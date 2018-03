Jiří Vyvadil: Babiš se chytil do pasti. Odvolávat Ondráčka je stejná blbost, jako by odvolával sám sebe.

V jistém smyslu i Velký šéf Babiš potřebuje drobný záhlavec. Už se těším, jak bude Babiš odvolávat Ondráčka. Bude to zajímavé potud, že odpůrci Ondráčka jsou i jeho odpůrci a , kdo viděl demonstranty proti Vítěznému únoru, tak se to hemžilo různými zobrazeními Zemana a Babiše, jako údajnými podporovateli komunistů.

Ale ono to tak je…Babiš ví, že má podmínku stanovenou prezidentem získat podporu minimálně 101 hlasů poslanců a otevřeně řečeno, stále platí, že jako jedině skutečně reálná varianta ať počítám, jak počítám je varianta ANO – KSČM – SPD. Mluví se sice o možné spolupráci s ČSSD, ovšem pokud si klade nesmyslnou podmínku, že by premiérem nesměl být Babiš, tato varianta padá.

Pravice, zejména ti trpaslíci KDU-ČSL –TOP 09 – STAN donekonečna rozmazávají, že ANO chce spolupracovat s extremistickými stranami, ovšem tato rétorika má jediný výsledek? ANO má pevnou podporu 33%, TOP 09 a STAN už jsou mimo Sněmovnu a lidovci jsou na hraně.

Lidé prostě už mají dost té trvalé únavné antikomunistické ideologie.

Jistě, dnes se sejdou odpůrci Ondráčka na Národní třídě a prý ještě v jedenácti městech, chlubí se předseda STANU Petr Gazdík s tím, že se lidé probouzejí.

No s tím probouzením jsme to tady už několikrát zažili. Vzpomeňme, jak hystericky kvůli neudělení vyznamenání p. Bradymu Petr Gazdík spoluorganizoval protest proti prezidentu Zemanovi a kolik dalších různých protestů se ještě vyskytlo. A výsledek? Miloš Zeman byl opětovně zvolen prezidentem.

Jestli chce někdo demonstrovat či nechce, to je fakt jeho věc. Jistě ČT to bude plně pokrývat a opět se vytvoří virtuální dojem, že celé Česko protestuje proti Ondráčkovi. V tomto smyslu to ovšem je klasická fals fake.

Nad čím by se Andrej Babiš měl zamyslet je otázka, že i v bibli se říká, kdo jseš bez viny, hoď kamenem.

56% dotazovaných souhlasí podle posledního výzkomu Trendy Kantar, aby prezident Zeman i podruhé jmenoval Andreje Babiše premiérem.

Všichni nastupující policisté se v minulém režimu zaučovali v pohotovostním pluku, která měl charakter střední policejní školy. Každý půl roku přes 500 frekventantů. Povinně. K nim patřil i mladíček Zdeněk Ondráček.

Také mnozí pracovníci podniků zahraničních obchodů byli v kontaktu s tou částí STB, která řešila ekonomické zájmy státu, tak jak je dnes řeší BIS. Podle záznamů to nepochybně mohl být i Andrej Babiš.

Andrej Babiš je rovněž trestně stíhán pro údajný dodatečný podvod a ačkoliv je zřejmě, že podobně jako odposlechy i toto stíhání mělo jediný účel, aby blokovalo jeho možnosti stát se premiérem, nic to nemění na tom, že možná nebude, ale možná i bude za tento trestný čin odsouzen.

Přesto si většina z nás Andreje Babiše za premiéra přeje, protože otevřeně řečeno absolutně ve Sněmovně není žádná alternativa pro tento post.

Andrej Babiš se mylně domnívá, že tím, že chce navrhnout odvolání Ondráčka z funkce předsedy Stále komise pro kontrolu GIBS si získá přízeň opozice.

Země je politicky rozdělena antibabišovce a havlisty na straně jedné a zemanovce a babišovce na straně druhé. Do druhé části zejména zemanovců se zpravidla řadí i i komunisté a členové SPD.

V něčem je Andrej Babiš trochu jako Trump. Sem tam něco plácne a později odvolá.

Je to lidsky sympatické a rozhodně je nyní na místě, aby odvolal ten nesmysl, že bude navrhovat odvolání Ondráčka z funkce předsedy Stále komise pro kontrolu GIBS.

ODS chytla Babiše za slovo a podá návrh na odvolání Zdeňka Ondráčka z funkce předsedy Stálé komise a čeká, co Babiš udělá.

Otevřeně řečeno, Babiš se zesměšnil.

Nikdo mu od ODS, Pirátů atd. nedá hlas pro jeho vládu, i když s nimi bude hlasovat

A dneska večer opět budou pochodovat protestní agitátoři pochodovat se společnými fotografiemi Babiše, Zemana a Ondráčka. Dobře mu tak.

autor: PV