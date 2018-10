Jiří Vyvadil: Nechte Skripala a jeho dceru promluvit, a i tu prostitutku. Pokud ovšem žijí…

Ano, hodnota těchto informací má sílu tvrzení o zbraních hromadného ničení, které měl k dispozici Husajn, a proto byla proti jeho zemi zahájena likvidační válka, případně následně lží vedoucích k rozbití Libyie o tom, že veškeré obyvatelstvo Libye si přeje odstranění diktátora Kaddáfího, a tak Britové, Francouzi a naposledy Amíci rukou společnou a nerozdílnou odstranili dříve jimi srdečně vítaného 'diktátora' a vydali zem v plen džihádistickým revolucionářům.

Asi každý z nás se k této historce už několikrát vyjádřil, a i když Británie ji stále ohřívá, aby odvrátila pozornost od své totální neschopnosti řešit brexit, kromě profesionálních rusofobistických novinářů ji těžko bere někdo vážně.

Ale dobře. Padlo toho už moc. Ale jsou dvě věci, které jsou superazajímavé, možná právě proto je západní novináři obcházejí. Jak vyplývá z knihy Marka Urbana, popisující jeho hovory se Skripalem, Skripal absolutně nevěřil, že by ho Putin mohl nechat otrávit. A nejen to, jeho názory jsou vyhraněně proruské, čili dle Britů nacionalistické, dle běžného Rusa vlastenecké. Představte si tu hrůzu. On drze trvá na tom, že Krym je ruský, kritizoval akce Ukrajiny a přál Rusku vítězství… Ale nejen to, bylo by přece zajímavé, aby nám řekl, co ten poslední den dělal. Proč mu to Britové neumožní? Odpověď je nasnadě. Protože se to nikdo nesmí dozvědět.

Ono stačilo, když promlouvala jeho dcera Julia. Ten text byl špatně přeložený a po nic neříkajícím textem špatného překladu z angličtiny už nikdy promluvit nesměla. Vše bylo totálně nevěrohodné. Nejhorší pro Brity bylo, že nepopírala, že by se chtěla do Ruska vrátit.

Od první vteřiny normální člověk neuvěří, že by Putin tři dny před triumfálním vyvrcholením prezidentských voleb dal příkaz k otravě Skripala. Staré latinské Cui bono je jasné. Rusofobistická část západního světa, zejména ta anglosaská či severoevropská, potřebovala znevážit průběh voleb a pochopitelně i naivně je negativně ovlivnit. No, nevyšlo jim to.

Ale opakuji. Nechte Sergeje a Julii svobodně za přítomnosti světového tisku, pochopitelně včetně ruského, promluvit o všem. A garantuji vám, že vše bude postaveno na hlavu.

No a ještě jedna laškovná poznámka…

Noc přede dnem, kdy se oba údajní traviči měli podílet na pokusu o likvidaci Skripala a jeho dcery, se oddali sexuálnímu obcování, a to mimořádně hlučnému a dlouhotrvajícímu. Z jejich pokoje se pro naštvané hosty ozýval nejen klasický sexuální ryk, ale linuly se i výpary marihuany.

Nejsem znalec pravidel pro tajné služby. Ale nejsem zase na hlavu padlý, abych si myslel, že by se tak chovali agenti pro Británii nepřátelské velmoci, kterým by logicky hrozilo velké nebezpečí prozrazení. A nejen to, šlo-li by o tak závažnou akci, po které se svět na chvíli zastavil, chce to snad trochu profesionálního soustředění… Mimochodem. Nikde už jsem nezjistil, zda tak šikovná MI5 či 6 onu prostitutku vytěžila. A jsem přesvědčen, že ji vytěžila, ale asi to, co sdělila, se moc nehodilo do popisu jednání ostrých Putinových chlapíků, kteří vteřinu po vteřině plní jeho plán na rozvrat Británie.

Konečně bombička na závěr: Rozhovor se Sergeiem Skripalem natáčel Mark Urban v deseti sezeních, každém za tři tisíce dolarů, v průběhu roku 2017. Absolutně nic nenasvědčovalo tomu, že onen starý a vysloužilý špion by mohl být podle autora někdy zájmem Moskvy. Navíc, jak už jsem poznamenal, celé dny poslouchal 1. kanál hlavní ruské mainstreamové televize, oné televize, která podle našich borců představuje hlavní zdroj hybridní války. Mimochodem, Mark napůl žertem, napůl nadhazoval otázku, zda by Skripal nevolil Putina, kdyby mohl. Mark měl ještě možnost si s ním promluvit poté, kdy se probral z kómatu, kdy odmítl připustit myšlenku, že by to zinscenovala Moskva. A následně se mu setkat nepodařilo. Je neznámého pobytu. Pokud ovšem ještě žije.

Nuže Britové, máte mít v rukou dva klíčové svědky, pokud žijí, Sergeje Skripala a jeho dceru. Nechte je promuvit a nechte promluvit i tu holku.

Takže asi tak.

