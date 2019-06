Jiří Vyvadil: Minář zbaběle zatroubil na ústup

Když jsem si probral komentáře v dnešních denících a vlastně všechny patří do Babišova vlastnictví, nikdo jim nemůže vyčítat, že by svého vlastníka nějak šetřily. Nejenomže se rozplývaly nad počty účastníků, ale naznačovaly též, že Andrej Babiš měl z těchto demonstrací vítr.

No nevím, proč by měl mít. Už od akce „Děkujeme, odejděte“, přes televizní revoluci, po demonstrace na podporu strýce ministra Hermana Bradyho kvůli jeho nevyznamenání prezidentem Zemanem či kvůli vyšetřování – nevyšetřování syna Andreje Babiše, jinak to občana Švýcarska, a dalším a dalším (už za Sobotky se houfně proti Babišovi manifestovalo), se vždycky rozvášní stejný typ voličů, liberálně-havlistických, fundamentalisticky proevropských, a vyráží do ulic. Klasicky to stranicky odpovídá pravicové opozici (dnes pozměněně pirátsko-pravicové opozici), která chce na ulici převzít moc.

Jenomže podstata je v tom, že tato moc, po které touží, už dávno, tj od prvních svobodných voleb v roce 1990, na ulici neleží.

Kdysi to bývala ODA, US, KDU-ČSL, dnes jsou to Piráti, ODS a ta pravicová drobotina STAN, TOP 09, KDU-ČSL. Vždy jde o hlas, odpovídající volebnímu zastoupení této „protestující“ opozice, dříve dvacetiprocentní, dnes – ať tratím – třicetipětiprocentní. Nikdy to není více.

Koneckonců z nadšených reakcí představitelů Pirátů, ODS i oněch trpasličích stran je jasné, že Chvilky mluví jejich jazykem. ALE JEN JEJICH JAZYKEM! A to i odpovídá struktuře podpory či nepodpory v Poslanecké sněmovně. Zde se nesmíme nechat zmást, že SPD se nevysloví pro podporu Babišovy vlády, ale ne proto, že by byla proti Babišovi, ale proto, že chce odstranit z vlády ČSSD, což s ohledem na výpady jejího předsedy Hamáčka proti předsedovi SPD Okamurovi je pochopitelné a legitimní.

A v tom je zakopaný pes.

Kdyby náměstí byla zaplněna stoupenci veškeré opozice, od komunistické přes pirátskou a odesáckou po tu pravicově trpasličí, čili kdyby proti Babišovi povstali všichni s výjimkou stoupenců ANO, bylo by to vážné.

Ale to určitě nehrozí.

Pravicově pirátská opozice je tak fundamentalistická, a tak se nikdy nemůže dohodnout s KSČM a SPD, které ráda diskriminuje.

A tak je zcela jasné, že ten nový rezavý krysař Minář ze zoufalství hodil na nejbližší období do akcí Chvilek vidle. Každá další demonstrace by totiž v nejbližší době byla jen nudnější a trapnější. A jen by narůstal naopak hněv a odpor nás ostatních, pro které jsou zlem nikoliv Andrej Babiš, ale Piráti, ODS či ti pravicoví trpaslíci. A nás je většina.

V tomto týdnu bude hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Je jisté, že to bude opět směšná taškařice, protože hlasy jsou dány a vláda přirozeně důvěru získá.

(Mimochodem, rád přiznávám, že bych uvítal pád této vlády a nové, kterou by logicky opět vedl Andrej Babiš, protože by jej prezident znovu najmenoval, a konečně i třetí, neboť by jej zajisté jmenoval předseda sněmovny Vondráček, a potom vzhůru k novým volbám, které zcela jistě Andrej Babiš vyhraje, jeho trestní stíhání by bylo přerušeno, a i kdyby posílili Piráti a ODS, je velká naděje, že by zmizely třebas i KDU-ČSL a TOP 09. Ale tuto myšlenku budu mít jistě čas v budoucnosti rozvíjet.)

Čili to shrňme. Minář správně pochopil, že nic nedocílil a vlastně prohrál, a zatroubil na strategický ústup.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV