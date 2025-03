Josef Čáp: Martin Kuba – bez patriotismu nelze vyhrát volby

Politika a zase politika – Donald Trump, Vladimir Putin a nekonečné množství politických analýz, až se v tom běžný člověk už ani nevyzná. Politika se proměnila v nekonečnou smršť rozkladů a konfliktů, které člověka jen matou. Tato nejistota neprospívá nikomu a podepisuje se na zhoršujícím se psychickém zdraví. Každý pátý Evropan trpí duševními poruchami (ZDE), které jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí. Média přinášejí jen nekonečný proud negativity – začalo to covidem, pak přišla Ukrajina a nyní je na řadě Donald Trump. Skoro by se mi chtělo říct, že to není náhoda, ale někdy se věci vyvinou tak, že i náhoda se promění v nezpochybnitelný fakt, se kterým se musíme nějak vyrovnat. Přesto se občas v chaotických časech objeví politik, který dokáže překročit zavedené stereotypy a nabídnout něco jiného. A zrovna taková abnormalita se odehrála na jihu Čech, odkud pochází MUDr. Martin Kuba (ZDE), který v současné době zastává funkci hejtmana Jihočeského kraje (ZDE).

Tento politik dokazuje, že i ve zjitřených dobách lze dělat zodpovědnou pravicovou politiku, která bývá voliči často odmítána kvůli nedostatečné sociální podpoře, na niž slyší především méně majetní. Během energetické krize byl Jihočeský kraj pod vedením Martina Kuby jediným, který ekonomicky potřebným obyvatelům vyplácel měsíční příspěvek ve výši čtyř tisíc korun. A právě proto stojí za to, abychom si o Jihočeském Hejtmanovi něco víc řekli, zejména když podobných politiků, lidí s nadhledem jako je Martin Kuba, je vskutku zjevný nedostatek. Tak pojďme na to…

Co je na něm neobvyklého?

Martin Kuba je výjimečný tím, že dokáže efektivně komunikovat a spolupracovat s kýmkoliv, pokud to slouží jeho politickým cílům. Co to znamená? Kuba se umí napříč politickým spektrem dohodnout na společné práci. Po krajských volbách v roce 2020, kdy ODS uzavřela koalici s uskupením Společně pro jižní Čechy (KDU-ČSL a TOP 09), ČSSD a JIHOČEŠI 2012, vyzval Kuba ke spolupráci i zástupce opozice, zejména kvůli zvládnutí situace spojené s pandemií koronaviru.

I když hnutí ANO v Jihočeském kraji zaznamenalo se sedmnácti mandáty historicky nejlepší výsledek, zůstalo v opozici. Kuba však stále zdůrazňoval význam spolupráce se všemi stranami pro efektivní řešení krajských záležitostí (ZDE). Tento přístup ukazuje na jeho schopnost překonávat politické rozdíly a soustředit se na konstruktivní dialog ve prospěch obyvatel Jihočeského kraje. Na základě tohoto přístupu je snadné pochopit, kdo je skutečný politik a patriot, a kdo je jen obyčejný pletichář, aniž bychom museli ukazovat na konkrétní osoby.

Domnívám se, že i když se pravicová politika soustředí na individuální odpovědnost, tržní ekonomiku a především omezenou roli státu – což jsou ryze pravicové hodnoty – není od věci kombinovat tyto prvky s elementy sociální politiky, například právě s příspěvky na elektřinu během energetické krize.

Když je někdo víc než jen politický činitel, ale zároveň patriot, který klade důraz na regionální politiku, nelze jeho způsob vládnutí přehlédnout. Martin Kuba je v podstatě „reinkarnovaným“ Janem Antonínem Baťou (ZDE), který svému milovanému kraji přináší inovativní projekty, jež dokáže ocenit každý volič na jihu Čech. Jedním z takových projektů je Jihočeské tržiště (ZDE), jehož cílem je zajistit školním jídelnám přístup k čerstvým a zdravým regionálním potravinám.

V pilotním roce dosáhl projekt obratu přes 6 milionů Kč a zapojilo se do něj mnoho školních jídelen. Dalším významným počinem je chráněné bydlení v Prachaticích (ZDE), které poskytuje domov lidem na vozíčku po úrazu nebo nemoci. V budově bývalé nemocnice vzniká 12 bytových jednotek, rehabilitační tělocvična a kavárna. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 133 milionů Kč, přičemž 80 milionů Kč pochází z dotace z Národního plánu obnovy.

Kromě výše zmíněných projektů se hejtman Martin Kuba významně angažuje v podpoře výstavby a dokončení dálnice D3 v Jihočeském kraji (ZDE). V květnu 2024 oznámil, že po otevření dálnice D3 v okolí Českých Budějovic nebude úsek zpoplatněn. V únoru 2025 se zúčastnil setkání se starosty Českokrumlovska, kde se diskutovalo o přípravě obchvatu Českého Krumlova a dalších dopravních projektech v regionu.

Pouhá slova nestačí

Martin Kuba možná na první pohled neupoutá svou výškou, ale vyniká jednou mimořádnou vlastností. Jihočeši dobře vědí, že kdykoli se v regionu děje něco zásadního – ať už jde o záplavy nebo přijímání uprchlíků z Ukrajiny – jejich hejtman je vždy na místě. Martin Kuba osobně dohlíží na své úředníky a dbá na to, aby se každému Jihočechovi dostalo včasné pomoci. Můžete tohle říct i o hejtmanech v jiných krajích?

V tomto směru si vzpomínám na Martina Kubu, který v době koronavirové pandemie na jihu Čech zdarma rozvážel dezinfekci a poskytoval rady, jak se chránit před touto infekcí. Tím, že byl v terénu, sám riskoval nákazu, ale osud Jihočechů mu nebyl lhostejný. Na rozdíl od některých politiků v Praze, kteří z bezpečí svých vládních paláců tápali, co vymyslet.

A na tohle se nezapomíná, zvlášť tady u nás, v nádherném kraji rybníků a Šumavy. Čtenářům mimo jižní Čechy může tento článek připadat jako politické PR, ale věřte mi – každý třetí Jihočech mi vše výše uvedené potvrdí. A možná mi ještě někdo vytkne, že jsem zapomněl zmínit něco dalšího.

U mnohých politiků nestačí jen slova – to ale neplatí pro Martina Kubu, jihočeského hejtmana. Každý dobře ví, že když tento regionální „srdcař“ něco řekne a vysvětlí, tak to platí. Na rozdíl od mnoha jiných českých politiků, kterým se většinou jen práší od huby.

Jak se říká: Skutek utek! Proto jsem se rozhodl napsat tento příspěvek, aby se voliči v jiných krajích mohli inspirovat tímto nevšedním politikem a uvědomili si, že záleží jen na nás – voličích, kteří mají v demokracii tu moc zvolit si jednoho z nás. Na to bychom neměli zapomínat. A že osobní přínos spolu s pokorou, nefalešnou tváří a důvěryhodným výrazem u voličů právem fungují, zejména když jsou podpořeny pozitivními činy a skutky, to jasně ukázaly výsledky krajských voleb 2024.

Ve volbách do Zastupitelstva Jihočeského kraje (ZDE), které se konaly 20. a 21. září 2024, dosáhla Občanská demokratická strana (ODS) významného vítězství. V okrese České Budějovice získala 55,17 % hlasů, což představuje výrazný nárůst oproti 20,70 % z voleb v roce 2020. Hnutí ANO 2011 obdrželo 19,12 % hlasů, což znamená mírné zlepšení oproti 16,85 % z předchozích voleb. Ostatní strany, včetně STAČILO! (koalice KSČM, ČSSD, ČSNS, SD-SN), SPD, Trikolory a PRO, Společně pro jižní Čechy, STAROSTŮ pro Jihočeský kraj, JIHOČECHŮ 2012 a České pirátské strany, nezískaly více než 5 % hlasů.

Nebojím se říct, že tento historický úspěch v krajských volbách (ZDE) umožnil Martinu Kubovi pokračovat ve funkci hejtmana Jihočeského kraje bez nutnosti hledat koaliční partnery. ODS zde získala 55,17 % hlasů a 34 mandátů v 55členném zastupitelstvu, což jí zajišťuje pohodlnou samostatnou většinu.

Co říci na závěr… S nadsázkou lze říct, že jedinou „černou skvrnou“ na saku jihočeského hejtmana zůstává jeho neochota vstoupit do nejvyšší politiky. A to je nesmírná škoda pro celé Česko. Kdyby totiž pracoval pro republiku stejně intenzivně jako pro Jihočeský kraj, nebylo by pochyb o tom, že by dokázal společnost spíše sjednocovat než rozdělovat – a právě to je v těchto nejistých časech klíčové. (psáno pro medium.seznam.cz¨)

