Jiří Paroubek: Zpráva EK o střetu zájmů premiéra

Ale jaksi mně v této situaci uniká, co se vlastně má ve sněmovně projednávat, když zatím není k dispozici zpráva komise v češtině. Informace o výši korekce, tedy o částce, kterou střet zájmů premiéra bude nejspíše republiku stát, se dosti liší. Jedno české médium píše o tom, že z Evropské unie nepřijdou fondy v rozsahu 250 mil. Kč, jiné píše dokonce o 450 mil. Kč... Máme prostě neúplné informace. Jistě nikdo nebude čekat dva měsíce na český překlad z Bruselu. Ministerstvo pro místní rozvoj by ho mělo bez výmluv zajistit samo co nejdříve.

V každém případě má opozice tlustý klacek na Babiše, kterým ho může tlouct po hlavě. Zdá se, že se tato záležitost může vyvinout ve skutečnou vládní krizi v situaci, pokud A. Babiš nepřistoupí na to, a to ve vlastním zájmu co nejrychleji, že eventuální neprovedení úhrady z peněz EU na projekty Agrofertu v rámci zmíněné korekce, vezme Agrofert na sebe. To by bylo nejrozumnější, svým způsobem i relativně čisté řešení.

Pokud totiž vznikne republice škoda, a je v zásadě jedno, zda bude ve výši desítek či stovek milionů, nebude již možné pro koaliční sociální demokraty, ani pro kvazikoaliční komunisty, Babišovu vládu dále podporovat. Pak mohou být z nastalé krizové situace následující východiska:

1) pokračování vládní koalice na současném půdorysu, ale bez A. Babiše

2) koaliční spolupráce, kde by A. Babiš mohl zůstat například místopředsedou vlády či ministrem, který by ovšem nepřicházel ani nepřímo do kontaktu s evropskými fondy

3) ukončení vládní spolupráce a dohoda politických stran na předčasném ukončení volebního období a tedy mimořádné volby do sněmovny v zákonných lhůtách.

Je ale otázka, zda strany, které se v průzkumech veřejného mínění pohybují s preferencemi kolem pětiprocentní hranice, která je nezbytná pro to, aby se strana vůbec probojovala do poslanecké sněmovny, budou z této možnosti nadšené. Řekněme to otevřeně, kromě hnutí ANO, ODS a Pirátů, může mít se získáním 5% hlasů voličů v nových volbách vlastně každá další parlamentní strana.

Hlavní aktéři české politiky by měli v příštích hodinách a dnech vystupovat s velmi uvážlivými vyjádřeními. A to hlavní, co by A. Babiš pro svou politickou záchranu měl udělat, je sdělení, že Agrofert bude případné ztráty státního rozpočtu v plné výši hradit.

V každém případě se však ukazuje, že A. Babiš prostě ve střetu zájmů je, na toto zjištění jsme snad ani nepotřebovali audit Evropské unie. A tento jeho střet zájmů není prostě dobrá výchozí základna pro výkon funkce premiéra. To, že je dobrým premiérem a že si těžko dokážu představit na jeho místě například pány Bartoše, Fialu či jak se ti další z pravicového politického komparzu vlastně jmenují – prostě neumenšuje Babišův problém se střetem zájmů.

Čerstvě zveřejněné vyjádření nejvyššího státního zastupce, že považuje ukončení trestního stíhání A.Babiše a dalších osob v kauze Čapí hnízdo příslušným státním zástupcem za protizákonné a předčasné, považuji za účelové. Prostě načasování tohoto vyjádření právě v tuto chvíli je poněkud podezřelé... Myslím, že silný tlak na A. Babiše z této strany ovšem rychle vyřeší prezident Zeman.Ten již před časem řekl jasně, že v případě potřeby udělí A. Babišovi milost.

Jiří Paroubek

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

