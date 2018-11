Jiří Vyvadil: Merkelová odchází, Kurz nastupuje…

Je téměř idiotské tvrdit, že Angela Merkelové přinesla Evropě stabilitu a mír. Za podporu násilného puče ke svržení demokraticky zvoleného prezidenta Janukoviče by se naopak západní představitelé měli odpovídat před Mezinárodním trestním tribunálem v Haagu. Občanská válka, kterou Západ vyvolal a která boří na východní části Evropy je trestuhodná.

Ale budiž stalo se. Mělo být poraženo Rusko a to je dnes v geopolitickém smyslu světovou velmocí, bez které se jen těžko odvíjejí a rozhodují události v podbřišku Evropy Blízkém východě.

Ukrajina a říkal jsem to od počátku je rozvrácenou zemí a spravedlivě. Ten výsledek si zasloužila. A je nepochybné, že z hlediska západních velmocí kromě USA Merkelové Německo nese hlavní vinu.

Porážka Západu v Ukrajině je profylaktická. Těch válek, které Západ po roce 1989 zahájil bylo tolik jako nikdy dříve. I proto Západ a Evropa, která poslouchala Merkelovou jako uhranutá, musí být poražen. Prostě: Už žádnou válku.

Evropa potřebuje mír.

Zatímco Merkelová válku proti Rusku z hlediska hráčů Evropy odstartovala a právem by jí to měl někdo spočítat, Sebastián Kurz chce most s Ruskem a mír.

Jistě, není jediný: Zrušit sankce chtějí dnes také Italové a přibývá zemí, které si říkají: …. A to je jako budeme držet ještě 20 let?

Ale Kurz dnes zároveň jako kancléř Rakouské republiky prohlásil, že Rakousko nepřijme pakt OSN o migraci, protože podle Kurze ohrožuje suverenitu země.

V každém případě, kromě ruské otázky, migrační otázka je tou, kterou dramaticky vyvolala svou Willkomenpolitik Angela Merkelová a která drtivě a mnohostranně Evropu mění.

Mimochodem, byl to právě Sebastian Kurz, který jako „pouhý“ ministr zahraničních věcí Rakouska drze proti vůli Merkelové zastavil balkánskou cestu…

Nastává čas přestat poslouchat německé kancléře či francouzské prezidenty. Neumí zpravidla zvládnout situaci ani ve svých zemích a mnohé se jim bortí.

Naopak střední Evropa ač často Bruselem napadána, je daleko stabilnější.

Proč se v jistém pomyslném okruhu nevracet k tomu, zda Středoevropská unie v tom nejširším pojetí, blížícím se bývalým hranicích Rakouska –Uherska, ovšem tolerantně a inteligentně by neměla být myšlenkovým motorem Evropy. Francie ani Německo už na to nemá. Mladý Kurz určitě ano.

Psali jsme: Špatné je to, Angelo. Tereza Spencerová má zlé zprávy pro EU. Prohráli jste, dodává Radim Valenčík: Nebude chybět Merkelová, ale vize Jiří Vyvadil: Angela odchází, Emanuela to brzy čeká… Merkelová: Už je čas, abych šla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV