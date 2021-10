Jiří Paroubek: „Úžasné“ ekonomické záměry nové vlády

Jak to vypadá, v příští české vládě nebude žádná žena, a to na rozdíl od té současné vlády.

Končící ministryně Maláčová se po právu vysmála oběma předpokládaným ministryním Fialovy vlády – Richterové a Pekarové Adamové, že neměly odvahu, jít do čela některého ministerstva. A že tak daly přednost bezpečí poslanecké sněmovny, ve které společně vytvoří řídící tandem. Jedna bude první místopředsedkyní sněmovny a druhá její předsedkyní. Ve sněmovně se toho nedá tolik zkazit, jako např. na ministerstvu práce, zejména když existuje silná vládní většina 108 poslanců.

Někteří představitelé tvořící se vládní koalice ovšem začali hovořit o tom, že i jedno ministerstvo je pro Piráty, kteří mají jen 4 poslanecké mandáty, příliš. No, na druhé straně v pravicových koalicích je možné všechno. Pamatujeme na dobu, kdy Bursík se stranou Zelených vstoupil do Topolánkovy vládní koalice se svými šesti poslanci a ve vládě měla tato pidistrana dokonce čtyři ministry. Takže Bursík, ať to bude jakkoliv, s počty ministrů pro Piráty (jedno až dvě ministerstva), Bartoše v každém případě trumfne.

Spíše ovšem očekávám trochu jiný vývoj situace. Podle mého názoru Bartoš dostane jako ministr bez portfeje (a tedy bez reálného ministerstva) na "starost" digitalizaci a podle toho, co proběhlo v mediích i problematiku genderu. Toto spojení je samo o sobě více méně pro legraci, ale spíše mě zajímá anticipovat příští vývoj Ivana Bartoše, respektive jeho politickou budoucnost.

Vidím to tak, že do roka shledají další strany koalice, že Bartošovo pirátské angažmá ve vládě nemá žádný smysl a že jeho „ministerstvo“ žádnou digitalizaci vlastně neprosazuje. Na základě tohoto prostého závěru, vyletí Bartoš z vlády jako Sputnik. A jeho „ministerstvo“ si rozeberou zbývající členové koalice.

Vznikající koalice bere své nesmyslné předvolební sliby vážně

Jak to přes víkend opět potvrdil finanční expert ODS a presumptivní ministr financí Skopeček, chce budoucí vláda prověřit výdaje státního rozpočtu na příští rok a snížit jeho výdajovou část o cca 100 mld. Kč. 20 mld. sem nebo tam. To by samozřejmě znamenalo po část roku rozpočtové provizorium.

Anketa Vydrží Fialova vláda až do řádných sněmovních voleb? Vydrží 5% Nevydrží 90% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10908 lidí

Měl jsem dlouho experta ODS Skopečka za popleteného, ale přeci jen ne tak hloupého mladého muže. Už několikrát jsem se v poslední době vyjádřil, že z celkových výdajů státního rozpočtu, představují provozní výdaje jen zhruba 300 mld. Kč. A „zbytek“, tedy převážnou jeho část představují výdaje mandatorní, konstantní. Tedy výdaje, které bez případné změny zákona nelze změnit.

Takže pokud se někomu podaří z 300 mld. Kč provozních výdajů státního rozpočtu ušetřit jednu třetinu, bude to výkon na Nobelovu cenu za ekonomii. Tedy výkon vlastně nesplnitelný.

Při „trochu“ asociálním uvažování nové vládní koalice, by bylo možné pochopit snížení těchto výdajů státu o pár miliard korun. Ale ne o podstatnou část provozních výdajů. Pokud stát bude přesto snižovat některé výdaje svého rozpočtu, bude to znamenat dopad mj. do spotřeby obyvatelstva, způsobený poklesem koupěschopnosti obyvatelstva. To by z řady důvodů ale nebylo praktické.

Kromě toho, nastupující vláda slíbila zrušení EET živnostníků, což vytvoří ve státním rozpočtu „díru“ - tedy v jeho příjmech - 15 mld. Kč za rok.

Pravicovou mantrou zůstává zatím zaplať pánbůh nenaplněný závazek, který jsme poněkud neuváženě učinili v NATO, že budeme rychle navyšovat výdaje na vojenské účely až k 2% z HDP. To by ve svých důsledcích znamenalo, že se nám každoročně až do roku 2025 budou zvyšovat výdaje na armádu o cca 10 – 12 mld. Kč.

Představitelé budoucí vlády také s velkou rozkoší hovoří o tom, že nehodlají během příštích čtyřech let zvyšovat daň z příjmů. A vlastně nehodlají zvyšovat žádné daně.

A abych se ještě vrátil k EET, tak sdělují pořádkumilovným živnostníkům, že EET mohou vést na dobrovolné bázi. A vlastně tedy, že placení daní se posouvá do kategorie dobrovolného placení daní. Úžasné.

To jsou vstupní informace, které zrovna nesvědčí o připravenosti obou pravostředových koalic, konsolidovat české veřejné finance. Žádné navyšování daní a přitom redukce některých příjmových položek státního rozpočtu a naopak navýšení některých výdajových položek státního rozpočtu prostě přímo vylučuje pořádek ve veřejných financích.

A tak docela chápu A. Babiše a dosavadní vládu, že chtějí pomoci daňovým poplatníkům postiženým rychlým růstem výdajů na elektrickou energii a plyn tím, že se na dva poslední měsíce roku zruší 21% sazba DPH u obou těchto komodit. To si sice vyžádá každý měsíc nejméně dvě miliardy korun, které nedojdou do státního rozpočtu, ale alespoň bude jeden závažný problém lidí vyřešen v listopadu a prosinci.

Pravicová koalice na to chce jít jinak. Chce, aby ti, kterým peníze budou na nákup elektrické energie či plynu v rodinném rozpočtu chybět, požádali stát o příspěvek na bydlení. Tím se silným způsobem zatíží úřady, které to budou vykonávat (obecní úřady), které se dostanou, pokud situace bude trvat déle, až na samu hranici kolapsu. A lidé budou stát na úřadech ve frontách, aby je to dostatečně odradilo od této žádosti. Jsem ostatně zvědav, jak budou stát ve frontách na úřadech taky invalidní babičky a dědečkové. Prostě další nedomyšlená věc ze strany nové vládní koalice.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

