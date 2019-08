Josef Ježek: Furt se něco děje

Prezident Zeman sdělil ČSSD, že jejich kandidát na ministra kultury „není kompetentní“. Pokud si snad někdo myslel, že jim 15.8. sdělí něco jiného, tak musel včera spadnout z Měsíce. A teď ČSSD kudy z toho ven? Odejít z vlády a ztratit prebendy a nebo neodejít a ztratit tvář, která je beztak už dávno ztracená. Řeči ústavních právníků, že Zeman pohrdá ústavou, znějí prezidentovu uchu asi jako dotěrné komáří bzučení a ústavní žaloba, kterou sesmolil pan senátor Láska, je jako plácnout latí do vody. Že by v této podobě prošla sněmovnou, to si snad nemyslí ani její autor. Ovšem v jeho životopisu se jistě bude dobře vyjímat věta: „V roce 2019 jsem podal ústavní žalobu na prezidenta republiky“.

Malá Greta Thunberg se vydala na cestu do Ameriky. Tam bude na konferenci zachraňovat svět. Skutečně rád bych slyšel, co tam tahle dívčina bude říkat. Jak se ovšem dostat přes Atlantik a nezanechat uhlíkovou stopu? Rozhodla se cestovat na jachtě, jak jí asi poradili její mentální koučové. Že ta jachta stála 4 miliony euro, že při stavbě byly použity tři tuny materiálů z uhlíkových vláken, které se vyrábějí z ropy, to jim asi poněkud uniklo. Mimo to jachta není zcela vybavena, nemá ani záchod a chodí se tedy na kýbl a nebo do lanoví. Kýbl se vylévá do moře, takže uhlíková stopa ne, ale jiná ano. Voda však má mocnou samočistící schopnost. A to doufám, že malá „spasitelka světa“ netrpí mořskou nemocí. To bych jí fakt nepřál. Plavba bude totiž trvat asi dva týdny. Jo a k jídlu se podávají pouze veganská jídla sušená mrazem, kterémužto procesu se říká lyofilizace a je extrémně energeticky náročný.

Ministryně financí si „došlápla“ na tzv. stravenkové firmy. To jsou ty, co dodávají firmám lístečky, za které potom zaměstnanci chodí v hospodách na oběd. Nechápal jsem, co na tom může být za byznys. Až mi bylo vysvětleno. Firma kupuje stravenky např. v hodnotě 100 Kč, ale platí za ně o 2% více, tedy 102 Kč. Hospoda, která za tu stovku prodala jídlo, je potom vrátí vydavateli, ale ten si strhne 5 - 7% z oné stokoruny, takže vyplatí restauraci pouze 93 – 95 Kč. Minimálně 7 Kč je v kabeli. Bingo! Zkuste si vsadit, jak tenhle souboj dopadne. A taky můžete hádat, na čí straně je odborářský bos Středula.

Takže přátelé, žádná sezona okurků. Furt se něco děje!

Josef Ježek

