Jiri Paroubek: Vyplatí se Ukrajincům urážet své přátele?

Bez tohoto jeho zásahu by se velmi pravděpodobně zhroutilo internetové spojení v rámci ukrajinské státní správy a pravděpodobně také směrem k armádě.

Pokud by ukrajinská vláda ztratila spojení v rámci země, znamenalo by to rychlý rozpad řídících struktur státu.

Zhruba před 14 dny přišel Elon Musk s návrhem ukončit válku na Ukrajině uplatněním třech bodů:

1. Na okupovaných územích Ukrajiny uskutečnit s určitým časovým odstupem a pod dohledem OSN referendum o statutu těchto území a o tom, ve kterém státě chtějí jejich obyvatelé žít.

2. Krym by zůstal ruský (i tento Muskův návrh má logiku, neboť zdrcující většina obyvatel Krymu jsou Rusové a ruskojazyční Ukrajinci).

3. Neutralitní statut Ukrajiny.

Tyto Muskovy návrhy vzbudily až hysterickou reakci v ukrajinském vedení včetně prezidenta. Následovaly urážky, zesměšňování, do kterých se zapojila také některá mainstreamová média, pochopitelně včetně většiny českých.

Musk je ale třída pro sebe. Je to vizionář. Mimořádně úspěšný podnikatel nového typu, který není představitelem pickwickovského typu bezohledného kapitalismu. Patří k těm velkým podnikatelům Ameriky a světa, kteří hovoří a snaží se přispět k reformě kapitalistického zřízení.

Kromě toho má Elon Musk obrovský vliv na mladou generaci nejen ve Spojených státech, ale vlastně po celém světě. A také na celou podnikatelskou sféru, kdy zejména pro mladší a progresivní podnikatele je a zůstává velkým vzorem.

Podle agentury Bloomberg se E. Musk v pátek vyjádřil, že SpaceX nemůže donekonečna platit internetové služby Starlink na Ukrajině a zřizovat tam několik tisíc nových terminálů.

Šéf Tesly sdělil, že výdaje Starlinku za internetové služby na Ukrajině činily od února 20 mil. dolarů měsíčně. Dalších 80 mil. dolarů vynaložil SpaceX, aby vůbec umožnil podporu Starlinku na Ukrajině. Takže můžeme hovořit o tom, že urážený miliardář poskytl Ukrajině pomoc v rozsahu téměř čtvrt miliardy dolarů. Tedy zhruba 6 miliard korun.

Ukrajinský vicepremiér M. Fedorov řekl, že v tomto týdnu Starlink svými službami pomohl obnovit energetickou a komunikační infrastrukturu v oblastech zasažených více než 100 ruskými raketovými útoky.

Zřejmě i s ohledem na urážky ze strany ukrajinských představitelů, jejichž vrchol předvedl odcházející velvyslanec v Německu A. Melnyk (známý svými nevybíravými útoky na německé politiky) na twitterovém účtu, nepřeložitelným výrokem na adresu E. Muska a jeho mírového návrhu: „Fuck off. It is my very diplomatic replay to you Elon Musk“. Musk v reakci na to velmi suše sdělil (v českém překladu): „My se držíme právě tohoto doporučení“.

Výsledkem tedy je, že Elon Musk již podle svých slov nebude na Ukrajině platit internet zajišťovaný v síti Starlink „do nekonečna“. A žádá americkou vládu, aby mu tyto výdaje na Ukrajině uhradila.

