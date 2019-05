Jiří Vyvadil: Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, bratři a sestry, milí vlastenci

Ano, nezabránil jsem průjezdu cizích vojsk naší zemí a napomohla tomu i pátá kolona brněnské skupiny „Žít Brno“, jejíž členové se vloudili do mého štábu. Váhal jsem, zda bych se neměl zastřelit, ale v tom okamžiku jsem zjistil, že nemám zbraň. I proto jsem se rozhodl pro změnu strategie i taktiky. Věděl jsem, že čas hraje pro nás. A měl jsem pravdu.

Byla připravena formálně nenapadnutelná akce, označená jednak podle známého výroku Reinharda Heydricha: „Češi jsou smějící se bestie“ a jednak podle vojenských metod národního hrdiny Jana Žižky z Trocnova: „vozová hradba“ i hesla: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme“.

Dokázali jsme systematickou partyzánskou prací vpašovat do řídících orgánů ministerstva dopravy naše lidi, kteří skvělou sabotážní prací, prakticky paralyzovali dostavbu dálniční sítě D1 směr Rusko. To, co kdysi nešlo otevřeně, dnes proběhlo skvěle.

A to jsme stále ještě nenasadili na dálnice vozové hradby a odbočky na rybníky, na které naše děvy rozkladly bílé šátky. Neměla by šanci … panská jízda.

Mimochodem naše nitky spiknutí směřují až do centra decizního rozhodování. Zatímco vlastizrádce Sobotka ještě kdysi American boys vítal a hladil po tváři, prosadili jsme u současného premiéra rozmrzelý výraz a stížnosti na kameru, že jsou problémy s průjezdem.

Ale máme s ním problém v tom, že zatímco pro EU existuje nadšení jen 20 %, takže můžeme být „nekompromisní“, pro NATO je to 50 %. Český národ, můj milovaný národ, ti parchanti (viz smějící se bestie výše) od dob Masaryka a Beneše prostě milují vojáčky. A je jim jedno, jestli jsou to Rudoarmějci či generál Petr Pavel ve vycházkové uniformě (ale to je fakticky totéž). A já to chápu, protože to i mě nějak – a to jsem pacifista - bere. Milují Bahna, milují tam někde nahoře v Ostravě Dny NATO.

Čili rozmrzelé konstatování, že americká vojska zablokovávají průjezd D1, jak pravil, pan premiér Babiš, je asi to maximum, co jsme z něho vydolovali. Díky pane premiére. Máte náš hlas. Pan prezident, právě proto, že je nevoják, logicky miluje militarismus, ale zároveň ostří úderu NATO podle něho nemá směřovat proti spřátelenému Rusku. Pozor, idiote Kalousku: Smlouvu o přátelství a spolupráci s Ruskem podepsal Havel a Jelcin a ta smlouva platí. A tak proboha buď sticha), ale proti islamismu. Proč ne, přátelé.¨

Projeli, ale máme to všechno pod kontrolou… Ťok bude jmenován generálem in memoriam.

Nejste blbí, přežít tuto sabotáž nemůže…

(PS. Když kdysi mohlo projít Charlie Hebdo, proč ne nyní blokáda na D1)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

