Jiří Vyvadil: Čeká nás krutý mráz z Berlína a Paříže. Potřebujeme tvrdého Zemana a ne kývače Drahoše…

Kdo poslouchá Macrona, který chce přitáhnout opasky všem, a kdo si k tomu přidá německého Schulze, kterého právem kdysi Berlusconni doporučoval obsadit do role kápa z koncentračního tábora, ví, že zejména střední Evropa je určena ke zvláštnímu opatření.

Jak to říká Schulz: Musíme zabránit pravicové vlně ve střední Evropě, kdo se nebude chtít více integrovat, musí vypadnout z Evropy. A Macron to říká stejně, jen v trochu bledě modrém.

To, že musí být přijímány masy migrantů, je míněno jako příkaz, to, že přijetí eura je povinností, je také jasné. To, že zupácké metody Schulze bude Merkelová jaksi vyvažovat, ale bude si hrát jenom na hodného policajta.

Včera řekla, že bude bedlivě sledovat Rakousko, jak se chová, a hovořila také o tom, že díky přítomnosti rakouských Svobodných a jejich vazby na Rusko bude zřejmě zapotřebí omezit informování Rakouska před důvěrnými západními informacemi.

Útok Paříže a Berlína proti střední Evropě se blíží.

Česko si nemůže dovolit z bezpečnostního hlediska poslušného kývače Drahoše coby hlavu státu. Tak jako uměl jistě spolehlivě poslouchat řídícího důstojníka STB při svých dvou zahraničních vědeckých stážích, jedné roční a druhé půlroční, tak by jistě stejně a zřejmě nadšeně plnil příkazy Macrona, Schulze či Mutti Merkel.

Evropská unie je v křeči a vyhraje jen ten, kde se nezlomí.

Zeman není dobrý na nohy, ale charakterově je sveřepý a nezlomný.

Česko v těchto nelehkých chvílích potřebuje tvrdého Zemana a ne kývače Drahoše.

