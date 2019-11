Jiří Paroubek: "Umělci" z pražské radnice

Udělat rozhodnutí, že se uzavřou pro provoz aut dvě souběžné komunikace na obou stranách Vltavy, na Starém městě i na Malé straně, to je opravdu umění. Ve městě, ve kterém ještě existuje živé veřejné mínění a opravdu nezávislá média, by takové rozhodnutí vedení radnice mohlo znamenat defenestraci konšelů. V Praze je však lid klidný, rozvážný a mírný.

Pokud se nedají použít k průjezdu autem hlavní komunikace na levém i pravém břehu Vltavy, tedy na Starém městě i Malé straně, přesune se doprava ve městě prostě jinam. V první řadě do tunelů. A pokud dojde k havárii aut v tunelu, na několik hodin se doprava v centru Prahy prostě zastaví. Argumentem pro uzavření hlavních malostranských ulic, tedy Karmelitské, Letenské a Valdštejnské, je prý to, že si občané Malé strany stěžovali, že tam jezdí hodně aut. Ale když bydlí někdo v centru velkoměsta, musí nevyhnutelně počítat s tím, že tam nějaký provoz aut asi bude. Malostranské náměstí není náves v Horní dolní, ale součást centra metropolitního města. Kromě toho se doprava z uzavřené Malé strany nutně přesune do oblastí města s mnohem větší hustotou obyvatelstva. Na pražské radnici se stalo v poslední době naprosto běžným zvykem, že dochází k uzavírání či omezení provozu souběžných ulic. Nedávno to bylo na Smíchově, kde stále ještě trvá uzavření ulice Nádražní v jednom směru. A současně byl na čtrnáct dní omezen provoz na světla v souběžné ulici Křížové. No, jedním slovem: hrůza.

Příslušný pražský radní pro dopravu by si každý týden měl od odboru dopravy nechat ukázat na mapce všechny plánované uzavírky. V minulosti bylo vcelku běžné, že se členové městské rady snažili zabraňovat souběhům nesmyslných uzavírek.

Byl jsem téměř patnáct let členem pražského zastupitelstva a po šest let členem jeho rady jako náměstek primátora pro finance, vím tedy, o čem mluvím. Městské rady, jichž jsem byl členem, by se vůbec neodvážily experimentovat podobným způsobem a přepínat trpělivost Pražanů, tak jak to předvádí při souběžných uzavírkách klíčových komunikací současná městská rada...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

