Jiří Paroubek: Z doby, kdy se debatovalo o přistoupení Ruska k EU

Lafontaine se domnívá, že tímto způsobem Bílý dům realizoval svůj plán na rozbití ekonomických a politických vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií a "de facto je proti sobě poštval".

V souvislosti s těmito slovy je dobře zkusit osvěžit svou paměť a v dnešní zjitřené době, plné až fanatické protiruské nenávisti, živené v mainstreamových médiích, si připomenout jaká témata byla aktuální před „Majdanem“. Ukrajina byla vesměs brána za zemi ovládanou klany oligarchů, kteří bojují mezi sebou o moc a rozchvacují státní majetek až tak, že členku jednoho klanu a premiérku Tymošenkovou šoupli na nějakou dobu do vězení. Nikdo spletitému a brutálnímu zákulisí nerozuměl. Ukrajina byla zajímavá pouze jako zásobárna levné a celkem kvalitní pracovní síly. Ve stejné době přitom roky probíhaly doslova námluvy mezi Putinovým Ruskem a Evropskou unií, kdy se vážně diskutovaly možnosti co nejtěsnější spolupráce na způsob něčeho jako přidružené členství Ruské federace s EU.

Na straně Ruska leželo ohromné surovinové bohatství a nekonečná rozloha, zatím co na straně EU bylo manažerské, technologické a organizační know how. Logicky v tom hrála prim nejprůmyslovější země EU – Německo. Tak nějak se tiše spoléhalo, že Rusové dodají levné suroviny a především němečtí inženýři a manažeři je přemění ve špičkové, technologicky a cenově konkurenceschopné produkty. Pokud by k takovému splynutí došlo, pak za deset nejpozději do dvaceti let by ekonomicky propojená Evropa včetně Ruska strčila do kapsy upadající USA. Už od dob Římské říše je známé základní pravidlo k udržení moci – své konkurenty včas oslabit, k tomu nejlépe slouží je poštvat proti sobě. Divide et impera.

USA se nedivme. Hájí si svoje cíle a zájmy. EU je sice spojenec, ale i spojenec si nesmí myslet, že svého bohatšího partnera jen tak přeroste a bude na tom někdy líp. Chytré hlavičky v USA se daly dohromady a našly citlivé místo k rozeštvání EU s Ruskem a daří se jim to báječně. Nejen, že můžeme zapomenout na nějaké hospodářské předstižení USA, ale na chudnutí a úpadku EU naopak oni bohatnou a rostou. Geniální. Jen proč jsou evropské politické špičky tak tupé… Nebo je to ještě jinak a mají tady své lidi na klíčových místech? To také, že. Od vlády až po …!

