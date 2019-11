Jiří Paroubek: Z velkých světových ekonomik přicházejí dobré zprávy

Většina ekonomických analytiků se optimisticky shoduje v tom, že den zatím posledního zveřejnění indexu ekonomické důvěry EMU, by mohl být okamžikem, od kterého by se důvěra již mohla odrazit směrem vzhůru. Pokud by k růstu důvěry nedošlo, a trval by negativní sentiment, znamenalo by to pokles investic, což by ve svém důsledku vedlo k dalším ekonomickým komplikacím (pokles spotřeby domácností.

Pokud jde o Spojené státy, i odtud vlastně přicházejí informace, které signalizují jisté zpomalení americké ekonomiky. V říjnu se podařilo vytvořit v USA jen 125 tisíc nových pracovních míst. Ještě v lednu, v únoru a v dubnu to ale bylo každý měsíc kolem čtvrt milionu nových pracovních míst. Naopak v září to bylo jen devadesát tři tisíc pracovních míst.

Odhad růstu HDP za třetí čtvrtletí se dostává meziročně na 1,9%. To je méně, než byl růst amerického HDP v prvním čtvrtletí tohoto roku (3,1%) a ve druhém čtvrtletí roku (2%). Je to však lepší číslo, než se obecně očekávalo. A to je příznivá zpráva. Ve Spojených státech je 70% HDP tvořeno spotřebou domácností. Ta se vyvíjí pozitivně, ale naopak klesají investice. To by se dříve nebo později, pokud by tento trend trval, projevilo negativně také poklesem spotřeby domácností. D. Trump si jistě uvědomuje, že růst ekonomiky bude zřejmě klíčovým tématem voleb. Proto bude nepochybně usilovat o uzavření rozumné komplexní obchodní dohody s ČLR. Prostě obchodní války k ničemu dobrému nevedou a stlačují růst HDP směrem dolů. A to jak v ČLR, tak v USA.

Americká centrální banka (Fed) přistoupila ke snížení úrokových sazeb o 0,25 procentního bodu. Učinila tak pod tlakem, a to jak prezidenta, tak finančních trhů. Finanční trhy očekávaly, že k takovému snížení úrokových sazeb na podporu růstu amerického hospodářství v tomto okamžiku dojde. A byly by zklamány, pokud by tomu tak nebylo, což by se projevilo možná přechodným, ale spíše trvalejším poklesem amerických burzovních indexů. A pokles hodnoty akcií rok před volbami by jistě nepotěšil početné americké akciové investory ze střední třídy. Dá se říci, že americkému hospodářství mohou pomoci zejména dva faktory. Přerušení obchodních válek. A to nejde jen o Čínu, ale také o Evropskou unii a další státy, na které negativně dopadají rozhodnutí amerického prezidenta. Ale samozřejmě jde také o výši sazeb úroků. Americké finanční trhy čekají, aniž by to zatím Fed připustil, alespoň jako úvahu, že někdy ve druhém čtvrtletí příštího roku dojde k dalšímu snížení úrokových sazeb.

Prostě Trump se zkrátka připravuje na prezidentské a kongresové volby.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Jiří Paroubek: Kubera na Tchaj-wan, k čemu? Jiří Paroubek: Překonají Britové ve volbách mrtvý bod své politiky? Jiří Paroubek: Třetina občanů chce sociální demokracii Jiří Paroubek: Jak jsem byl u Asada

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.