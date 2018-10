Jiří Vyvadil: Pravdoláskaři v Praze si už jdou po krku…

Pro liberály je všude v našem euroatlantickém prostoru charakteristický boj o své přísně vymezené pojetí pravdy a fanatický odpor proti, byť i drobným odchylkám, v myšlení těch ostatních a hlavně o to, kdo má být v čele.

A tak Piráti jsou kategoricky proti ODS, Praha sobě Čižinského proti ODS a ANO, ODS proti Pirátům.

ANO je ochotno spolupracovat se všemi. Ale z ideologického přístupu se to předem odmítá.

Tak jo. Stále by to vypadalo, že může vzniknout téměř krystalicky čistá havlistická struktura Praha sobě, Společně pro Prahu, ale je spor o to, kdo bude primátorem.

I éterické havlistické síly myslí hlavně na posty. Havel na ně také myslel hned na počátku tzv. sametové revoluce a chtěl se stát prezidentem. No, stal se…

Nuže i nyní onen Čižinský, Pospíšil či Hřib jako správní liberálové se mohou pokousat do krve.

Nic se neděje. To už tady v Praze mnohokrát bylo…

Jen nechme pravdoláskaře vykrvácet…

autor: PV