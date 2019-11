Jiří Paroubek: Vypukla rvačka zachránců vlasti

Svůj duševní výron obsažený v e-mailu, který ke své vlastní škodě zaslala jinému Pirátovi, doprovodila vulgaritami, které se tu a tam používají, ale především v hospodách posledních cenových kategorií. Tato dáma ostatně je myslím stejnou osobou, která kdysi nafotila poněkud příliš odvážné fotografie, které se dostaly na veřejnost. Tak trošku problémem voličů Pirátů je, že vidí politiku jako happening a ne jako vážnou a seriózní činnost, pro kterou je třeba mít nejen určité vlohy, ale také znalosti a zkušenosti. Nyní část Pirátů pronásleduje svého místopředsedu Michálka, za údajně přespříliš arogantní chování. Ten statečně oponuje, že je jen tvrdý v jednání a vlastně ani nepřipouští, že by to někdy trochu přehnal. Přitom má tvář sympatického mladého muže, který nevypadá na první pohled jako násilník. Ale úplné neviňátko to určitě také není.

Nedávno jsem se chvilku díval na poněkud bulvární pořad paní Jílkové v ČT, kde se mj. protřepávalo zrušení partnerské smlouvy mezi Prahou a Pekingem. A zejména jaké škody to může přinést. Musím říci, že pirátský primátor hl. m. Prahy Hřib byl z marketingového hlediska zcela brilantní. Když mu někdo nadhodil, že může dojít v důsledku přerušení toku čínských turistů k národohospodářským škodám, neboť Číňané u nás dost utrácejí. A konkrétně, že se jednalo za loňský rok o zhruba 4 mld. korun, které utratili v českých obchodech. Z toho zhruba prý za 2 mld. Kč luxusního zboží v Pařížské ulici. Je pravda, že některé obchody v Pařížské ulici v Praze snad ješte vlastní paní Maláčová – Bakala. Primátor Hřib toho velmi obratně využil a naprosto demagogicky sdělil, že by tak alespoň skončily kšefty pro Bakalu. Ten mladý arogantní muž si zkrátka ví rady. A já mohu se stejnou logikou směle demagogicky tvrdit, že Piráti jsou stranou - s ohledem na zkušenosti jedné jejich zastupitelky - zabývající se rozvojem pornografie.

S marketingem si tedy Hřib ví rady, s rozvojem města Prahy už ale příliš ne. Nikdy před nástupem do funkce primátora Prahy nepůsobil v komunální politice. Nikdy nepracoval (alespoň pokud je mi známo z jeho životopisu) v žádné vyšší manažerské funkci, kde by řídil nějakou společnost , úřad anebo alespoň oddělení v nějaké veřejné korporaci či soukromé firmě. O Praze toho ví asi tolik, jako každý průměrný Pražan. To je pro řízení města opravdu velmi málo. Tedy pro úspěšné řízení města. Před nástupem do funkce primátora fantazíroval tento dobrý muž o tom, kolik že mostů se v Praze opraví a kolik mostů se nově postaví až bude řídit město. Obávám se, že pokud jde o přípravu výstavby nových mostů, tak ta v tomto volebním období ani nezačne. A jejich výstavba už vůbec ne...

Vedení města není schopno sestavit investiční priority, podle kterých by se uspořádala investiční činnost Prahy v příštích deseti až patnácti letech. V předchozích materiálech Prahy se uvádělo, že město potřebuje v investiční oblasti investovat zhruba 175 mld. Kč. Má na svých účtech 15 a možná 20 mld. Kč, pro které zatím nemá využití. Vypadá to, že příprava investičních akcí na magistrátu je taková, že v příštích deseti letech bude město schopno provést jen několik málo investičních akcí, převyšujících 200 mil. Kč (!).

Nabídku premiéra na výměnu části území Prahy za financování vnitřního městského okruhu, primátor nabubřele odmítl. Připomínám, že premiér chce část pozemku v Letňanech za cca 0,5 mld.Kč využít na výstavbu ministerské čtvrti a nabízí za to financování výstavby zatím nedokončené části vnitřního městského okruhu. Odhaduji tuto potřebu města na nějakých 60 mld. Kč.

Město zatím nepokročilo ani v další rozsáhlé investici. A tou je výstavba linky D metra. S velkou slávou a jako velké vítězství ducha nad hmotou městská rada odstartovala spuštění sondážních prací na této lince metra. Nechci se pouštět do debaty o tom, zda výstavba trasy D metra má začít právě na Pankráci a jít směrem k pražským předměstím. V administrativě města, ve které jsem působil, se mělo vždy za to, že je potřeba začít s výstavbou trasy D metra na Náměstí Míru a to také proto, aby zde byla dopravní alternativa za trasu C metra v případě, kdy bude jednou v budoucnu nutné začít s velkou, generální opravou Nuselského mostu. Tato drobnost ovšem představitelé pražské kavárny seskupené v pražské městské radě kolem primátora Pirátů, nezajímá.

Už předem mně je líto těch budoucích vedení hl.města, které budou tento problém za nějakých dvanáct, patnáct či osmnáct let řešit. Prostě Hřibův přístup k řešení politických problémů je výkladní skříní pirátské politiky. Tato strana sui generis je zcela bezideová a také bezprogramová. Pokud nemáte ideje a nemáte dlouhodobější představu o rozvoji města či země, nemůžete jejich rozvoji prospět. Dělat politiku jen pro politiku, přitom se hádat jako baby na orientálním trhu, to je současná vizitka Pirátů. Doufejme, že pokračování v personálních sporech a v přehlídkách akční neschopnosti při řešení konkrétních problémů přinutí voliče, kteří dosud Piráty volili, aby o věci znovu přemýšleli. Pokud bude „pirátský typ“ politiky pokračovat například v Praze, bude se prohlubovat zaostávání Prahy za metropolitními městy v okolních zemích. Mám na mysli Vídeň, Berlín, Mnichov či Drážďany.

Zejména voliči v Praze mají tendenci hledat zázračná politická řešení. Již před loňskými komunálními volbami jsem říkal – bohužel dost předvídavě – že městská rada složená z Krnáčové, Dolínka a spol. je velmi slabá, ale to, co přijde po ní, bude ještě horší. A to se skutečně také naplňuje.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

