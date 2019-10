Jiří Žák: Tady je zase někdo papežštější než papež...

Aneb proč je to podle mě ze strany evropských úředníků účelová demagogie s cílem ukrojit další krajíček ze salámu při odzbrojování Evropanů, tedy i mě, jakožto legálního držitele zbraně.

Proč je to podle mě demagogie? Problém olova v životním prostředí je dnes tak nevýznamný oproti jiným ekologickým problémům jako je např. intenzivní zemědělství, používání kvant pesticidů, ničení krajinného rázu, zabírání zemědělské půdy a lesa pro další a další průmysl, obchod a podnikání, že je zcela zřejmé, že ze strany EU se jedná o čiré pokrytectví s cílem odvést pozornost ochranářské komunity od mnohem podstatnějších věcí na zcela minoritní záležitost, jen proto abychom opět získali falešný pocit, že se něco dělá pro ochranu životního prostředí. Dvě mouchy jednou ranou pak Evropská komise zvládne, když zároveň postoupí dál v odzbrojení svobodomyslných Evropanů, kdy si řada z nich svůj koníček do budoucna nebude moci dovolit.

1) Že by Evropská komise tak tvrdě prosazovala kvůli ochraně ptactva zákaz či omezení používání insekticidů v zemědělství, které drasticky a zcela zásadně drancují populace volně žijícího ptactva. To se nedočkáme. To by se zemědělci moc čertili bez ohledu na to, že to je asi největší příčina úbytku volně žijícího ptactva (z důvodu nedostatku hmyzu - potravy) v Evropě dost možná i jinde ve světě.

2) Že by Evropská komise připravila nový koncept zemědělství, který by zohledňoval důležitost remízků, křovin, solitérních stromů a dalších krajinných prvků v zemědělské krajině? To ne, kde by na to zemědělci vzali peníze. Přesto je dost peněz na to platit nejrůznější podvodníky z evropských dotací.

3) Že by Evropská komise navrhla zákaz staveb, které jsou celé ze skel, do kterých pak vráží množství synantropního ptactva... Asi těžko, když sídlo Evropské komise, Berlyamont, je přesně takovou stavbou a omezilo by to byznys a developerskou činnost. To by nebylo populární.

3a) Zastavit ničení přirozených úkrytů ptactva zateplováním budov, taktéž často dotovaného z fondů EU? Nebo alespoň pamatovat na ptactvo při modernizaci starších budov? Neee.... proč??

4) Že by Evropská komise zakázala karbofuran, kterým pytláci a traviči tráví vzácné druhy ptactva.... nebo čelisťové pasti? Tak moment, to už dávno zakázané je, ale moc nefunguje a ptáci se karbofuranem tráví dál a zvířata se dál chytají do čelisťových pastí.

5) Že by Evropská komise zakázala antikoncepci pro ženy, jejíž metabolity a rezidua v pitné vodě mají nesčetněkrát prokázaný a poměrně masový negativní vliv na životní prostředí, faunu i plodnost mužů, tj. zdraví lidí? Ha. To by byla bouře, kdyby se o tom někdo jen zmínil!

6) Teď budu opět nepopulistický či spíše "nepopulární", byť to myslím jen v nadsázce: Že by Evropská komise navrhla zákaz vypouštění domácích koček, které mají možnost chodit ven a chytají množství volně žijících ptáků a dále prohlubují úbytek populace volně žijícího ptactva (což tvrdí i světoví vědci)? To taky ne. To by taky nebylo populární, vzhledem k tomu kolik je v EU chovatelů koček (a bez ohledu na to, že třeba u nás už je to dávno zakázané) a kdo a jak by to kontroloval, že?

Ale když navrhne Evropská unie zákaz olova ve střelách, protože olovo je přeci "fuj!", a na základě pár účelově vybraných studií nějaké agentury, která je propojená s Evropskou komisí prohlásí, že olovo ve střelách údajně ubližuje vodnímu ptactvu... to se prosadí bez ohledu na fakta, nebo na to dopad jaký to bude mít dopad na střeleckou komunitu (zvláště pak na tu, která střílí výhradně na schválených střelnicích, kde kontaminace životního prostředí defakto nehrozí), ale i bezpečnost laické veřejnosti z důvodu větší odrazivosti střel z jiných materiálů, než z olova

Bez ohledu na to, že Evropa je již staletí prošpikována tunami a tunami olova ze dvou světových válek a roky před nimi. Bez ohledu na to, že není vůbec jisté, že střely z alternativních materiálů nebudou škodit životnímu prostředí a bez ohledu na argumenty odborníků na balistiku.

Tady je zase někdo papežštější než papež.

Jsem ochránce zvířat a milovník přírody, ale zároveň i střelec, který používá olověné střely, avšak pouze na střelnici. Proč mám být omezen? Problém olova v životním prostředí je dnes tak nevýznamný oproti jiným ekologickým problémům jako je např. intenzivní zemědělství nebo zabírání zemědělské půdy a lesa pro další a další průmysl, obchod a podnikání, že je zcela zřejmé, že ze strany EU se jedná o čiré pokrytectví s cílem odvést pozornost ochranářské komunity od mnohem podstatnějších věcí na zcela minoritní záležitost, abychom získali falešný pocit, že "se něco dělá". Takzvaně "Aspoň něco..."

Olovo škodí zdraví, ale moje olovo vám neškodí, tak Vám do toho nic není, jestli střílím olovem nebo ne. A jestli Vám moje olovo nějak škodí... dokažte to! Nevidím důvod, proč bych třeba zrovna já měl platit 3x víc za střelivo do svých zbraní, nebo si mnohonásobně zkrátit životnost svých poměrně drahých zbraní tím, že budu používat alternativní střelivo.

MVDr. Jiří Žák

