Jiří Vyvadil: Lež… Lež… Lež…

A tak primátor Hřib nechává odstranit pamětní desku maršálu Koněvovi, kterou svého času slavnostně odhalil prezident Dr. Edvard Beneš, s poukazem, že Pražané se osvobodili sami a Rudá armáda už přijela do města zcela zbaveného německých vojsk. Primátor je lékař, snad umí trochu číst. Stačilo by si v Googlu najít pojem Pražské povstání, Pražská ofenzíva apod. a informace jsou jasné.

Samozřejmě že odpor Pražanů, zejména po 6. dnu povstání, byl heroický a metoda stavění stovek barikád mnohé zachránila. Je jasné, že zde padlo přes 2000 vlastenců, je jasné, že ze začátku velmi pomohla i vojska Vlasovců. A když vojska maršála Schörnera se snažila dostat do zajetí k Američanům, přesto boje pokračovaly, vzdor faktu, že v Remeši už generál Jodl podepsal kapitulaci.

Svědectví a četné snímky z květnové Prahy ukazují, s jakým nadšením a vděkem Pražani vítali sovětskou armádu, a vítali je jako osvoboditele.

To slovo osvoboditel jsem nenapsal náhodou.

Roman Joch, ředitel Občanského institutu a vyhraněně pravicový fanatik a obdivovatel prezidenta Bushe jr. za jeho válku v Iráku, je muž oslnivě průzračného myšlení, o čemž svědčí jeho výrok, který je možné najít pod jeho heslem ve Wikipedii. Svého času prohlásil: „Kdyby byly oceňovány skutky, a ne iluze, Nobelovu cenu míru by od roku 1945 každoročně získaly ozbrojené síly USA a Izrael." Asi si každý udělá názor, co je to za člověka.

Nuže tento humánní člověk se rozlítil na stránkách Lidových novin a přišel s teorií a ve svém článku pojednávajícím o Paktu Molotov – Ribbentrop vychází z teze, že západní mocnosti Francie a Velká Británie si v letech 1938-1939 válku nepřály, to jistě má pravdu, ale naopak válku si podle něj přálo nacistické Německo a komunistický Sovětský svaz. A i studená válka, která vypukla po roce 1945, byla zakódována v tomto paktu…

Kdo si chce ty bláboly přečíst, ať si koupí Lidové noviny. Já u toho zvracel.

Vracím se k té úvodní myšlence. Celý svět Západu je založen na překrucování. Macron dlouze a dlouze hovořil o potřebě začlenit Rusko do Evropy, protože Evropa bez něho je slabá. A ihned blábolil Johnson, když opáčil, že to přece není možné, vždyť nechalo otrávit Skripalovy.

To si ten chlápek myslí, že neumíme číst? Tuším před třemi nedělemi proběhla zpráva britské policie, že nemůže prokázat, že Vladimír Putin dal k otravě příkaz. Změna situace. Pro zasvěceného naprosto očekávatelný výsledek. Ale nikoho to už dnes nezajímá. Nikoho nezajímá, že malajsijský premiér kategoricky vyloučil na základě důkazů, které shromáždil jeho tým (a nezapomínejme, že šlo o jejich letadlo), že by Rusové odpovídali za sestřelení letadla Boeing MH 17…

Chápu, že se tento svět líbí prolhaným chvilkařům, fanatickým umělcům a jestřábím novinářům České televize.

Ale za svou osobu fakt nevím, zda jsme se před 30 lety nerozhodli špatně.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

