Jiří Vyvadil: Komu zvoní hrana? Vám, paní Merkelová…

Až bude odcházet bude její bilance katastrofická.

Zanechá Evropu i svět na pokraji balancování na pomezí válečného konfliktu mezi Západem a Ruskem, který vedena ideově Nositelem Nobelovy ceny míru Barackem Obamou, odstartovala organizací a podporou krvavého převratu v Kyjevě proti legitimnímu a legálnímu ukrajinskému prezidentovi Janukovičovi. Ten převrat byl samozřejmě namířený proti Rusku a odstartoval zákonitě občanskou válku mezi proruským východem Ukrajiny a prozápadní částí Ukrajiny, stál desetitisíce mrtvých, vedl k odpojení Krymu a vyhlášení separátních republik Doněcka i Luhanska. Vedl i k naprostému rozvratu Ukrajiny, která se i podle prezidenta Trumpa stala nejzkorumpovanější zemí světa, zemí, kde drasticky poklesla životní úroveň a ukrajinský fašismus spojený s oslavou Bandery ovládl zemi.

Ti ostatní pachatelé tohoto mezinárodního zločinu, protože o nic jiného toto brutální porušení zásady nevměšování do zájmů cizího státu to nebylo nyní už odpadli, zejména Obama, Cameron, Hollande…A je řada na hlavní evropské pachatelce. I ta musí odejít.

Druhým ryze ekonomickým dopadem je propad ekonomiky jižních států EU i eurozóny díly německé politice úspor a přebytkového rozpočtu, který neumožňuje těmto zemím oživit své hospodářství zvýšením exportu do Německa. Jih Evropy tak už nepřetržitě živoří prakticky od hospodářské krize v roce 2008 a nelze se divit, že v Itálii zvítězily radikální politická uskupení, které EU a hlavně Merkelové nemohou přijít na jméno.

Ovšem to „nejlepší“ na konec. Vítací politika migrantů

Ne samozřejmě, že by Merkelová mohla za všechny příčiny migrace. Kdyby nebylo války v Iráku, zorganizované Amerikou a Británií a nebyl by svržen jistě diktátorský, ale sekulární a tedy méně nebezpečný Hussajnův režim, nebyly by povražděny statisíce lidí, nevznikl by islámský stát jako jeden ze zdrojů islamismu i miliónů migrantů. Tam si Západ založil své uprchlíky. Založil si je i podporou džihádu v Sýrii proti demokraticky zvolenému prezidentovi Asadovi, dříve miláčkovi Západu. Ty milióny migrantů jsou prostě dílem celé té západní koalice, která chtěla opět v podstatě sekulárního vůdce odstranit. Za to nemůže nikdo jiný. No a zůstává Libye. To je až lahůdková záležitost ve smyslu sebedestrukce Západu. Jistě byl Kadáfí diktátor, ale opět sekulární, zajišťující svým lidem vysokou životní úroveň, který marně Západ upozorňoval, že jej uchrání, byť brutálními prostředky před hordami Afričanů. A tak ho Francie spolu s USA zlikvidovala a vytvořilo se tak nástupiště v zemi všech a nikoho na cestě do Evropy.

Jak to, že nikdo nežene Francii a Velkou Británii k odpovědnosti?

Jak to, že ještě někdo nedal Macronovi za jeho výhružky zemím Visegrádu pár facek? Veřejně a před kamerami.

Ale teď přichází osobní odpovědnost Merkelové, kdy chovajíc se jako vládkyně EU pozvala milióny migrantů ze Sýrie do Evropy, mezi kterými zcela nepochybně byly tisíce džihádistů a teroristů, kteří utíkali před spravedlností. Zároveň opentlenými slovíčky zblbla drtivou většinu západní politické scény, která vítala, vítala a vítala.

Je úplně nepodstatné, že se teď jakoby snaží procesy migrace zpomalit… Už je pozdě..Proces stěhování Afriky do Evropy byl odstartován a bude brutální…

Ale ať už to dopadne jakkoliv, Merkelová musí odejít…A musí odejít s ostudou jako kdysi v Británii Tony Blaire.

Zničila bezpečnou Evropu…

Vše zlé je k něčemu dobré a také je podstatné, pro koho je zlé a pro koho dobré. Zažíváme jeden summit za druhým, výhružky stupňují výhružky a všichni si namlouvají co si, co jen zdánlivě bude pravdou.

Je více věcí, které rozloží Evropskou unii.

Jiří Vyvadil

Psali jsme: Rozpad EU? Už ani jeden migrant. Matteo Salvini před důležitým setkáním notně přitvrdil V Německu to prý může dopadnout všelijak. Merkelová opět balancuje na hraně Syřana, který zaútočil na dva muže s jarmulkou, Němci odsoudili. Ale hned odešel na svobodu „Fakt? Tak proč jsou o dvě stránky dál úplně jiná čísla?“ Jaroslav Plesl se pozastavil nad údaji v Bakalových novinách. A to nebylo vše, co dnes vytáhl na světlo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV