Nechtěl jsem jen jednat o možné vládní koalici s Věcmi veřejnými, jak se z volebního výsledku nabízelo. Věděl jsem, že za tímto projektem stojí pražští kmotři a že takové spojení by ČSSD zničilo tak, jako zničilo na základě spolupráce s Věcmi veřejnými ve vládě TOP 09 i ODS, která se z toho dodnes vzpamatovává (TOP 09 unikla propadu pod 5% ve volbách v roce 2017 jen o pár tisíc hlasů a po sněmovních volbách za rok nejspíše skončí).

