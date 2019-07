Jiří Vyvadil: Přichází antimajdan a bude pěkně hustej…

Ani jsem nepředpokládal, že tak brzy budu znovu reagovat na to, co se děje a hlavně bude dít nejen na Ukrajině, ale zřejmě i ve světě, který euromajdan vyvolal, podporoval a nyní přijde čas nést náklady svého neblahého jednání před pěti lety.

Začalo to dnes tím, že jsem zaregistroval v Prvních zprávách panikářskou reakci novináře z Die Welt Philippa Fritze, který se - a to si nevymýšlím – obává sblížení prezidenta Zelenského s prezidentem Putinem, protože by to dle názoru tohoto protiruského borce znamenalo nebezpečí pro celou Evropu. Ano rozumíte dobře. Pět let do nás hustili, že za vše může agrese Ruska a jmenovitě Putin a teď, když se tři dny před parlamentními volbami Zelenskyj telefonicky obrátil na svého mnohem významnějšího ruského kolegu a hledal cesty k propuštění 24 zajatých námořníků i výměnu další zajatých osob, německý novinář hysterčí, že by mohlo nastat oteplení nebo alespoň částečná normalizace vztahů. Naplno konstatuje, že mnoho lidí hlasovalo pro „Sluhu lidu“ v naději, že Kyjev se sblíží s Moskvou. Ukrajinci jsou navíc unaveni válkou na východě země. Zelenskij bude pravděpodobně uplatňovat politiku zohledňující zájmy těchto lidí. A burcuje, že pokud Zelenskyj odmítne důsledné politiku svého předchůdce Petra Porošenka a dojde ke kompromisům s Kremlem, stane se „problémem pro celou Evropu“.

No skvělé…

No bylo to ze států EU především agresivní Německo a Polsko, které nejautoritativněji podporovali euromajdan. Jeden den jejich ministři zahraničních věcí spolupodepsali dohodu s prezidentem Janukovyčem a druhý den vesele přihlíželi tomu, že byl svržen. Kdyby ho v posledních minutách nezachránil Putin, byl by zřejmě již dnes mrtev.

Nuže promajdanovský a protiruský Západ se skutečně musí obávat, že přijde zpětná vlna proruské a protievropské politiky.

Jestliže Zelenskij naprosto nekompromisně a důsledně prostřednictvím rozšíření lustračního zákona chce odstranit všechny ty, kdož v minulých pěti letech byly v jakýhkoliv státních funkcích, a když chce samozřejmě odvolat i zprofanovaného generálního prokurátora, když chce zrušit imunitu všech poslanců, aby se mohli zodpovídat za svou korupci, to by bylo, aby z pěti zahájených trestních stíhání miláček Západu Porošenko neskončil za katrem, podobně jako kdysi miláček Západu Timošenková. Na Ukrajině to prostě jinak nepůjde.

V tomto smyslu blahopřání Tomáše Petříčka, aby Ukrajinci pokračovali v dosavadních reformách je doslova výsměchem ukrajinským voličům a ukázkou, že je nepříčetný.

Sluha národa vyhrál právě proto, že lidé na Ukrajině mají té nebezpečné a zbídačující politiky akorát dost.

No a onoho německého novináře nemohu a nechci uklidnit.

Na Ukrajině to Západ totálně přehnal. Bylo zvěrstvo, že hnal většinu ukrajinského národa proti přirozenému spojenci Rusku. Dohnal jej do krvavé válce na východě Ukrajiny, které je stál 13 000 životů. Donutil krymské Rusy, že se od Ukrajiny zcela svobodně odpojili, aby se zachránili.

Proto drtivá většina voličů kategoricky odmítla Porošenky, proto odmítá všechny pomajdanovské struktury, banderovce a nacionalisty a proto chce nové lidi. A logicky si budou přát nějakou formu narovnání s Ruskem. A Němci i Poláci by se měli zbavit svých naivních představ, že Rusko jednoduše porazí.

Neporazí, už i proto, že Putin zcela určitě bojuje jen tehdy, když mu idioti boj proti němu vnutí. Potom logicky jsou vždy poraženi. Tak jako kdysi Hitler či Napoleon, ale dokonce i nedávno turecký prezident Erdogan, který si myslel, bůhví, jak je silný a nechal sestřelit ruské letadlo. Rok se potom nemohl Putinovi dovolat a musel se pomalu došourat na kolenou. Od té doby si cokoliv dovolí vůči EU, vůči Trumpovi, ale proti Putinovi nehne ani prstem.

Ano, je to dobrá zpráva. Ať se EU konečně soustředí na svou krizi eurozóny, ale ať si nedělá iluze, že něco znamená ve světové politice. Těch válek a konfliktů už fakt bylo víc než dost.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Erdogan rozbíjí NATO. Díky… Jiří Vyvadil: Slaboučká a zavázaná… Jiří Vyvadil: Proč Bartoš s Fialou nemají šanci stát se premiéry Jiří Vyvadil: Výzva Policii ČR k okamžitému zásahu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV