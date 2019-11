Jiří Vyvadil: Stal se Babiš s Koudelkou součástí deep state v Česku?

Prezident Francie Emanuel Macron, který zdá se nejaktivnější z evropských hlav států, už prakticky rok razí tezi Evropy od Lisabonu po Vladivostok, tvrdí, že Evropa bez Ruska není Evropou a bez něho zanikne, tvrdí, že NATO by mělo skončit s nepřátelstvím vůči Rusku a Číně a že prožívá svou mozkovou smrt ose. Usiluje a bude usilovat i o bezpečnostní spolupráci s Putinem. Konečně vidí, že Putin na Blízkém východě od severu až po státy Perského zálivu zařídí prakticky vše i tam, kde Francie na to nemá a USA už o to nestojí. O spolupráci rovněž stojí, možná méně hlasitě, Angela Merkelová a její dohoda o Nordstreamu II přes odpor Trumpa, byrokracie v EK, Ukrajiny, Polska či Pobaltí je – klobouk dolů, mistrovským kouskem vytrvalosti a politické síly. S italskými premiéry i prezidenty, ale i opozičním Salvinim, je Putin jedna ruka, stejně jako s rakouským kancléřem Kurzem i rakouským prezidentem van der Bellenem, s Viktorem Orbánem si tykají…

A mimochodem, i když Trump bojuje proti Nordstreamu II, zároveň stále opakuje, že bez Ruska nelze řešit světové problémy. Čili tak nějak podobně jako Macron.

A do toho premiér Babiš hovoří o agresi Ruska na Ukrajině a ani slovem se nezmíní o Banderovcích, zatímco svolavatel Normandského formátu prezident Macron chválí Rusko za obrovský posun v jednáních na Ukrajině. Ví vůbec Babiš, co mluví. Neví…

Toto je země se znovuobrozenou studenoválečnickou rétorikou. Země chytrá a moudré většiny národa, ale tupých politiků.

Víte, začal jsem stále přemýšlet, proč se Andrej Babiš objevil v Americe s tím Koudelkou. Kde se vzal, tu se vzal, byl po jeho boku a oba se nechali nabrífovat od šéfové CIA, která kdysi propagovala waterbording.

Když sem tam čtu připomínky, že jednání našich politiků jsou příkazem Trumpa, kategoricky to popírám. Deep state, souhrn růszně propletených spikleneckých tajných služeb, zejména CIA, ale i FBI, tvoří páteř na odstranění prezidenta Trumpa. A Koudelka každým svým výrokem znovu a znovu nastoluje nepřátelství Ruska a Číny… Mimochodem. To ale Macron neříká a ohledně Ruska to rozhodně neříká ani Trump.

Žalostně selhal Andrej Babiš, když se nepostavil proti pokusům na odstranění památníku maršála Koněva. To by se nestalo ani za premiéra Klause, Paroubka, ale ani kupodivu Nečase, který byl poslední z premiérů, který do Moskvy později jel. Jo Topolánek, jak správně říkal starý Klaus, byl naprosto falešný a naprosto prázdný, a navíc dnes už jako trvalý alkoholik se z něho stal sprostý hulvát podobně jako Kalousek.

Když starosta Řeporyjí… jo hulvát z ODS… chce postavit pomník generálu Vlasovu, oblečenému do nacistické uniformy, jehož armáda spadala pod Norimberský proces, očekával bych, že Babiš alespoň něco řekne…

Neřekne. Kdykoliv se ho prezident zastane, už mlčí. Možná mají společně s Koudelkou úkol Zemana tlačit do kouta.

Mimochodem, až v lednu zase chvilkaři budou útočit na Babiše, bude mi to naprosto jedno.

Už fakt někde praskla tětiva…

Fakt bych ocenil, aby s námi Rusko přerušilo veškeré diplomatické styky. Ať jsme klidně jediní z EU.

Tato země si spojenectví Ruska, na rozdíl od Francie, Německa, Rakouska, Maďarska či Itálie a dalších desítek zemí světa, nezaslouží.

Seďme si tady v tom zatuchlém rusofóbním dvorečku a opakujme si po vzoru Ukrajiny či Polska, že se ukazuje, jak jsou ti Rusové zlí a nepřátelští.

