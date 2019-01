Jiří Vyvadil: Ivan Bartoš premiérem? Šel mi chvíli, ale jen chvíli, mráz po zádech

Ivan Bartoš, předseda Pirátů prohlásil, že zvítězí ve volbách do Europarlamentu a že za dva roky bude předsedou vlády.

Pojďme asi to ujasnit. Ze všech politických subjektů se na podzim roku 2017 dostali do Sněmovny tři více či méně populistická hnutí: ANO, Piráti a SPD Tomia Okamury…

Vůbec nechci dělat přednášku, ale zjednodušeně populistická hnutí jsou ta, která brojí tak či onak proti stávajícím pořádkům, proti establishmentu, proti stávajícím politickým stranám či mainstreamovým médiím, někdy z vlasteneckých, někdy protimigračních pozic, a často i z protibruselských pozic…

Jejich čas přichází v celé Evropě…

Piráti postupně přebírají zcela agendu agresivní nenávistné liberální, rusofobické, probruselské, lidskoprávní, vítací a zčásti jistě i protitrumpovské politické akční skupiny. Proti nim lidovci, STAN, TOP 09 absolutně nemají šanci, ale ani ČSSD, která toto téma už opakuje roky a je absolutně chudá.

Navíc Piráti s touto charakteristikou rozdělují společnost vejpůl potud, že jako vizuálně „zhulení a zdredovaní“ vášnivě provokují ty starší, normálnější a obyčejnější.

V jednom jsou Bartoš i Babiš stejní. Vsadili na určité věkové skupiny. Bartoš na silně cáklá mladá uskupení, Babiš na sociálně zasloužilé, především důchodce.

Česko patří k absolutně nejvíce euroskeptickým národům, a to výrazně proti celé Evropě i proti ostatním členům V4. Nevěříme EU, nevěříme v její instituce, nevěříme, že náš hlas může něco rozhodnout.

Mimochodem je zajímavé, že i země jako Polsko či Maďarsko, které Evropská unie totálně dusí a princip omezené suverenity jako kdysi Brežněv, a často v mnohem dogmatičtější podobě, EU podporují. Mimochodem i proto účast při volbách bude u nás zjevně až trapná účast, někde kolem 18 %, možná měně, a téměř určitě bude jedna z nejmenších v EU.

Jakkoliv celkové výsledky voleb do EP mohou ovlivnit budoucí osud Evropy, Češi si dají odstup. Za takové situace, aktivní, agilní, silně liberálně fanatičtí Piráti se mohou vyšplhat na 20 % a možná předstihnout Babiše. No a co…

On sám, podobně jako v případě voleb do Senátu, prohlašuje, že lidé jsou k těmto volbám v Česku pasivní. Vlastně je to od něho nesmírně poctivé, odpovědné slovo, které mu ovšem oproti v podstatě neodpovědným, ale proevropským a coolovým kandidátům Pirátů moc nepomůže.

Takže jasně… Piráti mohou přeskočit jinak ve společnosti nejsilnější politické hnutí ANO pro účely voleb do Evropského parlamentu a asi i přeskočí. Babiš prostě není schopen mačkat ze sebe ideologické škrabky, jak to Piráti a s nadšením rádi dělávají.

Evropská úroveň bude ovšem samozřejmě o tom, nakolik posílí populistická levicová (např. Hnutí 5. Hvězd) či pravicová – vlastenecká či nacionální (Liga, Afd, Národní uskupení Marine le Pen, naše SPD Okamury a další a další) uskupení.

Někde tam jako slepí k houslím budou i naši čtyři Piráti. Budiž.

Ale pak přichází to nejcennější: Česká republika a její volby do Poslanecké sněmovny, které určují, kdo bude či nebude předsedou vlády. Jistě a možná zaslouženě budou Piráti druzí za Hnutím ANO.

Co je uklidňující, že mohou vyhrát různé volby druhého i třetího řádu, ale protože jsou generační stranou, v nejbližších deseti letech nemají šanci na předsedu vlády.

No, a až to bude, že nebudu naživu.

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Množí se nám pochodně jako houby po dešti… Jiří Vyvadil: Britské delirium Jiří Vyvadil: Pro Fórum 24, pro Jana Janďourka a pro ČT Jiří Vyvadil: Takže kupujme Huawei…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV